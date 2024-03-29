В «Баварии» обсуждают назначение Нагельсманна или Де Дзерби. Рангника пока нет в шорт-листе

Теги Бавария Байер Хаби Алонсо премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Германии по футболу сборная Австрии по футболу Ральф Рангник Роберто Де Дзерби Брайтон Юлиан Нагельсманн Футбол

Стало известно, кто может возглавить «Баварию» вместо Хаби Алонсо.

Ранее главный тренер «Байера» подтвердил, что решил остаться в Леверкузене еще как минимум на один сезон. 

По информации журналиста Sky Sport Керри Хау, теперь в «Баварии» обсуждают имена двух других кандидатов на пост главного тренера.

Руководство рассматривает варианты с приглашением Роберто Де Дзерби («Брайтон») или Юлиана Нагельсманна (сборная Германии). 

Что касается кандидатуры Ральфа Рангника (сборная Австрии), то боссы клуба высоко оценивают способности 65-летнего специалиста, но пока не включили его в шорт-лист.

22 комментария
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Нагельсманна? интересно посмотреть, как этот тренер проявит себя в Баварии! а, стоп...
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Нагельсман молодой и перспективный, уже есть опыт в ЛЧ и Бундеслиге, надо назначать.
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Ответ Sergeant Squirting
Нагельсман молодой и перспективный, уже есть опыт в ЛЧ и Бундеслиге, надо назначать.
Еще есть опыт в Баварии ))))
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Нагельсман: В одну реку нельзя зайти дважды. Ой, стоп, это же Бавария...

P.S. Правда если руководство Баварии хочет добить клуб то Рангник - лучший выбор.
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Хочется верить, что изобретатель футбола всё-таки получит эту должность! Это ж как весело будет)
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Рангника пока нет в шорт-листе - звучит довольно обнадеживающе для болельщиков Баварии)
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Очень хотелось бы чтобы вернулся Юлиан. Жду его возвращения с момента увольнения. Его Бавария и с Шупо была хороша, к тут ещё и Кейн появился.
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Ответ Sergeant Squirting
Нагельсман молодой и перспективный, уже есть опыт в ЛЧ и Бундеслиге, надо назначать.
Да что там, титул БЛ есть, Баварии сейчас не помешает))
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Ответ El Mejicano
Хочется верить, что изобретатель футбола всё-таки получит эту должность! Это ж как весело будет)
Так Мостового в списке нет 🧐
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Де Дзерби просто в каждый топ клуб пихают, а главное - за какие заслуги?
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Идиоты, уволили топа Нагельсмана и теперь обратно его зовут, просто полные идиоты 🤦‍♂️
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Зачем Нагельсмана увольняли?
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Ответ Акер
Де Дзерби просто в каждый топ клуб пихают, а главное - за какие заслуги?
Жена Федуна рекомендует ☝️
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Рангника не должно быть на планете!
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Можно назначить признанного специалиста: Черчесова.
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добавьте в свой шорт-лист Моуриньо
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Саламыч без дела простаивает. Точно хуже не будет
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Рангника боссы баварии не назначают, потому что им жалко Кейна и они рассчитывают, что он наконец возьмет чашку
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