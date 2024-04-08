Уокер, Аке и Гвардиол отсутствовали на сегодняшней тренировке «Сити» перед вылетом в Мадрид (As)

Трех игроков «Манчестер Сити» не было на тренировке перед матчем с «Реалом».

Завтра «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» на выезде в первом матче 1/4 финала чемпионов.

Как сообщает As, на сегодняшней тренировке «Манчестер Сити» перед вылетом в отсутствовали , и Йошко Гвардиол, который был заменен в перерыве субботнего матча с Кристал Пэлас» в .

Напомним, Уокер получил травму в матче сборных Англии и Бразилии. Аке травмировался в 1-м тайме матча с «Арсеналом».

Таким образом, в завтрашнем матче в защите «Манчестер Сити» могут сыграть Мануэль Аканджи, Рубен Диаш и Рико Льюис.