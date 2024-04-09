«Барса» хочет купить Бернарду у «Сити» летом, выплатив 58 млн евро отступных несколькими траншами

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Жорже Мендеш агенты Бернарду Силва Футбол

«Барселона» нацелена на трансфер Бернарду Силвы из «Манчестер Сити».

Главный тренер каталонцев Хави очень хотел пригласить Бернарду еще прошлым летом, так как считал, что этот игрок значительно повысит уровень команды. Тогда Хави и Бернарду даже несколько раз общались, одна из встреч прошла при участии агента игрока Жорже Мендеша. Однако из-за финансовых сложностей «Барселона» не могла себе позволить такой трансфер.

Тогда Силва продлил контракт с «Манчестер Сити» на год, до июня 2026 года. В нем прописали отступные – 58 млн евро.

Предстоящим летом «Барселона» хочет вернуться к переговорам по португальцу, так как ситуация с финансовым фэйр-плей улучшается, и клуб, вероятно, сможет вернуться к правилу 1/1, по которому разрешено вкладывать в трансферы каждый заработанный на продажах игроков евро, пишет Diario Sport.

Президент «Барсы» Жоан Лапорта хочет действовать по той же схеме, что и при покупке Витора Роке. Нападающего купили у «Атлетико Паранаэнсе» за 30+31 млн евро, при этом фиксированная сумма трансфера выплачивается несколькими траншами – по 5 млн евро каждые полгода.

«Барселона» хочет предложить «Манчестер Сити» аналогичную схему выплаты отступных за Бернарду.

В этом сезоне Силва забил девять голов и сделал пять результативных передач за 39 матчей в составе «Ман Сити».

Полную статистику 29-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.

Феликс думает, что убедил Бернарду перейти в «Барсу»: «Если он придет, я запрошу комиссионные»

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9 комментариев
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Они что состав Сити хотят собрать?)
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Купите опорника пожалуйста , ведь это самая проблемная зона .
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Феликс одобрил переход
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Чисто и за уважения к Берни, можно отпустить. Он заслужил чтобы к нему пошли на встречу. А вот Канселу надо вернуть и посадить на скамейку молодëжи.
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Крутой трансфер,но с такими финансовыми проблемами это то что действительно нужно Барсе ?бернарду потом уже не получится перепродать и отбить часть затрат ,еще и личка у него вероятно высокая,а Барсе наоборот ее нужно разгружать
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силва, гюндо, канселу...
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Игрок очень качественный и наверняка усилил бы любую команду, но имея дыру в опорной зоне + вопросы к форвардам, выкупать за почти 60 млн. игрока на позицию где есть: Педри, Гави, Гюндо, Де Йонг, Рафинья.. ну такая себе идея.
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Ответ Axs Men
Чисто и за уважения к Берни, можно отпустить. Он заслужил чтобы к нему пошли на встречу. А вот Канселу надо вернуть и посадить на скамейку молодëжи.
🤣 зачем?
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