«Аль-Наср» вылетел из азиатской ЛЧ. Роналду реализовал пенальти с «Аль-Айном», Теллес, Брозович и Отавио – нет

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Лига чемпионов Азии высшая лига ОАЭ высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Айн Марцело Брозович Отавио Алекс Теллес Футбол

«Аль-Наср» Криштиану Роналду вылетел из Лиги чемпионов Азии.

Клуб из Эр-Рияда обыграл «Аль-Айн» (4:3, первая игра – 0:1) по итогам 120 минут в ответном четвертьфинале.

Форвард «Аль-Насра» Роналду реализовал одиннадцатиметровый на 118-й минуте и перевел матч в серию пенальти.

Однако в серии точнее были футболисты клуба из ОАЭ – 3:1.

Роналду бил третьим и реализовал свою попытку. А до него удары с точки не реализовали защитник Алекс Теллес и хавбек Марцело Брозович. Четвертым бил Отавио и также не сумел отличиться.

Роналду не забил с метра! Каак?😱

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126 комментариев
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Достижения Роналду после введения VAR: 0 ЛЧ, 0 ЧМ, 0 Евро, 0 ЗМ, 0 ЗБ

Последние годы показывают, что Роналду после введения VAR пропадает в важных матчах... Нет левых пенок, нет голы с метрового офсайда, нет значимого трофея!
+99
-50
+49
Ремонтада!:)☝👀
+64
-23
+41
Нырнул, как в старые добрые времена, потому что не смог забить с метра, и это в 39 лет!
+40
-15
+25
Ответ rigobersong
Ремонтада!:)☝👀
Ожидание: Ремонтада
Реальность: за неделю минус 2 титула
+29
-11
+18
Ну если даже фирменный нырок на 118-ой не помог, то я не знаю. Пора завязывать с футболом или искать новый вызов в Зимбабве.
+31
-13
+18
Ответ Chistian Jadson
Комментарий удален пользователем
Это была так называемая "арабская лига чемпионов". Левый тренировочный предсезонный турнир.
+24
-7
+17
Ответ rigobersong
Ремонтада!:)☝👀
Factos 🤣
+21
-8
+13
парень который шутил, что все 5 пенальти должен бить Роналду, был прав))
+16
-3
+13
Ответ Chistian Jadson
Комментарий удален пользователем
Прошлую азиатскую ЛЧ выиграли японцы Урава Ред Даймондс. Аль-Наср там даже не участвовал
+11
0
+11
Класс Рональду недостаточно высок для азиатской лиги чемпионов. Это видели все.
+29
-19
+10
Иншаллах
+22
-12
+10
Ответ Chistian Jadson
Комментарий удален пользователем
Это был предсезонный, причем неофициальный турнир.
+9
-1
+8
Ответ Крушение баварского драндулета
Комментарий скрыт
В этом возрасте Месси выигрывал Чемпионат Мира!:)
+16
-9
+7
Респект игрокам насра, после такого левейшего пенальти поступили благородно и запороли пенки
+14
-7
+7
Ответ Крушение баварского драндулета
Комментарий скрыт
2018 - 33 года было ему
+11
-4
+7
Не забил с метра в пустые ✅
Команда вылетела ✅

Это ли не ремонтада ? 🤣
+14
-8
+6
Ответ Крушение баварского драндулета
В сб. Аргентины Леау и Рамуш даже не вызывались бы. Там Лаутару сидит на лавке, который за сезон забивает больше, чем Леау за 5 лет в Италии. Мак Аллистер вытащил Брайтон в еврокубки, будучи лучшим бобмардиром команды, а сейчас феерит в Ливерпуле. Он в АПЛ будучи полузащитником забивал больше, чем меси в Лиге 1.
ну да , лаутару выдал Оверперформанс на ЧМ, ну окей Макалистер молодец а что дальше то?
+5
0
+5
Ответ Крушение баварского драндулета
В сб. Аргентины Леау и Рамуш даже не вызывались бы. Там Лаутару сидит на лавке, который за сезон забивает больше, чем Леау за 5 лет в Италии. Мак Аллистер вытащил Брайтон в еврокубки, будучи лучшим бобмардиром команды, а сейчас феерит в Ливерпуле. Он в АПЛ будучи полузащитником забивал больше, чем меси в Лиге 1.
Имя Фамилия, ты думаешь кому то до сих пор интересно твоё жалкое мнение на спортсе ? )
+5
0
+5
Ответ Vakhore
По минусам сразу видно, что эти фанаты понимают, о каком игроке речь) Бггг
только зачем ты его привязываешь к Рону не ясно, тож тригирит он тебя? совсем как твой кумир себя ведёшь)
+5
-1
+4
Ремонтада пошла не по плану))
+7
-3
+4
Кстати , величайший лидер должен первым бить пенальти, что бы задать тон команде.
Месси на главном турнире в истории спорта ФИФА ЧМ в финале вышел бить первым.
А кто то захотел сорвать сливки но не вышло.
Месси - ментальная глыба.
А кто то, просто распиаренный слабак.
+17
-13
+4
Нет Талиски - нет результата
+6
-2
+4
Ответ Vakhore
А я его привязал? Я о фанатах говорил, которые никак не могут смириться с величием Рона
пхах и в чем величие заключается ? в эффективности в одном турнире? да жаль Роналду в другом (международном) турнире так не был эффективен)
+4
0
+4
Ответ Дмитрий
Какой шанс оно подарило?🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Эталонный нырок, никто так не умеет, вот уже на протяжении 20 лет
+4
0
+4
Ответ Крушение баварского драндулета
Криш классно играл в концовке и заработал и реализовал пеналь когда команда горела в меньшинстве, он вытащил их в серию и они всё просрали. Что бы ты говорил если бы у Аргентины все запороли пенки против Нидерландов? Если бы Мартинес не тащил, а привозил как вратарь Аль-Насра?
Где он классно играл?🤣
Ты в какой реальности живешь и причем тут Чемпион Мира Месси?
+5
-1
+4
Ответ Станислав Л
Нет Талиски - нет результата
no taliska - no party
+3
0
+3
Ответ neoline099
На самом деле ужасный матч от Роналду, все сегодня невпопад у него. А ведь забей любой из убойных моментов, которые у него были и Наср уже был бы в 1/2
Тоже самое будет на Евро с Португалией.
+5
-2
+3
«🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣». Роналду высмеял Роналду за вылет из азиатской ЛЧ
+7
-4
+3
Ответ Крушение баварского драндулета
Комментарий скрыт
Месси в 35 лет выиграл величайший турнир в истории спорта, затем в 35 лет сделал 60 очков по гол/пас играя в ЕВРОПЕ.
Затем в июне отпраздновал 36 лет, в августе перешел в МЛС и так же в 36 лет выиграл 8 ЗМ.
+4
-1
+3
Ответ Гамарджоба Генацвале
Так натренировался за весь ЧМ. Никому до этого столько бить не давали в истории ЧМ ФИФА.
Никому столько не давали бить пенальти в истории, как Франции в финале.
+10
-7
+3
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