«Аль-Наср» вылетел из азиатской ЛЧ. Роналду реализовал пенальти с «Аль-Айном», Теллес, Брозович и Отавио – нет
«Аль-Наср» Криштиану Роналду вылетел из Лиги чемпионов Азии.
Клуб из Эр-Рияда обыграл «Аль-Айн» (4:3, первая игра – 0:1) по итогам 120 минут в ответном четвертьфинале.
Форвард «Аль-Насра» Роналду реализовал одиннадцатиметровый на 118-й минуте и перевел матч в серию пенальти.
Однако в серии точнее были футболисты клуба из ОАЭ – 3:1.
Роналду бил третьим и реализовал свою попытку. А до него удары с точки не реализовали защитник Алекс Теллес и хавбек Марцело Брозович. Четвертым бил Отавио и также не сумел отличиться.
Последние годы показывают, что Роналду после введения VAR пропадает в важных матчах... Нет левых пенок, нет голы с метрового офсайда, нет значимого трофея!
Реальность: за неделю минус 2 титула
Команда вылетела ✅
Это ли не ремонтада ? 🤣
Месси на главном турнире в истории спорта ФИФА ЧМ в финале вышел бить первым.
А кто то захотел сорвать сливки но не вышло.
Месси - ментальная глыба.
А кто то, просто распиаренный слабак.
Ты в какой реальности живешь и причем тут Чемпион Мира Месси?
Затем в июне отпраздновал 36 лет, в августе перешел в МЛС и так же в 36 лет выиграл 8 ЗМ.