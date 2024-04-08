Асенсио о том, окажет ли «ПСЖ» услугу «Реалу», если победит «Барсу»: «Мы хотим пройти дальше и выиграть Лигу чемпионов»

Марко Асенсио заявил, что «ПСЖ» хочет выиграть Лигу чемпионов.

10 апреля парижане сыграют против «Барселоны» в четвертьфинальном матче турнира.

задали вопрос о том, окажет ли « » услугу «Реалу», если пройдет «Барселону».

«Мы хотим пройти дальше. Мы очень взволнованы и уже готовимся к игре.

Первый матч мы проведем дома, очень важно добиться хорошего результата перед нашими болельщиками, которые нас очень поддерживают. Для нас это ключевой фактор.

Мы очень взволнованы. Приближаются моменты, когда выигрываются титулы. Мы уже в финале Кубка Франции и хотим выиграть », – сказал полузащитник «ПСЖ» Марко Асенсио.