Педри и де Йонг – в заявке «Барсы» на «ПСЖ», хотя врачи еще не разрешили им играть. Гави тоже летит в Париж
«Барселона» огласила заявку на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».
Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» завтра, 10 апреля.
В список вошли полузащитники Педри и Френки де Йонг, которые из-за травм не играли с 3 марта. При этом «Барселона» отметила, что эти футболисты еще не получили разрешение на участие в матче от врачей.
Кроме того, с «Барселоной» в Париж отправится Гави, который не играет с ноября из-за разрыва крестообразной связки. Он не включен в заявку, но будет в составе делегации. Таким образом, из игроков «Барселоны» в Париж не отправится только травмированный Алекс Бальде.
Заявка «Барселоны»:
Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Иньяки Пенья, Андер Астралага.
Защитники: Жоау Канселу, Рональд Араухо, Иньиго Мартинес, Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо, Серджи Роберто, Жюль Кунде, Эктор Форт, Пау Кубарси.
Полузащитники: Педри, Фермин Лопес, Ориоль Ромеу, Френки де Йонг, Илкай Гюндоган, Марк Касадо, Жоау Феликс, Рафинья, Ламин Ямаль.
Нападающие: Роберт Левандовски, Витор Роке, Марк Гиу.
Матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится завтра и начнется в 22:00 по московскому времени.