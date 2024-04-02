Хави потребует гарантий усиления «Барсы», если останется. Он хочет Киммиха, Бернарду и Субименди

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Сосьедад Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Бернарду Силва Йозуа Киммих Мартин Субименди деньги Футбол

Хави хочет, чтобы «Барселона» серьезно усилилась летом, если он останется в клубе.

В конце января, после 3:5 от «Вильярреала», Хави объявил, что покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона. С тех пор команда ни разу не проиграла, одержав восемь побед и трижды сыграв вничью. Сообщалось, что «Барселона» убеждает Хави остаться.

Как пишет Mundo Deportivo, пока тренер не передумал. Однако то, что, говоря на эту тему, Хави всегда использует выражение «на сегодняшний день», дает надежду руководству каталонского клуба. Несмотря на это, люди, близкие к тренеру, говорят, что он тверд в своем решении.

По данным источника, несколько факторов могут поколебать решимость Хави. Например, успешные результаты. Успехом будет считаться либо победа в Лиге чемпионов и/или Ла Лиге, либо борьба за эти трофеи до последнего. В таком случае Хави может передумать и остаться. Его семья отнесется к этому с пониманием.

Но даже в таком случае руководству «Барселоны» придется пойти на условия, которые выдвинет тренер: Хави запросит усиление состава. Он не хочет проводить предстоящее лето так же, как и предыдущее, когда сделки закрывали в последний момент из-за отсутствия пространства в зарплатной ведомости. Если «Барса» не сможет гарантировать, что у нее есть деньги на строительство сильного состава, Хави точно уйдет – вне зависимости от итогов сезона. Хави всегда хотел бороться за все возможные трофеи, но не за счет игроков, которым по 16, 17 или 18 лет.

Чтобы убедить Хави остаться, «Барсе» придется гарантировать трансферы футболистов, которых он считает необходимыми. Речь, прежде всего, об игроках центра поля. Это Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Йозуа Киммих («Бавария») и Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

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78 комментариев
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Разводила Лапорта вполне может пообещать, а потом сказать извините не получилось
+72
-8
+64
Ответ thefirestarter8@mail.ru
Лучше пусть уходит, как игрока я его уважаю, но тренер из него никакой
Этот "никакой" тренер действующий чемпион ЛаЛиги.
+46
-8
+38
Проще договориться с Эвребе о возобновлении карьеры)
+87
-57
+30
Ответ ksn 1979
Перед началом действующего сезона кого купили?
Кракена за целых 3,4 млн евро!
+27
0
+27
Логично, что Хави нужен опорник. Киммих или Субименди закроют эту позицию. Бернарду и Суби это примерно 120 миллионов. Вполне адекватная сумма, главное закончить сезон с 1/1 правилом и все реально.
+40
-14
+26
Ответ svaz
Разводила Лапорта купил Хави фактически всех кого он просил... Кунде, Рафинья, Левандовски, взял в аренду двух португальцев и подписал Гюндогана. Всех бы так кидали.
Вы точно уверенны , что всех игроков , которых вы назвали , лично Хави просил их купить???
+23
-2
+21
Ответ Подкат Пенальтьевич
Разводила Лапорта вполне может пообещать, а потом сказать извините не получилось
Разводила Лапорта купил Хави фактически всех кого он просил... Кунде, Рафинья, Левандовски, взял в аренду двух португальцев и подписал Гюндогана. Всех бы так кидали.
+29
-8
+21
Насколько я понял из оригинала статьи, Хави хочет кого-то из пары Субименди-Киммих. И Бернарду к ним в довесок. Подписать сразу всех троих, задача неподъемная даже для МС или ПСЖ. )
+16
0
+16
Ответ Мария Голденштерн
Комментарий скрыт
Чави - действующий чемпион Испании
+19
-3
+16
Ответ Yaki
Комментарий скрыт
Перед началом действующего сезона кого купили?
+17
-5
+12
даже если не купят наверное останется все идет к этому
+7
-1
+6
Ответ Little-lawyer
Блин, как странно будет, объявить об уходе в середине сезона, а потом остаться в клубе...
Он снял с себя давление в клубе этим и явно не останется как не остались ранее поседевший за год Луис Энрике и полысевший Пеп Гвардиола и замечание что никто из бывших тренера барсы не горит желание вернуться в клуб. Насколько там токсично выстроены отношения что тренер сгорает и уходит из клуба быстро, менеджмент самый гнилой видимо.
+6
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+5
Ответ Yaki
Комментарий скрыт
В прошлое межсезонье Барселона продала игроков на 80 млн евро и купила на 3.5 млн
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Ответ ksn 1979
Перед началом действующего сезона кого купили?
Купили-не купили, но в команду пришел один из сильнейших крайних защитников, один из сильнейших полузащитников и вингер, хз почему, но стоящий миллионов 80. Говорить, что Лапорта не усиляет состав, нельзя.
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+5
Ответ Yaki
Нечего не пойму а Рафинья, Кунде, Левандовский когда появились? Я не стараюсь тут очернить Барселону, мне просто правда не понятно как так получается, что там говорят кризис мы все умрем, а игроки постоянно приходят новые в клуб.
Это было в 2022 году, их тогда же купили
Летом 2023 пришли
Ромеу за 3.5 млн
Канселу аренда
Феликс аренда
Файе в дубль за 1.5 млн

