Аллегри накричал на игроков «Юве» после 1:0 с «Фиорентиной». Тренер был недоволен, что команда не победила увереннее

Теги Фиорентина Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри снова накричал на игроков «Ювентуса».

В 31-м туре Серии А «Ювентус» дома одержал победу над «Фиорентиной» (1:0).

По информации La Gazzetta dello Sport, тренер «бьянконери» был в ярости на игроков команды после матча. Аллегри был раздражен тем, что «Ювентус» рисковал несколько раз пропустить гол, что привело бы к ничьей.

Из-за этого Массимилиано накричал на футболистов «Ювентуса» после матча, заявив, что им следовало раньше снять вопросы об итоге игры.

Это не первый случай, когда Аллегри повышал голос на игроков в этом сезоне. Ранее он сделал это после поражения от «Лацио» (0:1).

«Ювентус» владел мячом 16,4% времени во 2-м тайме домашнего матча с «Фиорентиной», точность передач – 61%

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17 комментариев
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Ответ Vladimir Kubarev
Надо тренировать, чтобы потом не кричать.)
На тренировках Аллегри ставит безбашенный атакующий футбол. Но как только матч начинается, игроки самовольно уходят в оборону и не выполняют установок тренера.
+38
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Смешно
+13
-1
+12
Надо тренировать, чтобы потом не кричать.)
+9
-1
+8
Он требует от игроков не делать того, чему он их так яростно учил последние три года?
+4
-1
+3
Накричал словами - «ладно я не понимаю, как это делать, но вы то чего?!?!»
+3
0
+3
"эй вы - почему не победили увереннее? вы же были на поле там, надо было бежать в сторону соперника с мячом и забить ему гол в сетку мимо вратаря. что не понятного в этоой комбинации?"
+3
0
+3
Аллегри был недоволен победой и рассчитывал на ничью
+2
0
+2
Т.е. это идея команды была владеть мячом 20% после перерыва?
+1
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Ответ Aleks Del Piero
Он требует от игроков не делать того, чему он их так яростно учил последние три года?
Скорее делать то, чему он их никогда не учил
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Слишком много владели мячом.
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Макс, вы либо крестик снимите, либо...)
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Как учил, так и играют:)
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Максон кричал вы плохо играете. футболисты кричали ты нас плохо тренируешь
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Увереннее это 0-0? Просто что в его понимании уверенность?
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Эх Макс, да ты сам из всех атакующих и потенциально топовых футболистов - вингеров, форвардов, апзшников и прочих под нападающих превратил в защитников а теперь еще и требуешь от них игры вперед? Ты поменял им мышления, теперь все атакующие футболисты твоей команду в первую очередь не думают как забить а как не дать забить сопернику)
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Аллегри не доволен победой 1-0??
The end is near, друзья мои
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Семь ударов по воротам! Пять! Целых пять угловых!!! Еще и два офсайда! Разве этому я вас учу на тренировках,а!?
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