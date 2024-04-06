«Ман Сити» не проигрывает 25 матчей подряд – 21 победа, 4 ничьих. Дальше – выезд к «Реалу»

«Манчестер Сити» продлил серию без поражений до 25 матчей.

Команда тренера обыграла « » (4:2) в гостевом матче 32-го тура .

В последний раз « » уступал в прошлом году – 0:1 «Астон Вилле» 6 декабря.

Затем «горожане» выиграли 21 матч и 4 разf сыграли вничью в во всех турнирах – Премьер-лиге, , клубном чемпионате мира и Кубке Англии.

Дальше, 9 апреля, клуб из Манчестера на выезде сыграет с «Реалом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Sports провел текстовую онлайн-трансляцию матча.