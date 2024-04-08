Рюдигер перед «Ман Сити»: «Мы – «Реал». Мы уверены в себе. Не будем просто сидеть и смотреть, как они владеют мячом»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Антонио Рюдигер Футбол

Антонио Рюдигер поделился ожиданиями от матча «Реала» с «Ман Сити» в ЛЧ.

«Это будет тяжелая игра, но мы – «Реал Мадрид». Мы уверены в себе, и я чувствую, что мы в хорошей форме, хорошем настроении. Команда похожа на семью.

Мы должны показать это на поле, и я совершенно уверен, что мы это сделаем. Мы не будем просто сидеть и смотреть, как «Сити» владеет мячом, но, конечно, это тоже часть игры.

Будут моменты, когда мы будем продвигаться вперед, но также будут моменты, когда нам придется больше защищаться. Мы готовы это делать, что бы ни случилось», – сказал защитник «Реала».

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19 комментариев
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Анчелоти: 🤨
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Вы будете бегать и смотреть, как они владеют мячом)
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Ответ Topar Topovic
Реал 2-0 Сити Сити 2-1 Реал В идеале-автогол и удаление Эрлинга Кологривого
Ну такие счета которые ты написал возможны только как раз если Сити будет играть вдесятером, ибо они не проигрывали в 2024 году.
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Комментарий удален пользователем
Ждать осталось не долго, получим все ответы…
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Ответ Alex.K71
Жду порки Реала от Сити и растерянное лицо Рюдигера особенно!😎
Да не будет никакой порки от сити,угомонитесь уже
дутый приедет катать вату как и в прошлом сезоне и держать в уме ответный матч
Тут как раз порка может быть от Реала,если Анчелоти не трухнет)
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Ответ войд
Да не будет никакой порки от сити,угомонитесь уже дутый приедет катать вату как и в прошлом сезоне и держать в уме ответный матч Тут как раз порка может быть от Реала,если Анчелоти не трухнет)
Если твой Реал побежит вперëд, то поймает охапку голов, единственый щанс это если Рюдигер побежит ломать игроков
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Ответ Axs Men
Если твой Реал побежит вперëд, то поймает охапку голов, единственый щанс это если Рюдигер побежит ломать игроков
Комментарий удален модератором
Ответ Den-is
Тебе уже какой по счету человек пишет, что то, на что ты надеешься - это из ряда фантастики. Ты неисправим)
Да плевать Я хотел на то,что там говорят ситявые глоры
Ваш клуб в прошлом сезоне когда был на ходу приехал в Мадрид за ничейкой,а в этом при таком диком календаре да ещё и с проблемами в обороне и с топ соперниками тем более закроется в штрафной или же будет трусливо катать мяч
Неужели ты настолько непробиваемый что не можешь это понять?)
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Ответ войд
Да плевать Я хотел на то,что там говорят ситявые глоры Ваш клуб в прошлом сезоне когда был на ходу приехал в Мадрид за ничейкой,а в этом при таком диком календаре да ещё и с проблемами в обороне и с топ соперниками тем более закроется в штрафной или же будет трусливо катать мяч Неужели ты настолько непробиваемый что не можешь это понять?)
Ты сравнил прессинг Ливерпуля и Реала 😁. В том матче с Ливерпулем игроки Сити ошиблись в том что не играли жёстко, хотя судья позволял, постоянные мелкие фолы, срубания, постоянно агресивно налетали и ни одной жёлтой Ливерпуль не получил. Сити должен был в той же манере отвечать, они тоже это умеют
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Ответ Rister81
Комментарий удален пользователем
Почему уставший? Фоден, Бернарду вообще не играли на выходных. Де Брюйне и Холанд пропускали предыдущий матч. В защите была ротация, Аканджи и Гвардиол сыграли по тайму. Тут скорее Реал может выпасть из ритма.
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Ответ CHELSEA_2008
Ну такие счета которые ты написал возможны только как раз если Сити будет играть вдесятером, ибо они не проигрывали в 2024 году.
Интересно, почему Витян с таким остервенением хейтит Холланда?))
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Ответ Доминатор3000
Ожидаю матч с минимумом голов. Но с небольшим преимуществом Реала,за счёт домашней арены. Анчелотти не рискнёт атаковать большим числом. Буду очень удивлён,если будет иначе. Хочу посмотреть на Джуда,против лучшей позуащиты в мире. И персонально против Родри.
Спойлер: Родри его съест. Реал с трудом будут даваться атаки. Сити зажмет их на половине поля Реала и мало чего даст Реалу сделать
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