Ушли летом 2023
Дембеле
Тодибо
Гризманн
Шади Риад
Нико в Порту
Гарсия, Лангле, и в псв фамилию не помню кто-то ушёл
+5
0
+5
Если он не уйдет, то это как-то некрасиво будет
+5
-1
+4
Ответ войд
Проще договориться с Эвребе о возобновлении карьеры)
один раз за 100 лет чёт невыгодно, надо у Переса по старой дружбе узнать как подписку оформить
+5
-2
+3
Продать Араухо и на эти деньги взять Субименди и Бернарду👌
+6
-3
+3
Ответ yulay
Это было в 2022 году, их тогда же купили Летом 2023 пришли Ромеу за 3.5 млн Канселу аренда Феликс аренда Файе в дубль за 1.5 млн Ушли летом 2023 Дембеле Тодибо Гризманн Шади Риад Нико в Порту Гарсия, Лангле, и в псв фамилию не помню кто-то ушёл
Ну понятно.)
Интересно конечно у вас понимают слово «кризис».)))
Нам дедушка Венгер когда сказал, ребята денег нет, строим стадион и я 10 лет смотрел как уходят, адебайор, насри, глеб, фабрегас…
Мы когда Озила подписали там праздник был неделю.
Кризис у них, люди подписывают Левандовски, Кунде, Рафинью.
Лол, нам бы такой кризис.)))
+3
-1
+2
Ответ yulay
Это было в 2022 году, их тогда же купили Летом 2023 пришли Ромеу за 3.5 млн Канселу аренда Феликс аренда Файе в дубль за 1.5 млн Ушли летом 2023 Дембеле Тодибо Гризманн Шади Риад Нико в Порту Гарсия, Лангле, и в псв фамилию не помню кто-то ушёл
Дест , которого надеюсь выкупить ПСВ . Цена 10 миллионов , но почему-то кажется что цена будет ниже .
+1
0
+1
Ответ Yaki
Ну понятно.) Интересно конечно у вас понимают слово «кризис».))) Нам дедушка Венгер когда сказал, ребята денег нет, строим стадион и я 10 лет смотрел как уходят, адебайор, насри, глеб, фабрегас… Мы когда Озила подписали там праздник был неделю. Кризис у них, люди подписывают Левандовски, Кунде, Рафинью. Лол, нам бы такой кризис.)))
наверное поэтому вы и выигрывали чемпионат в последний раз в 2004-м, а теперь, когда каждое окно покупают несколько игроков за 40-70 млн. клуб уже претендует на что-то
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Ответ News13
Кто такой Кракен?
Ориоль *Барселона спокойно выигрывает? сейчас исправим* Ромеу
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Ответ thefirestarter8@mail.ru
Лучше пусть уходит, как игрока я его уважаю, но тренер из него никакой
Ну почему никакой. ? С грандом он впервые работает.
+3
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+1
Губа не дура
+1
0
+1
Надо оставаться, в Мадрид еще Мбаппе с Дэвисом не подъехали.
+2
-1
+1
Вполне адекватные требования Хави по усилению состава Барселоны - не выполнит Лапорта - значит и Хави не останется- все правильно
+2
-1
+1
Ответ svaz
Разводила Лапорта купил Хави фактически всех кого он просил... Кунде, Рафинья, Левандовски, взял в аренду двух португальцев и подписал Гюндогана. Всех бы так кидали.
Из всех трансферов лишь Гюндоган был желаемым Хави игроком (и здесь это не заслуга руководства, а везение что такой игрок захотел уйти из Сити). Остальные это вынужденная мера и эго Лапорты (Левандовски).

Прошлым летом Барса потратила меньше среди всех клубов ЛЧ. Безусловно Хави так и хотел, да? Зачем платить когда есть свободные агенты, ЛОЛ.
+3
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Ответ Little Ru
Понимаю, зачем нужны Субименди и Бернарду. Но Киммих то нафига нужен? Последние пару лет его игра и физическая форма стабильно деградируют, ему почти 30, кроме Германии нигде не играл, 1 в 1 не обыгрывает, не обостряет почти. Катать вату в центре многие могут
Оказалось, что немногие.
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Ответ ksn 1979
Перед началом действующего сезона кого купили?
Только Роке не сколько я помню, остальные либо аренда, либо сальные агенты.
А кого продали, кроме Дембеле и Гризмана?
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Ответ песидог
Хави кровь из носу нужен был опорник, а не РОМЕУ. Все лето писали про Субименди
Субименди сам отказался, он хотел помочь РС в ЛЧ.
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