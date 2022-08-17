Тренер «Сочи» о словах Нобоа про то, что его не отпустили в «Зенит» или ЦСКА: «Не считаю, что это непрофессионально. Он честно ответил – ничего зазорного»

Тренер «Сочи» отреагировал на слова о том, что его не отпустили в топ-клуб.

«Я не считаю, что Нобоа повел себя непрофессионально. Если ему задали вопрос про предложения и он честно ответил – в этом нет ничего зазорного. Какой Кристиан футболист, вы видите в последних матчах, в которых он играет с первой до последней минуты.

Да, нужно было время, чтобы мы увидели того самого Нобоа, которого вы видите в последних матчах. Кристиан – лидер, яркий футболист, и даже не хочется говорить про его возраст – он живее многих молодых ребят, которые играют в .

Я знал, что у него есть предложения, но он нам очень нужен. Это так не работает – захотел уйти и ушел. Есть много моментов: надобность игрока, финансовая составляющая.

Игра с Нобоа – прекрасная школа для молодых ребят. Когда к нам пришел Кирилл Кравцов из «Зенита», то мы спросили его: «Понимаешь, что у нас в опорной зоне играет лучший футболист чемпионата?»

Кирилл сказал, что, даже если будет сидеть на скамейке, опыт работы с таким профессионалом для него – огромный. Когда так говорит футболист из «Зенита» – это очень показательно», – сказал .

Ротенберг заблокировал переход Нобоа в «Зенит» этим летом. Хавбеку предлагали контракт по схеме «1+1»