Томас Тухель: «Арсенал» – лучшая команда АПЛ на данный момент, они в фантастической форме. При Артете культура изменилась»

Теги Бавария Микель Артета бундеслига Германия Арсенал Томас Тухель Футбол

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о противостоянии с «Арсеналом».

Клубы встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится завтра, 9 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

«На данный момент «Арсенал» – лучшая команда Премьер-лиги, и вся статистика это доказывает. Они в фантастической форме. Это также лучшая команда Европы при игре на стандартах.

Мы немного отстаем. Они играют на стабильно высоком уровне второй год подряд и проявляют энергию. При Артете культура изменилась», – сказал Тухель.

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7 комментариев
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при тебе тоже культура Бавария изменилась хаха😀
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+5
Ответ Макс Макс
В итоге Манчестер сити станет чемпионом , что тогда он скажет?
А где связь?
+3
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+3
Какая же вкуснятина в четвертьфиналах!) Наконец то!
+2
0
+2
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"Мы немного отстаём". Немного Оо?!? Уже нашел отмазку, если снова обделаются, а-ля "лучшей команде всея всего проиграли,но до первого гола играли на равных".
Ну кстати с сити в прошлый раз вообщем-то неплохо играли, жаль только 4:1 по итогу.
+1
0
+1
"Мы немного отстаём". Немного Оо?!? Уже нашел отмазку, если снова обделаются, а-ля "лучшей команде всея всего проиграли,но до первого гола играли на равных".
+1
-1
0
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