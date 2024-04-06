Гвардиола о «Реале»: «Я видел мало их игр – не было времени. Мы боремся за победу в АПЛ 9-10 месяцев, зачем сейчас отвлекаться?»

Пеп Гвардиола сказал, что видел мало игр «Реала» из-за нехватки времени.

«Горожане» 9 апреля сыграют на выезде против « » в первом матче 1/4 финала , ответная игра пройдет 17 апреля.

«Если бы мы лидировали в АПЛ с отрывом в 18 очков от второго места, я бы следил за «Мадридом». Но это не так. Мы идем третьими, немного отстаем от лидера, но если еще потеряем очки, то выиграть [титул] будет почти невозможно.

Я видел мало игр «Реала», у меня не было времени, чтобы сделать это. Я уже говорил, что мы боремся за победу в Премьер-лиге 9-10 месяцев, так зачем сейчас отвлекаться от этого важного матча [с «Пэлас»]?» – сказал главный тренер « » перед матчем .

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити» (1:1, первый тайм).