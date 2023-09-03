«Барса» считает, что «Ман Сити» пытался переманить Ямаля и Бальде. Отношения клубов испортились, несмотря на аренду Канселу

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Жорже Мендеш Жоау Канселу агенты Бернарду Силва Алекс Бальде Ламин Ямаль Пау Кубарси Футбол

Отношения «Барселоны» и «Манчестер Сити» ухудшились.

Как пишет Mundo Deportivo, многие руководители «Барселоны» во главе с президентом Жоаном Лапортой подошли к закрытию летнего трансферного окна, испытывая сильное разочарование от поведения коллег из «Манчестер Сити».

«Барселона» разочарована поведением «Манчестер Сити» даже несмотря на то, что смогла договориться о бесплатной аренде Жоау Канселу. Как отмечается, важнейшую роль в этой сделке сыграл агент Жорже Мендеш. «Ман Сити» согласился на бесплатную аренду, так как игрок хотел только в «Барсу», а Пеп Гвардиола на него не рассчитывает.

Несмотря на это, «Барселоне» не понравилось отношение «Манчестер Сити» и некоторые комментарии, последовавшие из клуба. Отношения между руководителями клубов ухудшились еще в январе, потому что, по версии «Барселоны», «горожане» не хотели отдавать Канселу им в аренду, хотя каталонцы к тому моменту уже вылетели из Лиги чемпионов в Лигу Европы. «Ман Сити» это отрицает, но в «Барсе» все равно считают, что английский клуб помешал аренде Жоау зимой, хотя игрок уже тогда хотел перейти в каталонский клуб.

Этим летом «Барселона» также пыталась подписать Бернарду Силву, так как игрок выразил желание перейти. Но в клубе полагают, что «Ман Сити» даже не собирался рассматривать вариант с уходом португальца.

Кроме того, в «Барсе» полагают, что «Сити» пытался переманить молодых талантливых игроков – Ламина Ямаля, Алекса Бальде и Пау Кубарси.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

