Луис Энрике: «У «Барсы» 5 побед в ЛЧ, у «ПСЖ» – ни одной. Никакого давления, у нас большие амбиции»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Футбол

Луис Энрике считает, что давление на «Барселону» выше, чем на «ПСЖ».

Завтра «ПСЖ» примет «Барселону» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

– Борьба за победу в трех турнирах создает давление?

– Вообще нет. Это наши цели. Мы хотели выйти в финал Кубка Франции и выиграть чемпионат.

А в Лиге чемпионов давления нет. Даже наоборот: у «Барселоны» пять побед в Лиге чемпионов, у нас – ни одной. Так что не может быть, что они будут воодушевлены сильнее нас. Это невозможно. А для нас нет никакого давления. У нас есть большие амбиции, – сказал тренер «ПСЖ».

Матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится завтра и начнется в 22:00 по московскому времени.

Разбираем пары 1/4 ЛЧ: что мы ждем от «Реала», «ПСЖ» и «Арсенала»?

Материалы по теме

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Эрнандес Эрнандес
Катарский нефть газ мешок против каталонского финансового рычага? 😁
ну по судейскому рычажному реалу то не надо судить тебе!
+10
-1
+9
Мне кажется этой фразой Луис Энрике еще больше давления прибавил игрокам ПСЖ и наоборот воодушевил игроков Барсы))
+7
-1
+6
Ответ Эрнандес Эрнандес
А по кому судить? По Эвребе и Айтекину? 😁
по пересу
+5
0
+5
Ответ Эрнандес Эрнандес
Реал - 14 ЛЧ Остальные участники 1/4 - 13 ЛЧ 😁
половина благодаря диктатору франко ,половина благодаря судьям.
+5
-2
+3
Ответ Alex Gelaev
франко унижал, угнетал, угрожал, ускорблял реал!
от души 😁!
+3
0
+3
Барселона победит.
+5
-3
+2
Этим самым своим заявлением Энрике поддержал больше Барсу и Хави, чем лягушатников:))
+2
0
+2
катарский нефть газ мешок должен быть наказан Барселоной!
+3
-1
+2
Уважаю Энрике, но скорее всего Барса победит.
+3
-2
+1
У Энрике больше ЛЧ, чем у псж, теперь чувствуешь давление?
+1
0
+1
Ответ ультрас парижан
+1
-1
0
Он сам за кого болеет?)
0
0
0
ПСЖ никогда не выиграет ЛЧ, просто вообще никогда ☝️
0
0
0
Ответ Эрнандес Эрнандес
Начо - 5 ЛЧ Барса - 5 ЛЧ 😁
пасибки, окай, поки поки до вечерочка)))
0
0
0
Ответ Эрнандес Эрнандес
Франко над тобой диктовал? 😁
франко унижал, угнетал, угрожал, ускорблял реал!
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий