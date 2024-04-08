Асенсио о том, окажет ли «ПСЖ» услугу «Реалу», если победит «Барсу»: «Мы хотим пройти дальше и выиграть Лигу чемпионов»

Теги ПСЖ Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Марко Асенсио Футбол

Марко Асенсио заявил, что «ПСЖ» хочет выиграть Лигу чемпионов.

10 апреля парижане сыграют против «Барселоны» в четвертьфинальном матче турнира.

Марко Асенсио задали вопрос о том, окажет ли «ПСЖ» услугу «Реалу», если пройдет «Барселону».

«Мы хотим пройти дальше. Мы очень взволнованы и уже готовимся к игре. 

Первый матч мы проведем дома, очень важно добиться хорошего результата перед нашими болельщиками, которые нас очень поддерживают. Для нас это ключевой фактор.

Мы очень взволнованы. Приближаются моменты, когда выигрываются титулы. Мы уже в финале Кубка Франции и хотим выиграть Лигу Чемпионов», – сказал полузащитник «ПСЖ» Марко Асенсио.

2 комментария
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Если не пройдет, то тоже окажет.
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Мне кажется,Реал сейчас больше волнует МанСити, нежели кто там выйдет из пары ПСЖ-Барса
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