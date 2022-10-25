Сергеев о 7:0 с «Сочи»: «Зенит» продолжил бы забивать и в равных составах»

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Иван Сергеев считает, что «Зенит» забил бы «Сочи» много голов и в равных составах.

Вчера сине-бело-голубые разгромили «Сочи» в матче 14-го тура Мир РПЛ со счетом 7:0. С 20-й минуты южане играли в меньшинстве – прямую красную карточку за фол последней надежды получил защитник Артем Мещанинов.

– Что не так с «Сочи»?

– Это не меня нужно спрашивать. Мы – «Зенит». Выходим и делаем свою работу: играем, побеждаем. Не могу сказать, что внутри у других команд.

– Сломало ли игру удаление? Без красной карточки могли закончить со счетом 2:0?

– Легче играть, имея на одного игрока больше. Наверное, удаление в какой-то степени повлияло на итоговый результат. Но мы бы продолжали забивать и в равных составах, – сказал нападающий «Зенита», оформивший в игре с «Сочи» дубль.

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