Родриго: «Ман Сити» – лучшая команда мира, у нее нет плохих игроков. «Реал» не хотел встречаться с ними, но они думали так же»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Родриго Футбол

Родриго признался, что «Реал» не хотел получить «Ман Сити» в соперники в ЛЧ.

Команды встретятся на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это соперник, с которым, честно говоря, мы не хотели встречаться. И они думают то же самое: они не хотели против нас играть. Все ожидали, что таким будет финал, но встреча произойдет сейчас. «Манчестер Сити» очень хорош, но наша команда тоже очень сильна. Будет приятно встретиться с ними снова», – сказал вингер «Мадрида».

Бразилец считает «Ман Сити» самым сложным соперником в Лиге чемпионов.

«Без сомнения. Они победители Лиги чемпионов, они чемпионы мира, сегодня они лучшая команда в мире, поэтому мы испытываем к ним абсолютное уважение.

У «Сити» нет плохих или средних игроков. Нет такого игрока, о котором можно подумать так: «Я буду прессинговать его, потому что он не очень хорош, и он подарит нам гол или отличный момент». Они очень хорошо контролируют игру и мяч.

Это будет прекрасная игра против очень непростой команды. Очень неприятно играть против них, но я верю в нашу команду», – сказал бразилец.

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23 комментария
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Ответ vtsch4svws
Ман сити все равно с кем играть в лч, с нотингемом или реалом, исход будет один
Ноттингем — 2 ЛЧ, Сити — 1 ЛЧ 🙃
+22
-3
+19
Обеим командам достались максимально сильные соперники,матчи Реала:Сити уже становятся «классикой» ЛЧ,матч обещает быть зрелищным 🔥
Реал скорее всего захочет сделать максимально комфортный результат в первой игре,Сити же наоборот,как и год назад,захочет сделать ничью и уже дома дожать.Надеюсь папа Карло сделал выгоды из прошлой встречи и Реал начнет ж…у рвать с первых минут,Ливерпуль уже показал,что с Сити можно и нужно играть первым номером,а не отдавать мяч и прижиматься к своим воротам)
+17
-2
+15
Вся Англия за Мадрид!
+11
-3
+8
Жесточайший жребий конечно
+8
0
+8
Ждем дубль от хозяина МС
+19
-12
+7
Ответ vtsch4svws
Ман сити все равно с кем играть в лч, с нотингемом или реалом, исход будет один
Тот случай, когда за Сити болеешь пару лет)

У Ноттингема в два раза больше побед в ЛЧ, чем у Сити 😁
+9
-3
+6
Максимальное уважение от игроков и тренерского штаба к друг другу, очень похвально. Жаль только что у фанатов никак не сложится уважительные отношения друг к другу.
+7
-2
+5
Ответ xQcoW
Ждем дубль от хозяина МС
Шейх Мансур выйдет в основном составе? 😁
+6
-1
+5
Ответ meringue
Максимальное уважение от игроков и тренерского штаба к друг другу, очень похвально. Жаль только что у фанатов никак не сложится уважительные отношения друг к другу.
У Сити есть свои фанаты? Никогда не видел и не слышал про них 😁
+9
-5
+4
Ответ Эрнандес Эрнандес
У Сити есть свои фанаты? Никогда не видел и не слышал про них 😁
Настоящие которые? Есть конечно, но их на самом деле очень мало). Большинство это глоры и перебезчик из стана блауграны(после того как у команды пропали результаты).
+6
-2
+4
Надеюсь завтра команда выйдет не удерживать 0:0,а именно рвать своего соперника
Тем более ни один топ клуб в этом сезоне ими не обыгран,нужно продлять эту серию)
+9
-6
+3
Ответ Greg Jackson
Реал должен и просто обязан разгромить Сити.
Так все легко и просто оказывается))
+3
0
+3
Ответ AlainProst
Ноттингем — 2 ЛЧ, Сити — 1 ЛЧ 🙃
Видели уже, матч с Челси в ЛЧ.
+2
0
+2
Ответ Momos
Вся Англия за Мадрид!
да что там Англия,вся Великобритания за Реал.
+2
-1
+1
Да по-моему Сити был не против катком переехать Реал опять. Были команды более неприятные. Арсенал, Атлетико, в какой-то степени ПСЖ
+4
-4
0
Ответ SaH4r.
Главное - без судейских ошибок и честной игры!
Причем тут вообще это? А,что же я сразу не посмотрел,фанат Барсы это написал)
+1
-1
0
Ответ Timado77
Да по-моему Сити был не против катком переехать Реал опять. Были команды более неприятные. Арсенал, Атлетико, в какой-то степени ПСЖ
А почему ты про МЮ не написал? 😁
+1
-1
0
Ответ Эрнандес Эрнандес
А почему ты про МЮ не написал? 😁
Причем здесь МЮ?
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