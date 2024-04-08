Феликс думает, что убедил Бернарду перейти в «Барсу»: «Если он придет, я запрошу комиссионные»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Бернарду Силва Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс рассказал, как убеждал Бернарду Силву перейти в «Барселону».

– Если Бернарду Силва придет, я запрошу комиссионные (смеется). Все, что я сказал, правда, и если он придет, все будут от него в восторге. 

Он очень осторожен во всем. Он расспрашивал меня о том, где здесь можно поселиться, где поесть, о безопасности... Он расспрашивал меня обо всем понемногу, и я рассказал о налогообложении, потому что это то, что пришло на ум.

– Ты убедил его?

– Я думаю, что да. Но мне кажется, что сейчас это зависит не от него, – сказал полузащитник «Барселоны» в интервью Catalunya Ràdio.

Феликс говорил с Бернарду о Барселоне: «Он расспрашивал меня о городе, погоде, налогах. Я сказал, что все в порядке, пусть приходит»

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чел, тебе бы самому надеяться на выкуп Барсой
+34
-1
+33
"Он очень осторожен во всем, поэтому я все расскажу за него сам"
+12
0
+12
Ответ madaev
Чел, тебе бы самому надеяться на выкуп Барсой
его забудут и обратно вернуть в Атлетико
+7
-1
+6
Ну Силва один из так называемых хозяинов мчк. Он реально уничтожил этот клуб и фанаты мчк плакали(а я смеялся,- я за сити и барсу потому что).
+10
-6
+4
Главное это купить хорошего опорника . Сильва отличный игрок , но не номер один в это трансферное окно .
+3
0
+3
Силва уже не торт ... Стареет
+1
0
+1
Гюндогана пусть лучше спросит, жалеет ли он что из сити перешёл в Барсу
+1
0
+1
Рано пока рассуждать об этом,. очень на тоненького
0
0
0
Купит опорника и взять бы хорошего вингера, с дриблингом и скоростью на левый фланг.
На правом фланге уже есть Рафинья и Ямаль.
Рафинья похоже не собирается покидать команду, а Ламина никто не продаст.
В полузащите будет перебор исполнителей:
Гюндо, Педри, Гави, Де Йонг, Фермин, Роберто, куда поставить Бернарду, он себя чувствует лучше на фланге.
0
0
0
А зачем? Игрок конечно крутой, ну ему 30 лет уже. Ладно бы переходил свободным агентом, или за небольшую сумму, ну он же будет стоить, самый минимум, 60+. Не нужен он, не за такие деньги как минимум.
0
0
0
В Атлетико комиссионные не заплатят :))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий