«Ювентус» рассматривает Мотту, Итальяно и Палладино на случай ухода Аллегри

«Ювентус» может назначить Тиаго Мотту на замену Массимилиано Аллегри.

Контракт Аллегри с туринским клубом действует до 2025 года. Стороны еще не обсуждали продление соглашения.

По информации La Gazzetto dello Sport, будущее тренера во многом будет зависеть от итогов этого сезона. «Бьянконери» сохраняют шансы на завоевание Кубка Италии.

На случай ухода Аллегри – в том числе и по собственному желанию – « » рассматривает три кандидатуры. Это Тиаго , возглавляющий «Болонью», (« ») и Раффаэле Палладино (« »).

После 29 проведенных туров Серии А «Юве» набрал 59 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице.