Луис Энрике: «У «Барсы» 5 побед в ЛЧ, у «ПСЖ» – ни одной. Никакого давления, у нас большие амбиции»

Луис Энрике считает, что давление на «Барселону» выше, чем на «ПСЖ».

Завтра «ПСЖ» примет «Барселону» в первом матче 1/4 финала .

– Борьба за победу в трех турнирах создает давление?

– Вообще нет. Это наши цели. Мы хотели выйти в финал Кубка Франции и выиграть чемпионат.

А в Лиге чемпионов давления нет. Даже наоборот: у «Барселоны» пять побед в Лиге чемпионов, у нас – ни одной. Так что не может быть, что они будут воодушевлены сильнее нас. Это невозможно. А для нас нет никакого давления. У нас есть большие амбиции, – сказал тренер «ПСЖ».

Матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится завтра и начнется в 22:00 по московскому времени.

Разбираем пары 1/4 ЛЧ: что мы ждем от «Реала», «ПСЖ» и «Арсенала»?