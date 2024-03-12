Роналду после вылета «Аль-Насра» в 1/4 финала азиатской ЛЧ: «Мы найдем способ вернуться и стать сильнее. Спасибо за вашу поддержку🙌»

Теги Криштиану Роналду Лига чемпионов Азии высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Айн соцсети Футбол

Криштиану Роналду прокомментировал вылет «Аль-Насра» из азиатской Лиги чемпионов.

Вчера «Аль-Наср» уступил «Аль-Айну» в 1/4 финала по пенальти при счете 4:4 по сумме двух матчей. Игра перешла в послематчевую серию 11-метровых благодаря голу Роналду на 118-й минуте.

«Спасибо за вашу поддержку. Мы найдем способ вернуться и стать сильнее. Всегда вместе», – написал португалец в твиттере.

Роналду не забил с метра (😱) и вылетел из азиатской ЛЧ. Кошмарный вечер, несмотря на гол с пенальти

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68 комментариев
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Лион, Аякс, Порту, клубы из ОАЭ, кто дальше?:)
+41
-10
+31
Ответ Alex Gelaev
разучился в пустые с метра забивать?)
В пустые в пустыне.
+23
-1
+22
разучился в пустые с метра забивать?)
+24
-4
+20
Ответ Krauvec Cool
Жалко Роналду, он шёл на ЗМ.
Одного метра не хватило
+23
-4
+19
Ответ rigobersong
Лион, Аякс, Порту, клубы из ОАЭ, кто дальше?:)
Не нужны трофеи, медали золотые
Главно, чтоб тиммейты катили на пустые
+21
-2
+19
Ответ Руслан Узденов
Вчера впервые смотрел их матч и вообще команды из СА и, знаете, мне понравилось очень. Классная атмосфера, хороший футбол - страстный, эмоциональный, драматичный.
Поздравляю, теперь вас 3,5 человека, кто смотрит эту шляпу
+19
-4
+15
фу,какой же он все таки отвратительная.
+16
-4
+12
да хорош тебе , лучше напиши как ты уничтожил собой очередной клуб))
+13
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+9
Ответ Krauvec Cool
Да. Когда дают пенальти, особенно на ЧМ - это сразу ЗМ
на чемпионате мира нужно уметь играть как гений, Месси творил на чемпионате мира один из лучших своих игр за сборную.
+10
-1
+9
Роналду: "В следующий раз вернёмся сильнее и ещё сможем удивить вас. Как? Легко, в следующий раз я и с трёх метров промажу.")
+11
-4
+7
Брусника прекрати!!!
+12
-5
+7
просто поставили всего 1 пенальти на 118 минуте ..
+9
-4
+5
Балабольнарцисс-эгоист-🤡
+10
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+5
О-о.. Недолго мучалась старперша.. А где любимое : Иншалла!..?.. А-ха-ха-ха.. 😀🤭
+9
-5
+4
"Тащер".)))
+7
-3
+4
Ответ Адам Нинуху
Я вот смотрю комментарии и удивляюсь как будто Роналду у вас деньги занял и не отдаёт зачем столько говна на человека выливать непонятно
Человек получил 4 ЗМ за то, что подставлял свою кочергу под прострелы в самом имбовом клубе мира, который даже просев по силе состава в 3 раза по сравнению с 2010-2018 гг. все равно второй фаворит ЛЧ. Пусть теперь хавает обратку. В назидание остальным замыкальщикам (Холанд, Левандовски, Влахович, Иммобиле, Зюба)
+4
0
+4
Ответ vtsch4svws
Поздравляю, теперь вас 3,5 человека, кто смотрит эту шляпу
0.5 кто? Артёмка?))
+4
-1
+3
Жалко Роналду, он шёл на ЗМ.
+7
-4
+3
Ответ rigobersong
Куда Роман убежал?:)
голову как страус в песок)
+5
-2
+3
Ответ Krauvec Cool
Особенно когда вся команда "рабочих лошадок" вокруг тебя бегает.
боль 2022 лето?
+3
0
+3
Куда Роман убежал?:)
+8
-5
+3
Карма отыгралась на пенальтисте после такого нырка, хотя она уже третий год над ним рофлит
+7
-4
+3
Ответ Krauvec Cool
Да. Когда дают пенальти, особенно на ЧМ - это сразу ЗМ
на то и футбол чтобы давали пенальти, штрафные, угловые.
+2
0
+2
Ответ maximilian_15
Одного метра не хватило
левого пенальти не хватило
+5
-3
+2
Из оставшихся задач Криша, под💩рать сборной на предстоящем ЧЕ🥴
+3
-1
+2
Ответ Krauvec Cool
Особенно когда вся команда "рабочих лошадок" вокруг тебя бегает.
вокруг роналду всегда бегают чёрные лошадки, поэтому Португалия никогда при роналду не станет чемпионом мира
+2
0
+2
Чемпионат и ЛЧ проиграл, осталось проиграть Евро, и можно будет зафиксировать очередной провальный сезон в карьере Криштика)
+3
-1
+2
Роналду не привыкать увольнять тренеров и разваливать клубы🤣🤣
+3
-1
+2
Ответ cektor
да хорош тебе , лучше напиши как ты уничтожил собой очередной клуб))
Это не он пишет, а менеджеры. Настоящие мысли Криша мы видим в комментариях к чужим постам.
+6
-4
+2
Ответ umar0701@icloud.com
Бавария, Рома, Ливерпуль, Чили, кто дальше?!
Дальше победа на ЧМ:)
+3
-1
+2
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