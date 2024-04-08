Пеп Гвардиола: «Реал» контролирует многие аспекты игры на своем стадионе. «Ман Сити» должен попытаться навязать свой стиль»
Пеп Гвардиола высказался в преддверии матча против «Реала».
9 апреля «Реал» и «Манчестер Сити» проведут на «Сантьяго Бернабеу» первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов.
«Мне не в первой играть против «Реала». Мы сосредоточены на своих сильных сторонах.
В прошлом сезоне мы одержали победу над ними, в предыдущем сезоне – проиграли. Вот и все.
Это классическая ситуация, когда ответный матч проходит на домашнем стадионе, и там мы ощущаем себя сильными.
На своем стадионе «Реал» контролирует многие аспекты игры. Мы должны попытаться навязать свой стиль игры», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.