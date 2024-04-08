Байер — Вест Хэм: прогноз на матч 11 апреля 2024, Лига Европы

11 апреля, в четверг, немецкий «Байер» на своем поле примет английский «Вест Хэм» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА. Встреча пройдет на «Бай-Арене» в Леверкузене и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1; ТБ 2,5.

Байер

Хаби Алонсо продолжает писать сказку в Леверкузене: команда по ходу этого сезона не потерпела ни одного поражения во всех турнирах и просто мчит к трофеям.

В чемпионате леверкузенцы за шесть туров до финиша опережают «Баварию» на 16 очков и в следующем домашнем матче против «Вердера», который пройдет 14 апреля, могут оформить досрочное чемпионство. Думается, что команда Алонсо не упустит такой шанс короновать себя при своих зрителей, и уже в это воскресенье определится чемпион Германии.

Помимо этого «Байер» еще и вышел в финал Кубка страны, в котором 25 мая сыграет с «Кайзерслаутерном», который сейчас выступает во второй Бундеслиге.

Леверкузенцы начали свой поход со стадии 1/32 финала и легко проходили всех соперников. По сути борьба получилась только в четвертьфинале, кода «Байер» на своем поле принимал «Штутгарт», который тоже очень хорош в этом сезоне и наверняка в следующем сезоне сыграет в Лиге Чемпионов. Та встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Байера» с победным голом Джонатана Та на 90-й минуте.

В полуфинале «Байер» разгромил «Фортуну» из Дюссельдорфа 4:0 и спокойно забронировал себе место в решающем матче Кубка.

На групповом этапе Лиги Европы «Байер» показал максимальный результат, набрав 18 очков в шести турах. На своем поле немцы крупно выиграли все три встречи, разгромив шведский «Хэкен» (4:0), норвежский «Мольде» (5:1) и азербайджанский «Карабах» (5:1). На выезде победы были скромнее с разницей в 1-2 мяча, но все равно очень уверенными.

В ⅛ финала «Байер» снова встречался с «Карабахом» и был на грани вылета. В первой игре в Баку гости по ходу встречи уступали 0:2, но спаслись благодаря голам Флориана Виртца и Патрика Шика.

В ответной игре, казалось, проблем у подопечных Хаби Алонсо не возникнет, тем более еще в первом тайме «Карабах» остался в меньшинстве. Однако азербайджанцы снова повели 2:0 и были очень близки к проходу дальше. На 72-й минуте Джереми Фримпонг отыграл один мяч, но «Байер» уступал вплоть до 93-й минуты. Леверкузенцев снова спас Шик: чешский нападающий сначала сравнял счет на 93-й минуте, а еще через несколько минут забил победный гол и не позволил гостям перевести игру в дополнительное время.

Голы в компенсированное время — главная фишка этого «Байера». Леверкузенцы не раз вырывали победы на последних секундах, когда уже все были уверены, что команда Алонсо уже точно притормозит. Это говорит о том, что испанский специалист проделал невероятную работу с точки зрения психологии и менталитета команды, а его тренерский штаб держит игроков весь сезон в превосходной физической форме.

В этом сезоне «Байер» уже переписал рекорды, как общие, так и свои личные. Леверкузенцы уже повторили рекорд «Баварии», не проиграв в первых 28-ти турах Бундеслиги. Нет сомнений, что в ближайшем матче против «Вердера» этот рекорд будет переписан.

Также «Байер» набрал 76 очков и и побил клубный рекорд, который будет только увеличиваться. Наверняка Алонсо будет настраивать своих футболистов на то, чтобы пройти весь сезон и календарный год без поражений — последний раз «Байер» проигрывал 27 мая в прошлом розыгрыше Бундеслиги.

Главная звезда этой команды — 20-летний Флориан Виртц. У полузащитника уже 32 очка по системе «гол + пас» в 39 матчах. Даже не учитывая феноменальную статистику Виртц и так заслуживает только лестных отзывов. Несмотря на еще достаточно молодой возраст футболист демонстрирует очень зрелый футбол. Кажется, что это игрок без слабых мест: он хорошо видит поле, обладает хорошим дриблингом на скорости и выполняет очень много работы без мяча.

