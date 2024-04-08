Аллегри накричал на игроков «Юве» после 1:0 с «Фиорентиной». Тренер был недоволен, что команда не победила увереннее

Массимилиано Аллегри снова накричал на игроков «Ювентуса».

В 31-м туре Серии А «Ювентус» дома одержал победу над «Фиорентиной» (1:0).

По информации La Gazzetta dello Sport, тренер «бьянконери» был в ярости на игроков команды после матча. Аллегри был раздражен тем, что «Ювентус» рисковал несколько раз пропустить гол, что привело бы к ничьей.

Из-за этого накричал на футболистов «Ювентуса» после матча, заявив, что им следовало раньше снять вопросы об итоге игры.

Это не первый случай, когда Аллегри повышал голос на игроков в этом сезоне. Ранее он сделал это после поражения от «Лацио» (0:1).

«Ювентус» владел мячом 16,4% времени во 2-м тайме домашнего матча с «Фиорентиной», точность передач – 61%