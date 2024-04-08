Ливерпуль — Аталанта: прогноз на матч 11 апреля 2024, Лига Европы

11 апреля 2024 года в английском городе Ливерпуль, состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Ливерпулем» и «Аталантой». Матч пройдет на стадионе «Энфилд». Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

Неплохая вывеска нас ожидает в четвертьфинальном матче ЛЕ, что достойна и плей-офф Лиги Чемпионов. «Аталанта» отправляется в очень тяжелейший выезд, в котором будет очень сложно играть при сумасшедшей поддержке английских болельщиков своей команды. Кто из команд станет ближе на 1 шаг к полуфиналу турнира после этой встречи, или же мы увидим равный поединок с бескомпромиссной борьбой – это мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Ф1 (-1,5), ТБ (2,5).

Ливерпуль

«Ливерпуль» в плей-офф Лиги Европы прошли благодаря занятой 1 строчке на групповом этапе. В группе E им удалось оставить тогда позади себя: «ЛАСК», «Юнион Сент-Жиллуа» и «Тулузу». Всего же ливерпульцы тогда положили в свою копилку 12 очков в 6 турах, где одержали 4 победы и проиграли в 2 встречах. За 1 тур до конца англичане уже обеспечили себе 1 строчку в квартете и по итогу вторую «Тулузу» им удалось опередить на 1 балл. При 17 забитых мячах они пропустили в группе 7 мячей, 5 из которых в двух проигранных встречах.

В последнем матче группового этапа англичане проиграли в гостях «Юнион Сент-Жиллуа» (1:2), где дали отдохнуть множеству своих ключевых игроков.

Ливерпульцы прошли за счет занятой 1 строчки сразу в 1/8 финала плей-офф и там уже схлестнулись с пражской «Спартой», по которой проехались катком с общим по сумме 2 матчей счетом (11:2). Сначала удалось в гостевом матче учинить разгром чешской команде (5:1), где уже после 1 тайма англичане вели в счете (3:0). «Спарта» в начале 2 тайма 1 гол отквитала, но на большее их не хватило и «Ливерпуль» продолжил доминировать.

В ответном матче банда Клоппа не стала жалеть своего оппонента и продолжила их избиение. В это трудно поверить, но уже к 14 минуте встречи ливерпульцы уже вели в счете (4:0). Гол престижа чехи забили под финиш 1 тайма, на который потом дважды в начале второго уже ответили англичане. В этой встрече Гакпо отметился дублем.

В Чемпионате Англии команда Клоппа в этом сезоне показывает себя довольно неплохо и участвует в гонке за трофей, образовавшейся между тремя командами, в числе которых: «Манчестер Сити» и «Арсенал». Сейчас ливерпульцы идут на 2 строчке в таблице и в активе имеют 71 балл, столько же и у «Арсенала», но тот имеет лучшие дополнительные показатели. А вот у третьего «Сити» пока на 1 очко меньше. «Ливерпуль» проиграл лишь в 2 турах чемпионата из 31 и лучший по этому показателю. Неплохо все у них и в результативности, а именно 2 показатель в АПЛ. На их счету 72 забитых мяча, 17 из которых наклепал Салах, идущий третьим в списке лучших бомбардиров чемпионата. По пропущенным они тоже вторые в чемпионате и позволили соперникам забить 30 мячей.

Последний свой матч «Ливерпуль» сыграл в рамках АПЛ, где разошелся миром в гостях с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Гости отличились первыми после точного выстрела Диаса, но их соперник показал зубы и в начале 2 тайма смог отыграться, а через некоторое время выйти вперед. Спас от поражения ливерпульцев гол с пенальти Салаха, который забил в последней десятиминутке встречи.

Результаты «Ливерпуля» в 5 последних сыгранных матчах:

07.04.24 «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» 2:2;

04.04.24 «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед» 3 :1;

— «Шеффилд Юнайтед» :1; 31.03.24 «Ливерпуль» — «Брайтон» 2 :1;

— «Брайтон» :1; 17.03.24 «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» 2:2 (после дополнительного времени 4 :3);

:3); 15.03.24 «Ливерпуль» — «Спарта Прага» 6:1.

Интересные статические факты последних матчей «Ливерпуля»:

Клуб в 13 последних не проигрывает в основное время матча, одерживая победу при этом в 9 встречах;

В 10 последних домашних матчах была победа;

В 7 последних матчах ливерпульцев забивают обе команды;

В 5 последних встречах за игру было забито 3 гола и больше;

В последних 5 матчах команда в среднем забивает 3 мяча за игру;

Команда отличается голом в 9 последних поединках.

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Аталанта

На групповом этапе Лиги Европы итальянцы показали себя во всей красе и уверенно забрали лидирующую строчку в споре с ней со «Спортингом», который набрал по итогу на 3 балла меньше. Португальцев удалось победит в гостевой встрече (2:1), а в ответной уже была ничья (1:1). Итальянцы в 6 турах смогли добиться 4 викторий и ни разу не уступили соперникам, сыграв еще 2 раза вничью. Хорошая получилась и разница по забитым и пропущенным мячам (12:4). А в последнем туре группового этапа удалось разгромить польский «Ракув» (4:0), где Муриэль отметился голевым дублем.

