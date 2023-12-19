Лапорта о выкупе Феликса и Канселу: «Барса» знает, что нужно делать. Мы заинтересованы в этом»
Жоан Лапорта рассказал о желании «Барсы» выкупить Жоау Феликса и Жоау Канселу.
Атакующий полузащитник арендован каталонцами у «Атлетико», а фланговый защитник – у «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет ускорить выкуп Феликса и Канселу, пока они не подорожали. Заплатить «Атлетико» планируют 40 млн евро вместо 80, «Ман Сити» – 15 вместо 25 млн.
– Есть ли решение относительно будущего Феликса и Канселу, будут ли они выкуплены?
– Агент обоих игроков [Жорже Мендеш] и клубы, с которыми у нас хорошие отношения, уже дали нам понять, что нужно сделать, чтобы сделки были закрыты и Феликс и Канселу стали футболистами «Барселоны».
Мы заинтересованы в том, чтобы эти игроки принадлежали нам. Посмотрим, что произойдет. Думаю, что это те сделки, которые удовлетворят все стороны, – сказал президент «Барселоны» Лапорта.
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