Естественно, это не осталось незамеченным для главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна, и Виртц постоянно вызывается в главную команды страны. А в недавнем товарищеском матче против Франции Виртц забил гол уже на десятой секунде после паса вернувшегося в сборную Тони Крооса. Германия тогда в итоге выиграла в Лионе со счетом 2:0.

Вообще Хаби Алонсо удалось собрать невероятно талантливую и молодую команду. Другими лидерами коллектива являются 23-летний нигериец Виктор Бонифасе и его ровесник голландец Джереми Фримпонг. За ними уже охотятся топ-клубы Европы, и наверняка «Байер» по итогам сезона получит солидные предложения по обоим футболистам.

Таки опытные игроки, как Гранит Джака, Алекс Гримальдо и Патри Шик добавляют команде спокойствия даже в непростых ситуациях, и это тоже одна из причин вырванных на последних секундах побед. Того же чеха Шика можно уже называть профессором в этом деле.

Именно Шик — лучший снайпер команды в Лиге Европы, на его счету пять голов. Нигериец Бонифасе забил четыре и идет на втором месте в этом списке.

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Вест Хэм

Лига Европы — главный турнир «Вест Хэма» на концовку сезона. Из Кубка Англии лондонцы вылетели еще в 1/32 финала, уступив «Бристолю» (0:1). А в чемпионате страны команда идет на седьмом месте, но без шансов на попадание в зону еврокубков — от пятого места подопечные Дэвида Мойеса отстают на 12 очков. Так что в АПЛ можно спокойно доигрывать сезон. Правда, лондонцы могут оказать серьезное влияние на чемпионскую гонку, так как им еще предстоят матчи против «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

В лиге Европы англичане на групповом этапе смотрелись мощно, заняв первое место в группе с немецким «Фрайбургом», греческим «Олимпиакосом» и сербской «Бачка Топола».

Лондонцы набрали 15 очков, одержав пять побед. Единственное поражение англичане потерпели в Греции, уступив «Олимпиакосу» со счетом 1:2.

В плей-офф «Вест Хэм» снова попал на «Фрайбург». В Германии англичане уступили с минимальным счетом, но в ответной игре просто не оставили шансов сопернику — 5:0. Лукас Пакета забил уже на 9-й минуте, а затем Джеррод Боуэн, Аарон Крессуэлл и Мохаммед Кудус добили гостей.

Ганец Кудус ярче других проявляет себя в текущем розыгрыше Лиги Европы. Нападающий забил пять мячей и является лучшим бомбардиром команды в этом турнире. Бразилец Пакета забил на один гол меньше.

В чемпионате Англии же больше всех в команде забивает Джеррод Боуэн, который стал открытием этого сезона. Полузащитник уже побил свой личный рекорд по голам в АПЛ — сейчас на счету англичанина уже 15 результативных ударов (ранее рекордом было 12 голов в сезоне-2021/22).

Футболист занимает шестое место в общем списке снайперов Премьер-лиги и регулярно вызывается в сборную Англии. Наверняка игрок «Вест Хэма»поедет и на чемпионат в Европы-2024 в Германию.

Байер — Вест Хэм: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom предлагает следующие коэффициенты на предстоящий поединок Лиги Европы:

Победа «Байера» — 1.5

Ничья — 4.61

Победа «Вест Хэма» — 6.4

«Байер» практически решил главную задачу в чемпионате Германии, поэтому может бросить все силы именно на Лигу Европы. Выход в финал еврокубка станет красивым венцом сверхуспешного и феноменального сезона леверкузенцев.

Наверняка немцы захотят сделать себе хороший задел перед ответной игрой в Лондоне, которая пройдет через неделю. Так что можно взять победу команды Хаби Алонсо.

Также наверняка команды порадуют зрителей голами — обе команды и забивают, и пропускают почти в каждой игре. Так что можно поставить на ТБ 2,5 за 1.66.

Где смотреть матч Байер — Вест Хэм

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