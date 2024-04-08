Родриго: «Ман Сити» – лучшая команда мира, у нее нет плохих игроков. «Реал» не хотел встречаться с ними, но они думали так же»

Родриго признался, что «Реал» не хотел получить «Ман Сити» в соперники в ЛЧ.

Команды встретятся на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это соперник, с которым, честно говоря, мы не хотели встречаться. И они думают то же самое: они не хотели против нас играть. Все ожидали, что таким будет финал, но встреча произойдет сейчас. «Манчестер Сити» очень хорош, но наша команда тоже очень сильна. Будет приятно встретиться с ними снова», – сказал вингер « ».

Бразилец считает « » самым сложным соперником в чемпионов.

«Без сомнения. Они победители Лиги чемпионов, они чемпионы мира, сегодня они лучшая команда в мире, поэтому мы испытываем к ним абсолютное уважение.

У «Сити» нет плохих или средних игроков. Нет такого игрока, о котором можно подумать так: «Я буду прессинговать его, потому что он не очень хорош, и он подарит нам гол или отличный момент». Они очень хорошо контролируют игру и мяч.

Это будет прекрасная игра против очень непростой команды. Очень неприятно играть против них, но я верю в нашу команду», – сказал бразилец.