Уокер, Аке и Гвардиол отсутствовали на сегодняшней тренировке «Сити» перед вылетом в Мадрид (As)
Трех игроков «Манчестер Сити» не было на тренировке перед матчем с «Реалом».
Завтра «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» на выезде в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Как сообщает As, на сегодняшней тренировке «Манчестер Сити» перед вылетом в Мадрид отсутствовали Кайл Уокер, Натан Аке и Йошко Гвардиол, который был заменен в перерыве субботнего матча с Кристал Пэлас» в АПЛ.
Напомним, Уокер получил травму в матче сборных Англии и Бразилии. Аке травмировался в 1-м тайме матча с «Арсеналом».
Таким образом, в завтрашнем матче в защите «Манчестер Сити» могут сыграть Мануэль Аканджи, Рубен Диаш и Рико Льюис.