Хави потребует гарантий усиления «Барсы», если останется. Он хочет Киммиха, Бернарду и Субименди

Хави хочет, чтобы «Барселона» серьезно усилилась летом, если он останется в клубе.

В конце января, после 3:5 от «Вильярреала», Хави объявил, что покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона. С тех пор команда ни разу не проиграла, одержав восемь побед и трижды сыграв вничью. Сообщалось, что « » убеждает Хави остаться.

Как пишет Mundo Deportivo, пока тренер не передумал. Однако то, что, говоря на эту тему, Хави всегда использует выражение «на сегодняшний день», дает надежду руководству каталонского клуба. Несмотря на это, люди, близкие к тренеру, говорят, что он тверд в своем решении.

По данным источника, несколько факторов могут поколебать решимость Хави. Например, успешные результаты. Успехом будет считаться либо победа в Лиге чемпионов и/или , либо борьба за эти трофеи до последнего. В таком случае может передумать и остаться. Его семья отнесется к этому с пониманием.

Но даже в таком случае руководству «Барселоны» придется пойти на условия, которые выдвинет тренер: Хави запросит усиление состава. Он не хочет проводить предстоящее лето так же, как и предыдущее, когда сделки закрывали в последний момент из-за отсутствия пространства в зарплатной ведомости. Если «Барса» не сможет гарантировать, что у нее есть деньги на строительство сильного состава, Хави точно уйдет – вне зависимости от итогов сезона. Хави всегда хотел бороться за все возможные трофеи, но не за счет игроков, которым по 16, 17 или 18 лет.

Чтобы убедить Хави остаться, «Барсе» придется гарантировать трансферы футболистов, которых он считает необходимыми. Речь, прежде всего, об игроках центра поля. Это Мартин Субименди (« »), Йозуа Киммих (« ») и Бернарду Силва («Манчестер Сити»).