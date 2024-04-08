Пеп Гвардиола: «Реал» контролирует многие аспекты игры на своем стадионе. «Ман Сити» должен попытаться навязать свой стиль»

Пеп Гвардиола высказался в преддверии матча против «Реала».

9 апреля «Реал» и «Манчестер Сити» проведут на «Сантьяго Бернабеу» первый четвертьфинальный матч .

«Мне не в первой играть против « ». Мы сосредоточены на своих сильных сторонах.

В прошлом сезоне мы одержали победу над ними, в предыдущем сезоне – проиграли. Вот и все.

Это классическая ситуация, когда ответный матч проходит на домашнем стадионе, и там мы ощущаем себя сильными.

На своем стадионе «Реал» контролирует многие аспекты игры. Мы должны попытаться навязать свой стиль игры», – сказал главный тренер « » .