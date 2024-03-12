«Аль-Наср» вылетел из азиатской ЛЧ. Роналду реализовал пенальти с «Аль-Айном», Теллес, Брозович и Отавио – нет

«Аль-Наср» Криштиану Роналду вылетел из Лиги чемпионов Азии.

Клуб из Эр-Рияда обыграл « » (4:3, первая игра – 0:1) по итогам 120 минут в ответном четвертьфинале.

Форвард « » Роналду реализовал одиннадцатиметровый на 118-й минуте и перевел матч в серию пенальти.

Однако в серии точнее были футболисты клуба из ОАЭ – 3:1.

Роналду бил третьим и реализовал свою попытку. А до него удары с точки не реализовали защитник и хавбек . Четвертым бил и также не сумел отличиться.

Роналду не забил с метра! Каак?😱