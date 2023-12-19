Лапорта о выкупе Феликса и Канселу: «Барса» знает, что нужно делать. Мы заинтересованы в этом»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Жорже Мендеш Жоау Канселу Жоау Феликс Футбол

Жоан Лапорта рассказал о желании «Барсы» выкупить Жоау Феликса и Жоау Канселу.

Атакующий полузащитник арендован каталонцами у «Атлетико», а фланговый защитник – у «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет ускорить выкуп Феликса и Канселу, пока они не подорожали. Заплатить «Атлетико» планируют 40 млн евро вместо 80, «Ман Сити» – 15 вместо 25 млн.

– Есть ли решение относительно будущего Феликса и Канселу, будут ли они выкуплены?

– Агент обоих игроков [Жорже Мендеш] и клубы, с которыми у нас хорошие отношения, уже дали нам понять, что нужно сделать, чтобы сделки были закрыты и Феликс и Канселу стали футболистами «Барселоны».

Мы заинтересованы в том, чтобы эти игроки принадлежали нам. Посмотрим, что произойдет. Думаю, что это те сделки, которые удовлетворят все стороны, – сказал президент «Барселоны» Лапорта.

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4 комментария
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а с чего Феликс подорожает???
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Интересуйся больше..
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Я бы не спешил . Да Канселу очень хорош , Феликс игрок настроения . Но , кто будет тренером в следущем сезоне сейчас явно не ясно .
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Adidas, New Balance и Puma готовы предложить Барсе спонсорские контракты, больше, чем сейчас они получают от. Nike(109+50).https://www.ara.cat/esports/barca/relacio-barca-nike-mes-prop-mai-trencar_1_4884615.html?utm_source=twitter&utm_campaign=hootsuite&utm_medium=social
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