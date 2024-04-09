Вратарь «Сочи» Заболотный о «Зените»: «Выигрывают по делу. Их чемпионства – заслуженные»

Вратарь «Сочи» Николай Заболотный считает чемпионства «Зенита» заслуженными.

– Вы – воспитанник « ». Когда сейчас читаете или слышите о новых победах или чемпионствах, какие мысли в голове – безразличие или в глубине души проскакивает мысль, что на месте Лунева, Крицюка, Кержакова, Адамова могли быть вы?

– Честно, вообще не думал о том, что мог бы быть на чьем-то месте. У каждого своя карьера. В мыслях только « ».

А «Зенит» уже давно не вызывает особых эмоций. Выигрывают по делу, что тут еще сказать. У них хорошие футболисты. Их чемпионства – заслуженные. Но не могу сказать, что я радуюсь или огорчаюсь от этого, – сказал .