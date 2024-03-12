Роналду после вылета «Аль-Насра» в 1/4 финала азиатской ЛЧ: «Мы найдем способ вернуться и стать сильнее. Спасибо за вашу поддержку🙌»

Криштиану Роналду прокомментировал вылет «Аль-Насра» из азиатской Лиги чемпионов.

Вчера « » уступил « » в 1/4 финала по пенальти при счете 4:4 по сумме двух матчей. Игра перешла в послематчевую серию 11-метровых благодаря голу Роналду на 118-й минуте.

«Спасибо за вашу поддержку. Мы найдем способ вернуться и стать сильнее. Всегда вместе», – написал португалец в твиттере.

Роналду не забил с метра (😱) и вылетел из азиатской ЛЧ. Кошмарный вечер, несмотря на гол с пенальти