«Зенит» можно сравнить с «Баварией»: тоже рвут всех с большим счетом, но могут проиграть несильной команде». Булыкин после 7:0 с «Сочи»
Дмитрий Булыкин считает, что «Зенит» можно сравнить с «Баварией».
Вчера команда Сергея Семака разгромила «Сочи» (7:0) в матче 14-го тура Мир РПЛ.
«Зенит» можно сравнить с «Баварией»: они тоже рвут всех с большим счетом, но могут проиграть игру какой-нибудь несильной команде. Можно сравнивать, но я бы сравнил «Зенит» с прошлогодней командой, когда он тоже хорошо играл.
В сравнении с предыдущим годом «Зенит» больше забивает, больше реализовывает, поинтереснее играет и не проигрывает необязательно. Стало меньше ошибок, поэтому они всех обыгрывают.
У них очень хорошая фора, хорошо оторвались. В этом плане будет тяжело кому-то догнать, но ЦСКА и «Спартак» до зимней паузы могут хорошо сыграть и побороться за высокие места», – сказал бывший нападающий «Локомотива».
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