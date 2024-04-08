Феликс думает, что убедил Бернарду перейти в «Барсу»: «Если он придет, я запрошу комиссионные»
Жоау Феликс рассказал, как убеждал Бернарду Силву перейти в «Барселону».
– Если Бернарду Силва придет, я запрошу комиссионные (смеется). Все, что я сказал, правда, и если он придет, все будут от него в восторге.
Он очень осторожен во всем. Он расспрашивал меня о том, где здесь можно поселиться, где поесть, о безопасности... Он расспрашивал меня обо всем понемногу, и я рассказал о налогообложении, потому что это то, что пришло на ум.
– Ты убедил его?
– Я думаю, что да. Но мне кажется, что сейчас это зависит не от него, – сказал полузащитник «Барселоны» в интервью Catalunya Ràdio.
Феликс говорил с Бернарду о Барселоне: «Он расспрашивал меня о городе, погоде, налогах. Я сказал, что все в порядке, пусть приходит»
На правом фланге уже есть Рафинья и Ямаль.
Рафинья похоже не собирается покидать команду, а Ламина никто не продаст.
В полузащите будет перебор исполнителей:
Гюндо, Педри, Гави, Де Йонг, Фермин, Роберто, куда поставить Бернарду, он себя чувствует лучше на фланге.