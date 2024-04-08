Уокер, Аке и Гвардиол отсутствовали на сегодняшней тренировке «Сити» перед вылетом в Мадрид (As)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Кайл Уокер Натан Аке Рубен Диаш Мануэль Аканджи Йошко Гвардиол Здоровье Рико Льюис Футбол

Трех игроков «Манчестер Сити» не было на тренировке перед матчем с «Реалом».

Завтра «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» на выезде в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает As, на сегодняшней тренировке «Манчестер Сити» перед вылетом в Мадрид отсутствовали Кайл Уокер, Натан Аке и Йошко Гвардиол, который был заменен в перерыве субботнего матча с Кристал Пэлас» в АПЛ.

Напомним, Уокер получил травму в матче сборных Англии и Бразилии. Аке травмировался в 1-м тайме матча с «Арсеналом».

Таким образом, в завтрашнем матче в защите «Манчестер Сити» могут сыграть Мануэль Аканджи, Рубен Диаш и Рико Льюис.

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12 комментариев
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Особенно Уокера будет не хватать
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Уже заявки выкатили. Аке и Уокер не полетят в Мадрид, Йошко на месте
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Ответ S. A.
Винисиус выдохнул
Один раз Уокер догнал Винисиуса и всё, все забыли как он его возил до этого. Как Уокера пришлось даже менять...
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Винисиус выдохнул
+7
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Ответ Arthurino
Уже заявки выкатили. Аке и Уокер не полетят в Мадрид, Йошко на месте
Обновлено: Гвардиола тоже отцепили в последний момент. Теперь интересно будет глянуть на фланги Сити
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Норвежская скумбрия сыграет?
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Отсутствие Уокера это просто подарок судьбы для Реала,без него Вини должен куда комфортнее себя чувствовать на фланге, «90 минут на Бернабеу» длятся очень долго,Анчи просто обязан поставить все на кон в этом матче и с самого начала Реал должен бежать,прессинговать,не давать мяч Сити,очень сомневаюсь,что Пеп едет в Мадрид за победой,как и в прошлый раз захочет высушить игру и дома добить.Вперед Реал 👑 🤍🤍
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Ответ I PAINT IN BLUE
Особенно Уокера будет не хватать
Аканджи справится
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