В «Баварии» обсуждают назначение Нагельсманна или Де Дзерби. Рангника пока нет в шорт-листе

Стало известно, кто может возглавить «Баварию» вместо Хаби Алонсо.

Ранее главный тренер « » подтвердил, что решил остаться в Леверкузене еще как минимум на один сезон.

По информации журналиста Sky Sport Керри Хау, теперь в «Баварии» обсуждают имена двух других кандидатов на пост главного тренера.

Руководство рассматривает варианты с приглашением («Брайтон») или (сборная Германии).

Что касается кандидатуры (сборная Австрии), то боссы клуба высоко оценивают способности 65-летнего специалиста, но пока не включили его в шорт-лист.