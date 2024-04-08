Луис Энрике: «Уверен, что «ПСЖ» сможет выбить «Барсу». Я хочу показать, что как профессионал я нахожусь на самом высоком уровне»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Футбол

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о противостоянии с «Барселоной».

Команды встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится 10 апреля.

– Как вы относитесь к этому двухматчевому противостоянию с «Барселоной»?

– Играть против «Барселоны» для меня сложно с эмоциональной точки зрения, но в то же время это интересно. Я хочу хорошо выполнить свою работу. Я хочу, чтобы моя команда выиграла этот матч. Я хочу показать им и себе, что как профессионал я нахожусь на самом высоком уровне. А для этого нужно победить «Барсу».

Чтобы уязвить их, мы должны показать себя с лучшей стороны. «Барселона» – клуб очень высокого уровня. Это хорошая команда. Это будет очень сложно, но я думаю, что мы также находимся на очень высоком уровне. Сейчас мы переживаем хороший период, и я уверен, что мы сможем выбить их.

– Является ли преимуществом встреча с командой и тренером, которых вы так хорошо знаете?

– Это может быть как преимуществом, так и недостатком. Очевидно, что матч, прежде всего, выигрывают игроки. Более того, я уверен, что нет ни одного болельщика или игрока, который не знал бы, что это будет очень равный матч и что мы должны быть внимательны каждую минуту.

Четвертьфинал Лиги чемпионов – это два очень сложных матча. Мы постараемся выиграть первую игру. И я думаю, что мы готовы, – сказал Энрике.

Материалы по теме

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Григорий Геник
Так а о чем тут можно говорить? Как можно не пройти такую Барсу?) Если он вылетит от них, то это приговор его тренерским способностям.
Какую "такую" Барсу?
+22
-6
+16
Да - ПСЖ фаворит , но Барселона даст бой и надеюсь станет победителем этой пары !
+17
-6
+11
Ответ vk5w6rqvxx
Комментарий скрыт
Футбол - это эмоции. И абсолютно нормально делиться ими со всем миром.
Иначе и тебя бы не было на этой ветке
+6
0
+6
Уверен я что Барселона пройдёт дальше.
+7
-2
+5
Ответ Виталий Ан
Говорили ведь уже Что наскоком глупо Не поймут ни как в ПСЖ Что это очень тупо)
Барселона вам не Ланс,
Надо осторожно,
Если же найти баланс
Будет всё возможно!
+3
0
+3
С моей точки зрения именно в настоящий момент команды равны по силам.
Но настрой должен быть лучше у Барсы.
+2
0
+2
Барса набрала неплохой ход. ПСЖ не имеет серьезных соперников в своем внутреннем чемпионате ( потренироваться даже не на ком). Одна надежда на Мбапе у парижан, но у Килиана сейчас все мысли о переходе в Реал и отпустят ли его на Олимпиаду. Посему логичен выход далее Барселоны, а не ПСЖ.
+2
0
+2
Я уверен в ПСЖ.
Мы на уровне высоком.
Вижу наш триумф уже.
Барсу мы возьмём наскоком.
©
+3
-2
+1
Мне кажется, что фаворит ПСЖ. Но надеюсь, что Барса сможет сбить с них спесь.
+1
0
+1
Ответ Н.Ф.
Я уверен в ПСЖ. Мы на уровне высоком. Вижу наш триумф уже. Барсу мы возьмём наскоком. ©
Если вне контекста ситуации, ты хороший поэт
+4
-3
+1
Ответ Madhamish
Размер хромает. Попробуй еще
Я б попробовал еще
Но размер хромает
Мадхамиш не восхещен
Он размер считает))
Как легко критиковать
Обижать поэта
Что угодно написать
На просторах интернета
0
0
0
Ответ Jan Paskel
Барселона вам не Ланс, Надо осторожно, Если же найти баланс Будет всё возможно!
Этонеплохо
0
0
0
Ответ Виталий Ан
Говорили ведь уже Что наскоком глупо Не поймут ни как в ПСЖ Что это очень тупо)
Размер хромает. Попробуй еще
0
0
0
Ответ Виталий Ан
Говорили ведь уже Что наскоком глупо Не поймут ни как в ПСЖ Что это очень тупо)
У кого еще такие проблемы: вижу что мне ответили, захожу нет ничего. После обновления постоянно такое. Не обновляйтесь.
0
0
0
Ответ Виталий Ан
Говорили ведь уже Что наскоком глупо Не поймут ни как в ПСЖ Что это очень тупо)
Ты плохой поэт.
0
0
0
Ответ Виталий Ан
Не значительно меняет. Понятно одно, что он не уверен в своей проф пригодности.). Очень странное высказывание. Думаю владельцам ПСЖ не понравилось это.
я так и написал, что не значительно, но нехорошо вырывать слова из цитаты
0
0
0
Ответ Jan Paskel
а куда в заголовке пропали слова Луиса Энрике "им и себе", что немного меняет смысл фразы?
Не значительно меняет. Понятно одно, что он не уверен в своей проф пригодности.). Очень странное высказывание. Думаю владельцам ПСЖ не понравилось это.
0
0
0
Ответ граф Якунин
Какую "такую" Барсу?
Ужасные выступления в еврокубках последние 4 сезона
+1
-1
0
а куда в заголовке пропали слова Луиса Энрике "им и себе", что немного меняет смысл фразы?
0
0
0
Ответ Topar Topovic
Было бы забавно
было бы ожидаемо*
0
0
0
Если Педри и Де Йонг будут играть, то у Барсы есть шансы
0
0
0
Даже по составу, Барселона сильнее. Скорее всего 0:2 в пользу Барсы. Комфортный счёт необходим. Жёлтых очень много...
0
0
0
Я вот только не понимаю, почему Барселона, которая играет без опорника 16 летними детьми и 36 летними пенсионерами, плюс абсолютно зеленый тренер, это маркер какого уровня. Ты Мансити обыграй, Ливерпуль, Реал или Арсенал, потом уже хвастайся уровнем.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий