Жорже Мендеш: «Барселона» планирует подписать и Феликса, и Канселу»
Агент сообщил о желании «Барселоны» выкупить двух арендованных футболистов.
«Барселона» планирует оставить Канселу и Феликса на постоянной основе. Она планирует сотрудничать с ними и после этого сезона.
Феликс пока неплохо выступает, они видят, чего он добился к этому моменту. Нет никаких сомнений в том, что он отличный футболист», – сказал Жорже Мендеш.
Феликс арендован у «Атлетико», Канселу – у «Манчестер Сити».
А вот по Феликсу торопиться явно не стоит, в идеале аренду продлить
Последние матчи - лучший игрок атаки после выхода на замену.
Кто в сегодняшней Барсе может стабильно 2-3 игры провести на топ уровне? Почему к Феликса какие то запредельные требования?
*но есть нюанс.
А вот Канселу, на пару лет можно подписать. Не надо давать ему длинный контракт
Бывают топовые матчи и чувствуется невероятный потенциал. Но парень настроение, стабильности не хватает. В одной игре творит, чуть ли не каждое касание шедевр, а через неделю все не впопад делает. 25 год уже, пора как бы опыт как-то использовать в игре. Уже не пацан зеленый.
Классно, что оба хотят играть в Барсе. Это реально круто.
Конселу - тут просто очень очевидно, он крутой, не понимаю как он в МС не прижился, а вот Феликс - умный и интересный, но "за ним нужно носить рояль", очень дорогой (За что?), Барса - крутая команда, но все-таки было бы неплохо с финанасами разобраться.