70 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
А что, Ман Сити должен по первому зову Барсы сразу отдавать им игроков, желательно бесплатно? И совсем не интересоваться перспективными игроками?
Барселона как будто какая-то яжемать, который все всегда всё должны
+114
-17
+97
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
2vdhrvmmzf
Ответ Иван Иванов
Уахахаха, вот это БРЕД! После того, как Ман Сити постоянно помогает Барселоне с игроками, все время идя на уступки и хорошие условия для них, то эта новость просто бред сивой кобылы. Барселона просто не имеет права как-то обижаться после подарков в виде Гарсии, Феррана, Гюндогана, Агуэро и Канселу.
Ты что куришь парень? Ферран за 55 млн тот ещё подарок, Гарсия это уровень клубов второй десятки лалиги, Агуэро и Гюндоган пришли свободными, по ним с сити не было переговоров
+89
-30
+59
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
Уахахаха, вот это БРЕД! После того, как Ман Сити постоянно помогает Барселоне с игроками, все время идя на уступки и хорошие условия для них, то эта новость просто бред сивой кобылы. Барселона просто не имеет права как-то обижаться после подарков в виде Гарсии, Феррана, Гюндогана, Агуэро и Канселу.
+90
-47
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Фейк информация, что бы набрать активность. С инфы про Бернарду я вообще орнул. Бернарду, Сити готов был продать за 80+млн. У Барселоны нет таких денег на трансфер, и как бы Бернарду не хотел, Барселона никак не смогла бы его купить. Барселона еле еле на аренду Канселу наскребла. Какой им Бернарду? Может они его в аренду хотели взять ахаха.
+22
-3
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
*MVP*
Сити реально обнаглел. все могу понять, но не отдать Бенрнарду нза 30 млн с рассрочкой на 15 (пятнадцать) лет - это ли не хамство?
+25
-7
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Obdob
Сити ее одаривает бесплатными игроками, а в ответ просит немного взаимности. В ответ Барса мало того, что устраивает постоянные истерики, так еще и на стороне вечно за какие-то рычаги дергает. У таких только одна дорога - спонсор OnlyFans на футболке 🤓
+21
-7
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Борков
Ответ Dexter Morgan
Я скорее поверю, что Сити Джикией и Караваевым интересовались, чем Ямалем и Бальде.
Рассказовым и Заболотным
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Ответ Иван Иванов
Уахахаха, вот это БРЕД! После того, как Ман Сити постоянно помогает Барселоне с игроками, все время идя на уступки и хорошие условия для них, то эта новость просто бред сивой кобылы. Барселона просто не имеет права как-то обижаться после подарков в виде Гарсии, Феррана, Гюндогана, Агуэро и Канселу.
Ферран и Гарсия это подарок?)) или ты Ванга и знаешь как они заиграют когда-нибудь в светлом будущем ?))
Про Агуэро и Гюндогана ещё смешнее, у них контракт закончился и они перешли в Барселону.
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bigbadaboom
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Фейк информация, что бы набрать активность. С инфы про Бернарду я вообще орнул. Бернарду, Сити готов был продать за 80+млн. У Барселоны нет таких денег на трансфер, и как бы Бернарду не хотел, Барселона никак не смогла бы его купить. Барселона еле еле на аренду Канселу наскребла. Какой им Бернарду? Может они его в аренду хотели взять ахаха.
Так " я же Барселона" можно было бы и бесплатно отдать
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
*MVP*
Ответ Bob Ganiev
для тебя и выдумана статья, хайпожор
не кричи, а то рычаг порвется
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ice Vorya
Лапорта передергал рычагов и возомнил себя королем футбола, ради которого все должны прогибаться. Бчк окончательно превращается в цирк
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор Крид58
Ответ Иван Иванов
Уахахаха, вот это БРЕД! После того, как Ман Сити постоянно помогает Барселоне с игроками, все время идя на уступки и хорошие условия для них, то эта новость просто бред сивой кобылы. Барселона просто не имеет права как-то обижаться после подарков в виде Гарсии, Феррана, Гюндогана, Агуэро и Канселу.
Торрес который был куплен за 55🍋? вот это конечно спасибо! Куна Сити сам отпустил( Пеп в нём не нуждался) а Гюндаган не продлил контракт, вопрос таков? где сдесь подарки?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Большое сердце Неймара
если бы не Пеп, то и не увидели мы подарков для Барсы. Барса сейчас напоминает младшего брата,который донашивает за старшим. Такие времена сейчас. а вообще не заслуживает доверия инфа с mundobalabolo
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Galym Muratuly
То есть бесплатно тырить игроков Мансити нормально, а в обратную сторону так сразу обижена. Скажите спасибо что вообще почти бесплатно отдаём игроков. Можно сказать подкармливает Мансити Барселону никак иначе
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jam.football
Похоже у Барсы со всеми война: ПСЖ, Сити, Бавария, Тебас, судьи.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мертвый
то Ман Сити согласился за бесплатную аренду Канселу, а бабсилона обиделся ?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Batya1011
Ответ Иван Иванов
Уахахаха, вот это БРЕД! После того, как Ман Сити постоянно помогает Барселоне с игроками, все время идя на уступки и хорошие условия для них, то эта новость просто бред сивой кобылы. Барселона просто не имеет права как-то обижаться после подарков в виде Гарсии, Феррана, Гюндогана, Агуэро и Канселу.
какие подарки? Гарсия, Гюндоган, Агуэро переходили в качестве свободных агентов, только по двум пришлось договориваться. по цене, по которой приобрели Феррана это был скорее «подарок» для сити, нежели для Барсы. Я уверен что они пытались пихнуть Канселу арабам, но тут сыграло желание самого игрока и невозможность держать в составе из за конфликта с Пепом
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Breaking news today
Ответ Murad Muhtarov
думаю не стоит воспринимать такие новости как с уст клуба, давно уже идёт война против Барселоны в СМИ.
Какая война идёт против Барселона в СМИ? Выдумают какую то хрень и сами в нее верят. Нахер никому вы не сдались.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Murad Muhtarov
Ответ Иван Иванов
Уахахаха, вот это БРЕД! После того, как Ман Сити постоянно помогает Барселоне с игроками, все время идя на уступки и хорошие условия для них, то эта новость просто бред сивой кобылы. Барселона просто не имеет права как-то обижаться после подарков в виде Гарсии, Феррана, Гюндогана, Агуэро и Канселу.
думаю не стоит воспринимать такие новости как с уст клуба, давно уже идёт война против Барселоны в СМИ.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sargerasxd
да да как и Фати в МЮ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
& Co1366
Какие отношения? Всё решают 💰 деньги.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lerdik09@icloud.com
а ничего, что они половину "Сити" хотят скупить (забрать бесплатно)?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dexter Morgan
Барселона нынешняя вообще жалко смотрится. Им и так другие клубы помогают, Сити так вообще топовых игроков отдаёт, которые Барселоне на деле вообще не по карману.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alxx3xx
Ответ Роман
Ферран и Гарсия это подарок?)) или ты Ванга и знаешь как они заиграют когда-нибудь в светлом будущем ?)) Про Агуэро и Гюндогана ещё смешнее, у них контракт закончился и они перешли в Барселону.
Только у Пепв все играли
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Talgat Ergeshov
негодяи мс,хотели забрать будущих обладателей голден бой и уже третьего нового месси....🤨
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий