Феликс думает, что убедил Бернарду перейти в «Барсу»: «Если он придет, я запрошу комиссионные»

Жоау Феликс рассказал, как убеждал Бернарду Силву перейти в «Барселону».

– Если Бернарду Силва придет, я запрошу комиссионные (смеется). Все, что я сказал, правда, и если он придет, все будут от него в восторге.

Он очень осторожен во всем. Он расспрашивал меня о том, где здесь можно поселиться, где поесть, о безопасности... Он расспрашивал меня обо всем понемногу, и я рассказал о налогообложении, потому что это то, что пришло на ум.

– Ты убедил его?

– Я думаю, что да. Но мне кажется, что сейчас это зависит не от него, – сказал полузащитник «Барселоны» в интервью Catalunya Ràdio.

Феликс говорил с Бернарду о Барселоне: «Он расспрашивал меня о городе, погоде, налогах. Я сказал, что все в порядке, пусть приходит»