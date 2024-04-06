Гвардиола о «Реале»: «Я видел мало их игр – не было времени. Мы боремся за победу в АПЛ 9-10 месяцев, зачем сейчас отвлекаться?»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Кристал Пэлас Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола сказал, что видел мало игр «Реала» из-за нехватки времени.

«Горожане» 9 апреля сыграют на выезде против «Реал Мадрид» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, ответная игра пройдет 17 апреля.

«Если бы мы лидировали в АПЛ с отрывом в 18 очков от второго места, я бы следил за «Мадридом». Но это не так. Мы идем третьими, немного отстаем от лидера, но если еще потеряем очки, то выиграть [титул] будет почти невозможно.

Я видел мало игр «Реала», у меня не было времени, чтобы сделать это. Я уже говорил, что мы боремся за победу в Премьер-лиге 9-10 месяцев, так зачем сейчас отвлекаться от этого важного матча [с «Пэлас»]?» – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Гвардиола перед матчем АПЛ.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити» (1:1, первый тайм).

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18 комментариев
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Мне кажется все тренеры по ходу сезона в целом смотрят мало футбола из-за рубежа. Разве только кто-то из аналитиков рекомендуют посмотреть игру с какой-нибудь необычной тактической идеей. Ведь по сути каждую неделю нужно готовиться к предстоящему сопернику
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Кто верит этому сказочнику? Ставлю жопу Леопердера, что лысый шарлатан сутками не спит, пересматривая все детали матчей Реала. Но это ему не поможет. Он это понимает и уже начал подстилать соломку, якобы победа в АПЛ престижнее)) Вот только он и в АПЛ не победит.
закусывать надо
+11
-3
+8
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Все помнят как ’Хозяин Мадрида’ дома 0-4 проиграл Мадриду ))
+14
-10
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Вот же хитрый лис!
+4
-1
+3
Кто верит этому сказочнику? Ставлю жопу Леопердера, что лысый шарлатан сутками не спит, пересматривая все детали матчей Реала. Но это ему не поможет. Он это понимает и уже начал подстилать соломку, якобы победа в АПЛ престижнее)) Вот только он и в АПЛ не победит.
+20
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Хм, а что не так сказал Гвардиола?
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Ответ احمد الي
Причём тут Пеп?🗿
Пеп с Баваркой 0-4 проиграл Реалу в 2014... не помните? ))
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Вот не знаю, лукавит Гвардиола или нет. Но если нет, то как-то странно, можно даже увидеть некое пренебрежение
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Пеп настоящий звездун.
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Не было времени🤣 Был огромный перерыв на матчи сборных, за который можно было глянуть все матчи Реала в истории. Но Пеп кушал в своем ресторане.
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Ответ Аскар Туребеков
Пеп с Баваркой 0-4 проиграл Реалу в 2014... не помните? ))
В первый сезон Пепа в Баварии (пиши название команды правильно, а то выглядишь жалким), серьезно?😂 И это единственный матч, когда Реал громил команду Пепа🗿 или для вас один матч перечёркивает все разгромы от Гвардиолы?
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Ответ Аскар Туребеков
Пеп с Баваркой 0-4 проиграл Реалу в 2014... не помните? ))
Он тогда ещё не родился.
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