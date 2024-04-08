Пеп Гвардиола: «Реал» контролирует многие аспекты игры на своем стадионе. «Ман Сити» должен попытаться навязать свой стиль»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался в преддверии матча против «Реала».

9 апреля «Реал» и «Манчестер Сити» проведут на «Сантьяго Бернабеу» первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов.

«Мне не в первой играть против «Реала». Мы сосредоточены на своих сильных сторонах.

В прошлом сезоне мы одержали победу над ними, в предыдущем сезоне – проиграли. Вот и все.

Это классическая ситуация, когда ответный матч проходит на домашнем стадионе, и там мы ощущаем себя сильными.

На своем стадионе «Реал» контролирует многие аспекты игры. Мы должны попытаться навязать свой стиль игры», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

16 комментариев
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Реал в основном дома тащит, поэтому ничья их никак не будет устраивать
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Будет очень тяжело игрокам Мадрида, но я надеюсь что они сумеют навязать борьбу действующим чемпионом и победить их.За красивый футбол.
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Ответ morphvirg
Что-то Витян сегодня активно написывает. Ни одной новости не пропустил и по классике остервенело хейтит Холланда.
Его упорство достойно лучшего применения. Хейтить Сити последние сезоны тяжело, постоянно получаешь по бороде
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Ответ #SharkTeam
Его упорство достойно лучшего применения. Хейтить Сити последние сезоны тяжело, постоянно получаешь по бороде
Правда непонятен столь яростный хейт в сторону Холланда.
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Ответ #SharkTeam
Из-за тебя реал проиграет, Витян.
Что-то Витян сегодня активно написывает. Ни одной новости не пропустил и по классике остервенело хейтит Холланда.
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Ответ rigobersong
Удачи первому Манчестерскому!:)
Удачи первому Испанскому :)
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