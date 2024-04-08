Родриго: «Ман Сити» – лучшая команда мира, у нее нет плохих игроков. «Реал» не хотел встречаться с ними, но они думали так же»
Родриго признался, что «Реал» не хотел получить «Ман Сити» в соперники в ЛЧ.
Команды встретятся на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Это соперник, с которым, честно говоря, мы не хотели встречаться. И они думают то же самое: они не хотели против нас играть. Все ожидали, что таким будет финал, но встреча произойдет сейчас. «Манчестер Сити» очень хорош, но наша команда тоже очень сильна. Будет приятно встретиться с ними снова», – сказал вингер «Мадрида».
Бразилец считает «Ман Сити» самым сложным соперником в Лиге чемпионов.
«Без сомнения. Они победители Лиги чемпионов, они чемпионы мира, сегодня они лучшая команда в мире, поэтому мы испытываем к ним абсолютное уважение.
У «Сити» нет плохих или средних игроков. Нет такого игрока, о котором можно подумать так: «Я буду прессинговать его, потому что он не очень хорош, и он подарит нам гол или отличный момент». Они очень хорошо контролируют игру и мяч.
Это будет прекрасная игра против очень непростой команды. Очень неприятно играть против них, но я верю в нашу команду», – сказал бразилец.
Реал скорее всего захочет сделать максимально комфортный результат в первой игре,Сити же наоборот,как и год назад,захочет сделать ничью и уже дома дожать.Надеюсь папа Карло сделал выгоды из прошлой встречи и Реал начнет ж…у рвать с первых минут,Ливерпуль уже показал,что с Сити можно и нужно играть первым номером,а не отдавать мяч и прижиматься к своим воротам)
У Ноттингема в два раза больше побед в ЛЧ, чем у Сити 😁
Тем более ни один топ клуб в этом сезоне ими не обыгран,нужно продлять эту серию)