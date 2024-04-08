Ливерпуль – Аталанта где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига Европы УЕФА 11 апреля

В четверг, 11 апреля, сыграют Ливерпуль и Аталанта в первом матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Энфилд».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Ливерпуль – Аталанта

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Ливерпуль – Аталанта

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