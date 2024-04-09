«Барса» хочет купить Бернарду у «Сити» летом, выплатив 58 млн евро отступных несколькими траншами

«Барселона» нацелена на трансфер Бернарду Силвы из «Манчестер Сити».

Главный тренер каталонцев Хави очень хотел пригласить Бернарду еще прошлым летом, так как считал, что этот игрок значительно повысит уровень команды. Тогда Хави и Бернарду даже несколько раз общались, одна из встреч прошла при участии агента игрока . Однако из-за финансовых сложностей « » не могла себе позволить такой трансфер.

Тогда Силва продлил контракт с «Манчестер Сити» на год, до июня 2026 года. В нем прописали отступные – 58 млн евро.

Предстоящим летом «Барселона» хочет вернуться к переговорам по португальцу, так как ситуация с финансовым фэйр-плей улучшается, и клуб, вероятно, сможет вернуться к правилу 1/1, по которому разрешено вкладывать в трансферы каждый заработанный на продажах игроков евро, пишет Diario Sport.

Президент «Барсы» хочет действовать по той же схеме, что и при покупке Витора Роке. Нападающего купили у «Атлетико Паранаэнсе» за 30+31 млн евро, при этом фиксированная сумма трансфера выплачивается несколькими траншами – по 5 млн евро каждые полгода.

«Барселона» хочет предложить «Манчестер Сити» аналогичную схему выплаты отступных за Бернарду.

В этом сезоне Силва забил девять голов и сделал пять результативных передач за 39 матчей в составе « ».

Полную статистику 29-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.

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