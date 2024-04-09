«Аль-Наср» проиграл 5 турниров после перехода Роналду. Выиграли лишь клубный кубок арабских чемпионов – он товарищеский

Теги Криштиану Роналду Лига чемпионов Азии высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

«Аль-Наср» после перехода Криштиану Роналду не выиграл пять турниров.

Вчера «Аль-Наср» вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии на стадии полуфинала, проиграв «Аль-Хилалю» (1:2). Роналду в этой игре получил красную карточку.

Это пятый проигранный «Аль-Насром» турнир с момента перехода Роналду.

В этом сезоне команда уже также вылетела из Лиги чемпионов Азии, а в чемпионате Саудовской Аравии отстает от лидирующего «Аль-Хилаля» на 12 очков. Клуб по-прежнему может выиграть Кубок короля Саудовской Аравии, в полуфинале которого «Аль-Насру» вновь предстоит сыграть с «Аль-Хилалем». Этот матч состоится 1 мая.

В прошлом сезоне «Аль-Наср» занял второе место в чемпионате, вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии от «Аль-Иттихада» (1:3) в полуфинале и проиграл в полуфинале Кубка короля «Аль-Вахде» (0:1).

С момента перехода Роналду «Аль-Наср» выиграл один трофей – клубный кубок арабских чемпионов, который считается товарищеским турниром.

Материалы по теме

81 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Из 2х последних турниров вылетели как только травмировался Талиска:)) Сильнейший игрок Аль-Насра:) Это очевидно всем:))
+73
-13
+60
Ахахаха....так Кубок шейха еще товарищеский был, а нам-то Ромка с Артемом задвигали тут, что это официальный титул, и он идет в зачет трофеев криштика:)🤣🤣🤣
+62
-11
+51
Легенда. Верблюжий безтрофеич.
+42
-5
+37
Даже на уровне чемпионата Аравии Роналду не лучший. Пора переходить в чемпионат Беларуси?
+36
-7
+29
Против Factos не попрёшь. Стата набивается, денюжка капает, а для ракушек будет мотивационный пост в инсте)))
+19
-1
+18
Выиграл аналог Копа Дель Соль. Легенда, че уж...
+12
0
+12
И это в 39 лет!
+11
0
+11
Ответ CHELSEA_2008
Спортс толсто набрасывает на вентилятор ради срача. Криш лучший по гол+пас в лиге. 😃 Всё остальное от него не зависит.
Ты бы так же писала на ветках Месси, а то интересно получается, от кринжа не зависит, а Месси должен в соло вытягивать.
+10
0
+10
Ответ hompos
Комментарий удален пользователем
Никогда не сдавайся - ведь ты не квартира!:)
+10
-2
+8
это бы ожидало и МЮ, поскольку он стянул всю игру на себя...
+7
0
+7
Ответ CHELSEA_2008
Комментарий скрыт
Лучшие по гол плюс пас в АПЛ Салах и Уоткинс. Лучше ли они, чем КДБ или Ван Дейк? Не факт. В вашей детской логике нет места совсем Нойеру или Буффону
+8
-1
+7
Ответ AdP
А до Роналду сколько трофеев и когда выиграл Аль-Наср? Так, для общего понимания, лень искать)))
По кол ву чемпионств Наср на 2 месте вместе с Итихадом. Последний раз в 2019 году выигрывали.
+6
0
+6
Геша там ещё и повязочку капитанскую швырнул, когда уходил в "любимое" подтрибунное.. Хе.. 😀
+4
0
+4
Специально для фруктовых: Аль Наср последний раз выиграл чемпионство в 2019 году.
Вы скажете это было давно? Ну так вот ,в прошлом году чемпионом стал Аль Иттихад, который последний раз чемпионом был вообще в 2009 году. Просто они "гения" не купили, а Наср купил.
Так что не прибедняйтесь тут, видите ли клуб опять не тот😁
+7
-3
+4
Ответ Дима
Аль Наср до Роналду был чемпионом, когда в последний раз? 5 лет назад. А кубок брал 30 лет назад. Суперкубок тоже 30 лет назад. Т.е. клуб и не был в кагорте сильнейших никогда. Выстреливал иногда. Ваш новостник сегодня такое конечно. Спорц увольняйте таких провокаторов.
А щас они набили состав хорошими игроками, насыпали Роналду больше денег- коронуют его постоянно, но кубков нет. Понимаю, маркетинг пиар нужен был)) за титулами брали таких как Малком, Милинкович-Савич - игроков в расцвете сил
+4
0
+4
А до Роналду сколько трофеев и когда выиграл Аль-Наср? Так, для общего понимания, лень искать)))
+7
-3
+4
Ответ Магомед Анварбегов
Ну главное голы забивает
Главное для кого?..
+4
-1
+3
Ответ Dexter Morgan
Ну да, а до этого они прямо всех разносили.
ну так до этого не было у них супер-пупер Криши, и бешенные бабки они не платили никому
теперь это есть, а трофеев так и нет
+2
0
+2
Ну это точно Золотой мяч!
+2
0
+2
Ответ Магомед Анварбегов
Ну главное голы забивает
Великий Кройфф сказал в свое время - Забей меньше, но принеси команде титул.
+2
0
+2
Ахахахах
+1
0
+1
Ответ hompos
Комментарий удален пользователем
В случае с Роналду, он против ветра мочится
+1
0
+1
Даже сказать тут нечего)
+2
-1
+1
Малком > Роналду ))
+1
0
+1
ДОБИВАЛЬЩИК чертов)))))
+1
0
+1
как только прочёл первые несколько предложений))) вслух засмеялся про роналду)))) 😁
+1
0
+1
Тренер «Аль-Хиляля : Роналду теряет эмоциональную и умственную концентрацию в таких матчах.. И это сказал португальский тренер.. Позор безтрофейнику Авейру.. 👎🪠🏏
+3
-2
+1
За это время мой месси успел выиграть кубок америки и чемпионат мира снова португалец и его паклоники на коленях перед агрентинским королем футбола.
+7
-6
+1
Спортс жестко троллит гелевых😁
+5
-4
+1
Ооо, дровишек для школьников подкинули ))
+3
-2
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий