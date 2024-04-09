Педри и де Йонг – в заявке «Барсы» на «ПСЖ», хотя врачи еще не разрешили им играть. Гави тоже летит в Париж

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Роберт Левандовски Илкай Гюндоган Марк-Андре тер Стеген Маркос Алонсо Ориоль Ромеу Серджи Роберто Иньиго Мартинес Жоау Канселу Андреас Кристенсен Френки де Йонг Иньяки Пенья Рафинья Диас Жюль Кунде Жоау Феликс Рональд Араухо Педри Гави Марк Касадо Андер Астралага Фермин Лопес Витор Роке Ламин Ямаль Марк Гиу Пау Кубарси Эктор Форт Футбол

«Барселона» огласила заявку на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» завтра, 10 апреля.

В список вошли полузащитники Педри и Френки де Йонг, которые из-за травм не играли с 3 марта. При этом «Барселона» отметила, что эти футболисты еще не получили разрешение на участие в матче от врачей.

Кроме того, с «Барселоной» в Париж отправится Гави, который не играет с ноября из-за разрыва крестообразной связки. Он не включен в заявку, но будет в составе делегации. Таким образом, из игроков «Барселоны» в Париж не отправится только травмированный Алекс Бальде.

Заявка «Барселоны»:

Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Иньяки ПеньяАндер Астралага.

Защитники: Жоау Канселу, Рональд Араухо, Иньиго Мартинес, Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо, Серджи Роберто, Жюль Кунде, Эктор Форт, Пау Кубарси.

Полузащитники: Педри, Фермин Лопес, Ориоль Ромеу, Френки де Йонг, Илкай Гюндоган, Марк Касадо, Жоау Феликс, Рафинья, Ламин Ямаль.

Нападающие: Роберт Левандовски, Витор Роке, Марк Гиу.

Матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится завтра и начнется в 22:00 по московскому времени.

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вперёд пацаны, не подведите!
+16
-6
+10
Ответ Leon Petov
Как обычно выжимают все соки из молодёжи, выпускают недолеченными, а потом ноют: у нас много травм
Так в заявке не значит в старте и вообще сыграют
+5
0
+5
Накажите катарский мешок!
+5
-3
+2
Как обычно выжимают все соки из молодёжи, выпускают недолеченными, а потом ноют: у нас много травм
+13
-12
+1
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий скрыт
к тебе тоже один негатив и никакого позитива
+3
-2
+1
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий скрыт
Гиви этот твой отец???
+1
0
+1
Ответ Leon Petov
Как обычно выжимают все соки из молодёжи, выпускают недолеченными, а потом ноют: у нас много травм
У вас много травм??
+5
-4
+1
Ответ Evgen_Hazard
Так в заявке не значит в старте и вообще сыграют
А зачем их брать с собой и Гави? Это же дополнительные затраты. У Барселоны итак нет денег.
+2
-1
+1
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий скрыт
noted
+1
-1
0
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий скрыт
А Моторола?)
0
0
0
Ответ Leon Petov
Как обычно выжимают все соки из молодёжи, выпускают недолеченными, а потом ноют: у нас много травм
Кто из выпустил то? Они даже со звездочкой в заявке
+1
-1
0
Ответ Spiker1606
А зачем их брать с собой и Гави? Это же дополнительные затраты. У Барселоны итак нет денег.
Командный дух чтобы присутствовал.Это же спорт
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий