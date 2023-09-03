«Барса» считает, что «Ман Сити» пытался переманить Ямаля и Бальде. Отношения клубов испортились, несмотря на аренду Канселу

Отношения «Барселоны» и «Манчестер Сити» ухудшились.

Как пишет Mundo Deportivo, многие руководители «Барселоны» во главе с президентом Жоаном Лапортой подошли к закрытию летнего трансферного окна, испытывая сильное разочарование от поведения коллег из «Манчестер Сити».

«Барселона» разочарована поведением «Манчестер Сити» даже несмотря на то, что смогла договориться о бесплатной аренде . Как отмечается, важнейшую роль в этой сделке сыграл агент . «Ман Сити» согласился на бесплатную аренду, так как игрок хотел только в «Барсу», а Пеп Гвардиола на него не рассчитывает.

Несмотря на это, «Барселоне» не понравилось отношение « » и некоторые комментарии, последовавшие из клуба. Отношения между руководителями клубов ухудшились еще в январе, потому что, по версии «Барселоны», «горожане» не хотели отдавать Канселу им в аренду, хотя каталонцы к тому моменту уже вылетели из Лиги чемпионов в Лигу Европы. «Ман Сити» это отрицает, но в «Барсе» все равно считают, что английский клуб помешал аренде Жоау зимой, хотя игрок уже тогда хотел перейти в каталонский клуб.

Этим летом « » также пыталась подписать , так как игрок выразил желание перейти. Но в клубе полагают, что «Ман Сити» даже не собирался рассматривать вариант с уходом португальца.

Кроме того, в «Барсе» полагают, что «Сити» пытался переманить молодых талантливых игроков – Ламина Ямаля, Алекса Бальде и Пау Кубарси.

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