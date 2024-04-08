Луис Энрике: «Уверен, что «ПСЖ» сможет выбить «Барсу». Я хочу показать, что как профессионал я нахожусь на самом высоком уровне»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о противостоянии с «Барселоной».

Команды встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится 10 апреля.

– Как вы относитесь к этому двухматчевому противостоянию с «Барселоной»?

– Играть против «Барселоны» для меня сложно с эмоциональной точки зрения, но в то же время это интересно. Я хочу хорошо выполнить свою работу. Я хочу, чтобы моя команда выиграла этот матч. Я хочу показать им и себе, что как профессионал я нахожусь на самом высоком уровне. А для этого нужно победить «Барсу».

Чтобы уязвить их, мы должны показать себя с лучшей стороны. « » – клуб очень высокого уровня. Это хорошая команда. Это будет очень сложно, но я думаю, что мы также находимся на очень высоком уровне. Сейчас мы переживаем хороший период, и я уверен, что мы сможем выбить их.

– Является ли преимуществом встреча с командой и тренером, которых вы так хорошо знаете?

– Это может быть как преимуществом, так и недостатком. Очевидно, что матч, прежде всего, выигрывают игроки. Более того, я уверен, что нет ни одного болельщика или игрока, который не знал бы, что это будет очень равный матч и что мы должны быть внимательны каждую минуту.

Четвертьфинал Лиги чемпионов – это два очень сложных матча. Мы постараемся выиграть первую игру. И я думаю, что мы готовы, – сказал .