Рюдигер перед «Ман Сити»: «Мы – «Реал». Мы уверены в себе. Не будем просто сидеть и смотреть, как они владеют мячом»
Антонио Рюдигер поделился ожиданиями от матча «Реала» с «Ман Сити» в ЛЧ.
«Это будет тяжелая игра, но мы – «Реал Мадрид». Мы уверены в себе, и я чувствую, что мы в хорошей форме, хорошем настроении. Команда похожа на семью.
Мы должны показать это на поле, и я совершенно уверен, что мы это сделаем. Мы не будем просто сидеть и смотреть, как «Сити» владеет мячом, но, конечно, это тоже часть игры.
Будут моменты, когда мы будем продвигаться вперед, но также будут моменты, когда нам придется больше защищаться. Мы готовы это делать, что бы ни случилось», – сказал защитник «Реала».
дутый приедет катать вату как и в прошлом сезоне и держать в уме ответный матч
Тут как раз порка может быть от Реала,если Анчелоти не трухнет)
Ваш клуб в прошлом сезоне когда был на ходу приехал в Мадрид за ничейкой,а в этом при таком диком календаре да ещё и с проблемами в обороне и с топ соперниками тем более закроется в штрафной или же будет трусливо катать мяч
Неужели ты настолько непробиваемый что не можешь это понять?)