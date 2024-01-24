Жорже Мендеш: «Барселона» планирует подписать и Феликса, и Канселу»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жорже Мендеш Жоау Канселу агенты Жоау Феликс Футбол

Агент сообщил о желании «Барселоны» выкупить двух арендованных футболистов.

«Барселона» планирует оставить Канселу и Феликса на постоянной основе. Она планирует сотрудничать с ними и после этого сезона.

Феликс пока неплохо выступает, они видят, чего он добился к этому моменту. Нет никаких сомнений в том, что он отличный футболист», – сказал Жорже Мендеш.

Феликс арендован у «Атлетико», Канселу – у «Манчестер Сити».

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30 комментариев
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За Канселу предложат 8 лямов в рассрочку на 7 лет, а за Феликса 10 лямов сразу и 23 подписки на спотифай?
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+20
С Канселу вопросов нет, топ невероятный, как раз на пару лет закроет позицию, пока Форт подрастает
А вот по Феликсу торопиться явно не стоит, в идеале аренду продлить
+13
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+11
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Просто образцовый бред, спасибо, очень повеселило😃
+15
-4
+11
Ответ Михо
Просто образцовый бред, спасибо, очень повеселило😃
Просто была пересменка санитаров, вот он и добрался до компьютера:(
+7
-2
+5
Феликс матч нормально отыграет, а следующие 5 его вообще не видно на поле.
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Ответ ОттоДракула
Феликс матч нормально отыграет, а следующие 5 его вообще не видно на поле.
Так у него так всю карьеру)
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Ответ f0rmoceft
Канселу точно стоит брать, года 3-4 ещё сможет держать уровень. А вот Феликс слишком дорогой, ладно бы 30-40 млн, но за такие деньги его никто не отдаст.
Это его реальная цена. Учитывая что мосты с матрасами сожжены, им придется идти на встречу, как Барса пошла им на встречу с Гризом.
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Феликс на г###о изойдет что бы в Атлетико не возвращаться.)Его съедят там на завтрак.)
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Ответ Гномович!
Верните Эвребе
блин Климов опять ты?))))
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Ответ moldfan
Кансело, прямо нужно постараться сохранить. По Феликсу сложней, сильно думаю зависит от того, на сколько Атлетико готово будет пойти на уступки. Бывают топовые матчи и чувствуется невероятный потенциал. Но парень настроение, стабильности не хватает. В одной игре творит, чуть ли не каждое касание шедевр, а через неделю все не впопад делает. 25 год уже, пора как бы опыт как-то использовать в игре. Уже не пацан зеленый. Классно, что оба хотят играть в Барсе. Это реально круто.
Феликс всю осень тащил команду вместе с Канселу.
Последние матчи - лучший игрок атаки после выхода на замену.

Кто в сегодняшней Барсе может стабильно 2-3 игры провести на топ уровне? Почему к Феликса какие то запредельные требования?
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Ответ Homelender_666
О чём ты?) Только что риго сказал, что у Барсы всё в порядке с финансами, она может себе позволить эти трансферы и вообще водит всем по губам. Как ему можно не верить?)
Ну Риго тот еще эксперт, в плане «водить по губам»*, так что верить однозначно.

*но есть нюанс.
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Ответ Гномович!
Верните Эвребе
Верните Гномовичу мозги)
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Феликса не надо, забирайте обратно!
А вот Канселу, на пару лет можно подписать. Не надо давать ему длинный контракт
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Кансело, прямо нужно постараться сохранить. По Феликсу сложней, сильно думаю зависит от того, на сколько Атлетико готово будет пойти на уступки.

Бывают топовые матчи и чувствуется невероятный потенциал. Но парень настроение, стабильности не хватает. В одной игре творит, чуть ли не каждое касание шедевр, а через неделю все не впопад делает. 25 год уже, пора как бы опыт как-то использовать в игре. Уже не пацан зеленый.

Классно, что оба хотят играть в Барсе. Это реально круто.
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Феликс переоценён
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Феликс заложник своей цены, давно бы уже нашел свой клуб, игрок он вполне неплохой.
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Канселу точно стоит брать, года 3-4 ещё сможет держать уровень. А вот Феликс слишком дорогой, ладно бы 30-40 млн, но за такие деньги его никто не отдаст.
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Слушайте, а можно как фану Реала?
Конселу - тут просто очень очевидно, он крутой, не понимаю как он в МС не прижился, а вот Феликс - умный и интересный, но "за ним нужно носить рояль", очень дорогой (За что?), Барса - крутая команда, но все-таки было бы неплохо с финанасами разобраться.
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