Итальянцы прошли в плей-офф тоже сразу в 1/8 финала, выиграв свою группу. Их вновь судьба свела со «Спортингом», с которым они уже сыграли двухматчевое противостояние на вылет. Первая встреча в Португалии закончилась в мировую (1:1), где первым открыл счет «Спортинг» в начале встречи, на что итальянцы ответили своим мячом в конце 1 тайма. И «Аталанта» могла забить еще, но не много не хватало в завершении голевых моментов, который им удалось создать большем чем португальцам.

В ответном поединке «Аталанта» не лучшим образом начала матч и после первого тайма проигрывала (0:1), но после перерыва смогла собраться и сразу же отыгралась после точного удара Лукмана, а спустя 13 минут уже вышла вперед. Автором победного мяча стал Скамакка, который отличился с ассиста Миранчука.

В Серии А у «Аталанты»в этом сезоне игра не ладится и сейчас команда занимает лишь 6 строчку в турнирной таблице. В 30 сыгранных турах чемпионата им удалось положить в свою копилку 50 баллов, что на 5 меньше чем у пятой «Ромы», а от первой двойки и вовсе 18 очков отставания. Но все же есть перспективы залезть в ТОП-5, чтобы на следующий год играть минимум в Лиге Европы, но для этого нужно удачно провести финишную часть чемпионата. «Аталанта» показывает 4 результативность в Серии А и забила там 55 мячей, 11 их которых на счету голландца Копмейнерса. А по пропущенным они пятые и позволили соперникам забить 34 мяча в свои ворота.

В последнем сыгранном туре итальянского чемпионата «Аталанта» в гостях проиграла команде из нижней части таблицы «Кальяри» (1:2). При этом гости первым открыли счет в начале матча, но к концу 1 тайма пропустили. А в конце матча хозяева смогли на зубах вырвать для себя победу, дожав соперника своими проникающими атаками.

Результаты «Аталанты» в 5 последних сыгранных матчах:

07.04.24 «Кальяри» — «Аталанта» 2 :1;

— «Аталанта» :1; 03.04.24 «Фиорентина» — «Аталанта» 1 :0;

— «Аталанта» :0; 30.03.24 «Наполи» — «Аталанта» 0: 3 ;

0: ; 15.03.24 «Аталанта» — «Спортинг» 2 :1;

— «Спортинг» :1; 10.03.24 «Ювентус» — «Аталанта» 2:2.

Интересные статические факты последних матчей «Аталанты»:

В 2 последних встречах команда проигрывает, а до этого 2 матча были победными;

В последних 2 гостевых встречах были проигрыши;

В 5 из 7 последних играх «Аталанты» забивают обе команды;

В 4 из 5 последних матчах было забито 3 и более мяча за игру;

В последних 5 поединках команда в среднем забивает чуть менее 2 голов за игру;

Клуб отличается голом в 6 из 7 последних играх.

Ливерпуль – Аталанта: история личных встреч

Команды в истории очных противостояний встречались дважды в 2020 году в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. В первом матче англичане обыграли итальянцев без шансов в гостях (5:0) и тогда хет-триком отметился Диогу Жота.

А в ответной встрече уже итальянцы взяли вверх на выезде (2:0), не позволив оппоненту даже ни разу пробить в створ своих ворот. Голами отметились тогда Иличич и Госенс.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Ливерпуль – Аталанта

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Ливерпуля» — 1.37;

Ничья — 5.52;

Победа «Аталанты» — 7.97;

Ф1 (-1,5) — 1.93;

Ф2 (1,5) — 1.93;

Ф1 (-1) — 1.48;

Ф2 (2) — 1.50;

ТБ (2,5) — 1.48;

ТМ (2,5) — 2.71;

ТБ (3) — 1.74;

ТМ (3) — 2.15;

ОЗ (да) — 1.80;

ОЗ (нет) — 2.04.

При всем уважении к итальянской команде, я все же думаю что англичане без особых проблем в этой встрече заберут победу, причем сделают это достаточно уверенно с разницей в 2-3 мяча. «Ливерпуль» сейчас на хорошем игровом ходу, что не скажешь у «Аталанте», которая в своих последних матчах крайне нестабильно играет.

Здесь можно заключить Ф1 (-1,5) за очень приличный коэффициент 1.93.

Обе команды показывают в этом сезоне хорошую результативность, что в чемпионатах, что в еврокубках. И нет сомнений, что и этот матч будет с неплохим тоталом мячей, все же играю 2 атакующие команды. Тут можно также заключить пари на ТБ (2,5), за неплохой коэффициент 1.48.

Где смотреть матч Ливерпуль – Аталанта

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