В «Баварии» обсуждают назначение Нагельсманна или Де Дзерби. Рангника пока нет в шорт-листе
Стало известно, кто может возглавить «Баварию» вместо Хаби Алонсо.
Ранее главный тренер «Байера» подтвердил, что решил остаться в Леверкузене еще как минимум на один сезон.
По информации журналиста Sky Sport Керри Хау, теперь в «Баварии» обсуждают имена двух других кандидатов на пост главного тренера.
Руководство рассматривает варианты с приглашением Роберто Де Дзерби («Брайтон») или Юлиана Нагельсманна (сборная Германии).
Что касается кандидатуры Ральфа Рангника (сборная Австрии), то боссы клуба высоко оценивают способности 65-летнего специалиста, но пока не включили его в шорт-лист.
P.S. Правда если руководство Баварии хочет добить клуб то Рангник - лучший выбор.