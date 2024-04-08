Рангник не вел переговоров с «Баварией»: «Мне комфортно в сборной Австрии. Наш путь продолжится и после Евро»
Ральф Рангник заявил, что не вел переговоров о работе в «Баварии».
Ранее сообщалось, что 65-летний специалист, в данный момент возглавляющий сборную Австрии, является одним из кандидатов на пост главного тренера мюнхенского клуба.
«Нет [я не вел переговоры]. Почему я должен это делать? Я чувствую себя здесь комфортно.
У меня контракт до 2026 года, и наш путь продолжится и после Евро», – сказал Рангник.
Де Дзерби – главный кандидат «Баварии» после решения Алонсо остаться в «Байере». Нагельсманн и Рангник – тоже в шорт-листе