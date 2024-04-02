Хави потребует гарантий усиления «Барсы», если останется. Он хочет Киммиха, Бернарду и Субименди
Хави хочет, чтобы «Барселона» серьезно усилилась летом, если он останется в клубе.
В конце января, после 3:5 от «Вильярреала», Хави объявил, что покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона. С тех пор команда ни разу не проиграла, одержав восемь побед и трижды сыграв вничью. Сообщалось, что «Барселона» убеждает Хави остаться.
Как пишет Mundo Deportivo, пока тренер не передумал. Однако то, что, говоря на эту тему, Хави всегда использует выражение «на сегодняшний день», дает надежду руководству каталонского клуба. Несмотря на это, люди, близкие к тренеру, говорят, что он тверд в своем решении.
По данным источника, несколько факторов могут поколебать решимость Хави. Например, успешные результаты. Успехом будет считаться либо победа в Лиге чемпионов и/или Ла Лиге, либо борьба за эти трофеи до последнего. В таком случае Хави может передумать и остаться. Его семья отнесется к этому с пониманием.
Но даже в таком случае руководству «Барселоны» придется пойти на условия, которые выдвинет тренер: Хави запросит усиление состава. Он не хочет проводить предстоящее лето так же, как и предыдущее, когда сделки закрывали в последний момент из-за отсутствия пространства в зарплатной ведомости. Если «Барса» не сможет гарантировать, что у нее есть деньги на строительство сильного состава, Хави точно уйдет – вне зависимости от итогов сезона. Хави всегда хотел бороться за все возможные трофеи, но не за счет игроков, которым по 16, 17 или 18 лет.
Чтобы убедить Хави остаться, «Барсе» придется гарантировать трансферы футболистов, которых он считает необходимыми. Речь, прежде всего, об игроках центра поля. Это Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Йозуа Киммих («Бавария») и Бернарду Силва («Манчестер Сити»).
Летом 2023 пришли
Ромеу за 3.5 млн
Канселу аренда
Феликс аренда
Файе в дубль за 1.5 млн
Ушли летом 2023
Дембеле
Тодибо
Гризманн
Шади Риад
Нико в Порту
Гарсия, Лангле, и в псв фамилию не помню кто-то ушёл
Интересно конечно у вас понимают слово «кризис».)))
Нам дедушка Венгер когда сказал, ребята денег нет, строим стадион и я 10 лет смотрел как уходят, адебайор, насри, глеб, фабрегас…
Мы когда Озила подписали там праздник был неделю.
Кризис у них, люди подписывают Левандовски, Кунде, Рафинью.
Лол, нам бы такой кризис.)))
Прошлым летом Барса потратила меньше среди всех клубов ЛЧ. Безусловно Хави так и хотел, да? Зачем платить когда есть свободные агенты, ЛОЛ.
А кого продали, кроме Дембеле и Гризмана?