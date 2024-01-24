Жорже Мендеш: «Барселона» планирует подписать и Феликса, и Канселу»

Агент сообщил о желании «Барселоны» выкупить двух арендованных футболистов.

« » планирует оставить Канселу и Феликса на постоянной основе. Она планирует сотрудничать с ними и после этого сезона.

Феликс пока неплохо выступает, они видят, чего он добился к этому моменту. Нет никаких сомнений в том, что он отличный футболист», – сказал .

арендован у « », Канселу – у « ».