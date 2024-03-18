«Ювентус» рассматривает Мотту, Итальяно и Палладино на случай ухода Аллегри

Теги Фиорентина Винченцо Итальяно Ювентус Раффаэле Палладино Тиаго Мотта серия А Италия Массимилиано Аллегри Монца Футбол

«Ювентус» может назначить Тиаго Мотту на замену Массимилиано Аллегри.

Контракт Аллегри с туринским клубом действует до 2025 года. Стороны еще не обсуждали продление соглашения. 

По информации La Gazzetto dello Sport, будущее тренера во многом будет зависеть от итогов этого сезона. «Бьянконери» сохраняют шансы на завоевание Кубка Италии. 

На случай ухода Аллегри – в том числе и по собственному желанию – «Ювентус» рассматривает три кандидатуры. Это Тиаго Мотта, возглавляющий «Болонью», Винченцо ИтальяноФиорентина») и Раффаэле Палладино («Монца»).

После 29 проведенных туров Серии А «Юве» набрал 59 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. 

46 комментариев
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Ответ Олег Овчинников
Бывший игрок Интера, злейшего врага Юве? Вряд ли.
Никому и никогда в Италии это помехой не было)
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+45
Ответ Олег Овчинников
Бывший игрок Интера, злейшего врага Юве? Вряд ли.
Господи. Конте - легенда Ювентуса, многолетний капитан, человек который принес долгожданное Скудетто своему родному клубу в качестве тренера и тот пошел тренировать в стан врага, что уж о Мотте говорить.
+29
0
+29
Мотта самый очевидный вариант на мой взгляд.
+21
0
+21
Ответ Олег Овчинников
Бывший игрок Интера, злейшего врага Юве? Вряд ли.
Капитан Юве, который в камеру кричал оскорбления в адрес Интера, через 20 лет сделал Интер чемпионом Италии
+15
-1
+14
уже хоть кто, если честно
+14
-2
+12
По собственному он не уйдёт, не будьте наивными.
+10
0
+10
об этом нужно было думать в январе
+9
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+9
Ответ Олег Овчинников
Бывший игрок Интера, злейшего врага Юве? Вряд ли.
Пиоли, Пирло? Всем плевать на клубную вражду.
+8
0
+8
Ответ Pontecorvo
об этом нужно было думать в январе
2021-го года
+4
0
+4
Ответ Заяцволк
Хорошо хоть не рассматривают чувака, который проигрывает Роме и Лутону по 0:4, а Астон Вилле вообще 1:6, бгг. Хотя многие наши бьянконерцы хотели бы его видеть, ну тут рассказывали мол травмы были, и вообще даже Индзаги 0:35 проигрывал раньше, но слабенькие аргументы конечно, лучше кто-то из этих
Тоже не разделяю этой всеобщей любви к Де Дзерби.
+6
-2
+4
Мотта как влитой войдет в команду
+7
-3
+4
его еще не уволили что ли?
+4
-1
+3
Ответ Олег Овчинников
Бывший игрок Интера, злейшего врага Юве? Вряд ли.
За Интер он сыграл всего 2 сезона, если не ошибаюсь. Да и футбол изменился, игроки могут переходить к прямым конкурентам, а тренеры тем более.
+3
0
+3
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Что Мотта, что Палладино - хорошие варианты. Итальяно так и не смог поднять уровень Фиорентины, хотя ресурс у него для этого есть, игроки хорошие, в общем этот вариант в Юве бы не хотелось видеть. Я бы еще на месте рук-ва обратил внимание на Мареску. Наш бывший игрок, учился у Пепа, уверенно ведет Лестер к возвращению в АПЛ.
Так то Мареска до этого провалился в Парме когда пытался поднять их в серию А болтался в середине таблицы и был уволен
+2
0
+2
Уйдёт по собственному желанию 😂
+2
0
+2
Хорошо хоть не рассматривают чувака, который проигрывает Роме и Лутону по 0:4, а Астон Вилле вообще 1:6, бгг. Хотя многие наши бьянконерцы хотели бы его видеть, ну тут рассказывали мол травмы были, и вообще даже Индзаги 0:35 проигрывал раньше, но слабенькие аргументы конечно, лучше кто-то из этих
+6
-4
+2
Ответ Islam Gasanov
Так то Мареска до этого провалился в Парме когда пытался поднять их в серию А болтался в середине таблицы и был уволен
Ну он начинает только свои шаги, учится. Крест что ли теперь ставить?)
+1
0
+1
Ответ Олег Овчинников
Бывший игрок Интера, злейшего врага Юве? Вряд ли.
На вскидку можно сразу вспомнить Трапатони, Липпи и Конте и это не считая более старых фигур.
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Ответ Zidane 21
а нормальных тренеров рассматривать, конечно, не будем
А эти чем плохи? Зидана мы по баблу не вывезем.
+1
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Ответ Mr.Oizo
в январе было -2 от первого места, очевидно что хотели так накатом и доиграть..
конце января сколько уже было?
+1
0
+1
Ответ Pontecorvo
об этом нужно было думать в январе
в январе было -2 от первого места, очевидно что хотели так накатом и доиграть..
+1
0
+1
Палладино бывший ювентино, поэтому логично было бы назначить его. Итальяно давно Наполи обхаживает.
+1
0
+1
Итальяно был бы самым лакомым кусочком для Юве, его Фиорентина играет очень интересный футбол, с множеством комбинаций и владением мячом!
+2
-1
+1
Что значит на случай ухода Аллегри? Его должны уйти, желательно уже в конце этого сезона.
+1
0
+1
Что Мотта, что Палладино - хорошие варианты. Итальяно так и не смог поднять уровень Фиорентины, хотя ресурс у него для этого есть, игроки хорошие, в общем этот вариант в Юве бы не хотелось видеть. Я бы еще на месте рук-ва обратил внимание на Мареску. Наш бывший игрок, учился у Пепа, уверенно ведет Лестер к возвращению в АПЛ.
+1
0
+1
Ответ Олег Овчинников
Бывший игрок Интера, злейшего врага Юве? Вряд ли.
Для Италии это нормально
Только разве что опасно переходить из Лацио в Рому и наоборот
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Ответ Е.Р.
Отличные новости. Лишь бы его не было в ювентусе
а если в Интер уйдет?
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Ответ d.xoxlov
Уйдёт по собственному желанию 😂
резко отрастит кое что...)
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Ответ Halicarnassus
Из трех зол выбираю меньшее . Мотта
с одной стороны да, Мотта, но он на первый год в Дженоа чуть не вылетел с Болоньей.
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Ответ Islam Gasanov
Ну так Юве не полигон для начинающих,пускай окрепнет и добьётся каких-то результатов,а потом можно будет рассматривать. Тот же Мотта в отличие него уже потенциальный топ, окреп и даёт результат вот такой и нужен Юве
Так я и не написал, что его нужно прям сейчас тащить в клуб, сказал, что обратил бы внимание, на будущее очень может быть. А по поводу Мотты согласен, идеальный вариант сейчас
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