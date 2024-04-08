Рюдигер перед «Ман Сити»: «Мы – «Реал». Мы уверены в себе. Не будем просто сидеть и смотреть, как они владеют мячом»

Антонио Рюдигер поделился ожиданиями от матча «Реала» с «Ман Сити» в ЛЧ.

«Это будет тяжелая игра, но мы – « ». Мы уверены в себе, и я чувствую, что мы в хорошей форме, хорошем настроении. Команда похожа на семью.

Мы должны показать это на поле, и я совершенно уверен, что мы это сделаем. Мы не будем просто сидеть и смотреть, как « » владеет мячом, но, конечно, это тоже часть игры.

Будут моменты, когда мы будем продвигаться вперед, но также будут моменты, когда нам придется больше защищаться. Мы готовы это делать, что бы ни случилось», – сказал защитник «Реала».