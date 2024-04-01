Эберль об интересе «Баварии» к Рангнику, Конте, Нагельсманну, Де Дзерби: «Странные заголовки. Не буду комментировать имена. У нас есть четкие идеи»

Макс Эберль ответил на вопросы про кандидатов на пост главного тренера «Баварии».

– По информации Kicker, в настоящее время главным претендентом является . Насколько верен такой заголовок?

– Настолько, насколько и то, что Антонио Конте, по-видимому, присылает списки интересных для нас игроков. Вы можете видеть, насколько странны эти заголовки. В любом случае я не буду комментировать имена, я этим не занимаюсь. У нас есть идеи, четкие идеи. У Кристофа [ ], у меня и у клуба. Сейчас мы пытаемся реализовать их как можно быстрее.

– Насколько в принципе возможно возвращение в «Баварию» ? Или оно абсолютно исключено?

– С самого начала я не высказывался ни о каких именах, не буду делать этого и сейчас. Особенно, что касается Ральфа Рангника, , о которых я упомянул, а также еще одного тренера Премьер-лиги, который, по всей видимости, нас очень интересует.

– Де Дзерби?

– Точно, точно. Мы действительно занимаемся своей работой. Я понимаю, что все хотят знать. Но пока не тот момент, когда можно сказать что-то конкретное. Мы исследуем, оцениваем возможности, мы ясно представляем, чего хотим, и пытаемся это реализовать. Когда придет время, мы объявим об этом.

– футбольный союз хочет продлить контракт Нагельсманна. Возможен ли конфликт между «Баварией» и Немецким футбольным союзом?

– Думаю, Юлиан и его агенты прекрасно знают, какие у него есть предложения. Я не в курсе. Соответственно, не могу ничего сказать по этому поводу, – рассказал спортивный директор «Баварии».