«Ман Сити» не проигрывает 25 матчей подряд – 21 победа, 4 ничьих. Дальше – выезд к «Реалу»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Кристал Пэлас Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» продлил серию без поражений до 25 матчей.

Команда тренера Пепа Гвардиолы обыграла «Кристал Пэлас» (4:2) в гостевом матче 32-го тура АПЛ.

В последний раз «Ман Сити» уступал в прошлом году – 0:1 «Астон Вилле» 6 декабря.

Затем «горожане» выиграли 21 матч и 4 разf сыграли вничью в во всех турнирах – Премьер-лиге, Лиге чемпионов, клубном чемпионате мира и Кубке Англии.

Дальше, 9 апреля, клуб из Манчестера на выезде сыграет с «Реалом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Sports провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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29 комментариев
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Адекватная команда Манчестера
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Лучшая команда. С победой всех болельщиков Ман Сити
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Ответ Grime Font
Сложно проиграть, когда тебя тащат судьи
Не надоело идиотами выглядеть?

Все минусы к этому посту воспринимаю, как утвердительные ответы.
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Сити чемп.
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С Победой,горожане!💙Готовимся к Реалу в хорошем настроении👍
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Ответ Qarasik
Какое же канистра судейское позорище. Любые трофеи, хоть чемпионат Индонезии, более убедительны и ценны чем судейские чашки мс
Кто ты воин? Можешь аргументировано высказаться , а не эти вилы по воде???
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Ничья в Мадриде будет хорошим результатом...
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Потрясающий результат !, браво Гвардиола ! 👏👏👏
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Ответ Grime Font
Именно благодаря ему в ворота сити не ставит такие пенальти, которые ставят в ворота соперников сити
Огнетушитель надо? Да у Сити власть, деньги хотим купим судей, соперников, лучших игроков, АПЛ, УЕФА а ничтожным похожим на вас останется завидовать и плакать. Аахаха болел нищего клуба
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Ответ Vitto
С такой защитой РМ может и накидать...
Так и Сити может накидать
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Ответ zzzeeerrrooo
Так и Сити может накидать
И обязательно накидает
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А если бы ещё Палмера не продали, вообще бы классно было
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Ответ Grime Font
Сложно проиграть, когда тебя тащат судьи
Сложно проиграть когда у тебя в составе Кевин
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Ответ Grime Font
Именно благодаря ему в ворота сити не ставит такие пенальти, которые ставят в ворота соперников сити
Когда Сити в последний раз бил пенальти?
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Ответ Grime Font
Сложно проиграть, когда тебя тащат судьи
Да, все знают что судьи помогают Реалу.
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Ответ rigobersong
Жаль наш риол жесткая порка сливочного мешка будет:)
Ты сама поняла что ты написала?
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