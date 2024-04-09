Луис Энрике: «У «Барсы» 5 побед в ЛЧ, у «ПСЖ» – ни одной. Никакого давления, у нас большие амбиции»
Луис Энрике считает, что давление на «Барселону» выше, чем на «ПСЖ».
Завтра «ПСЖ» примет «Барселону» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
– Борьба за победу в трех турнирах создает давление?
– Вообще нет. Это наши цели. Мы хотели выйти в финал Кубка Франции и выиграть чемпионат.
А в Лиге чемпионов давления нет. Даже наоборот: у «Барселоны» пять побед в Лиге чемпионов, у нас – ни одной. Так что не может быть, что они будут воодушевлены сильнее нас. Это невозможно. А для нас нет никакого давления. У нас есть большие амбиции, – сказал тренер «ПСЖ».
Матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится завтра и начнется в 22:00 по московскому времени.
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