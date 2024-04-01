Эберль об интересе «Баварии» к Рангнику, Конте, Нагельсманну, Де Дзерби: «Странные заголовки. Не буду комментировать имена. У нас есть четкие идеи»

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Антонио Конте Ральф Рангник Роберто Де Дзерби Немецкий футбольный союз Макс Эберль Юлиан Нагельсманн Кристоф Фройнд Футбол

Макс Эберль ответил на вопросы про кандидатов на пост главного тренера «Баварии».

– По информации Kicker, в настоящее время главным претендентом является Ральф Рангник. Насколько верен такой заголовок?

– Настолько, насколько и то, что Антонио Конте, по-видимому, присылает списки интересных для нас игроков. Вы можете видеть, насколько странны эти заголовки. В любом случае я не буду комментировать имена, я этим не занимаюсь. У нас есть идеи, четкие идеи. У Кристофа [Фройнда], у меня и у клуба. Сейчас мы пытаемся реализовать их как можно быстрее.

– Насколько в принципе возможно возвращение в «Баварию» Юлиана Нагельсманна? Или оно абсолютно исключено?

– С самого начала я не высказывался ни о каких именах, не буду делать этого и сейчас. Особенно, что касается Ральфа Рангника, Антонио Конте, о которых я упомянул, а также еще одного тренера Премьер-лиги, который, по всей видимости, нас очень интересует.

–  Де Дзерби?

– Точно, точно. Мы действительно занимаемся своей работой. Я понимаю, что все хотят знать. Но пока не тот момент, когда можно сказать что-то конкретное. Мы исследуем, оцениваем возможности, мы ясно представляем, чего хотим, и пытаемся это реализовать. Когда придет время, мы объявим об этом.

–  Немецкий футбольный союз хочет продлить контракт Нагельсманна. Возможен ли конфликт между «Баварией» и Немецким футбольным союзом?

– Думаю, Юлиан и его агенты прекрасно знают, какие у него есть предложения. Я не в курсе. Соответственно, не могу ничего сказать по этому поводу, – рассказал спортивный директор «Баварии».

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3 комментария
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Рангник так то крутой, построил великолепную сборную Австрии, которая сносит все и вся: имеет серию из 5 побед подряд включая победу над Нагелем 2-0 и Турцией 6-1. На Евро пошумят хорошенько австрийцы
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