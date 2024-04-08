Томас Тухель: «Арсенал» – лучшая команда АПЛ на данный момент, они в фантастической форме. При Артете культура изменилась»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о противостоянии с «Арсеналом».

Клубы встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится завтра, 9 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

«На данный момент « » – лучшая команда Премьер-лиги, и вся статистика это доказывает. Они в фантастической форме. Это также лучшая команда Европы при игре на стандартах.

Мы немного отстаем. Они играют на стабильно высоком уровне второй год подряд и проявляют энергию. При Артете культура изменилась», – сказал .