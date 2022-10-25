«Зенит» можно сравнить с «Баварией»: тоже рвут всех с большим счетом, но могут проиграть несильной команде». Булыкин после 7:0 с «Сочи»

считает, что «Зенит» можно сравнить с «Баварией».

Вчера команда Сергея Семака разгромила «Сочи» (7:0) в матче 14-го тура Мир РПЛ.

«Зенит» можно сравнить с «Баварией»: они тоже рвут всех с большим счетом, но могут проиграть игру какой-нибудь несильной команде. Можно сравнивать, но я бы сравнил «Зенит» с прошлогодней командой, когда он тоже хорошо играл.

В сравнении с предыдущим годом «Зенит» больше забивает, больше реализовывает, поинтереснее играет и не проигрывает необязательно. Стало меньше ошибок, поэтому они всех обыгрывают.

У них очень хорошая фора, хорошо оторвались. В этом плане будет тяжело кому-то догнать, но ЦСКА и «Спартак» до зимней паузы могут хорошо сыграть и побороться за высокие места», – сказал бывший нападающий «Локомотива».

«Зенит» уничтожил «Сочи» за 20 минут. Как так получилось?

Что сделать, чтобы «Зениту» было интереснее в РПЛ?