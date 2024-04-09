Педри и де Йонг – в заявке «Барсы» на «ПСЖ», хотя врачи еще не разрешили им играть. Гави тоже летит в Париж

«Барселона» огласила заявку на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» завтра, 10 апреля.

В список вошли полузащитники Педри и Френки де Йонг, которые из-за травм не играли с 3 марта. При этом « » отметила, что эти футболисты еще не получили разрешение на участие в матче от врачей.

Кроме того, с «Барселоной» в Париж отправится , который не играет с ноября из-за разрыва крестообразной связки. Он не включен в заявку, но будет в составе делегации. Таким образом, из игроков «Барселоны» в Париж не отправится только травмированный Алекс Бальде.

Заявка «Барселоны»:

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Защитники: Жоау Канселу, Рональд Араухо, Иньиго Мартинес, Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо, Серджи Роберто, Жюль Кунде, Эктор Форт, Пау Кубарси.

Полузащитники: Педри, Фермин Лопес, Ориоль Ромеу, Френки де Йонг, Илкай Гюндоган, Марк Касадо, Жоау Феликс, Рафинья, Ламин Ямаль.

Нападающие: Роберт Левандовски, Витор Роке, Марк Гиу.

Матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится завтра и начнется в 22:00 по московскому времени.