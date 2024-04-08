Поттер отказался возглавить «Аякс». Экс-тренер «Челси» интересен «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Челси высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия Брайтон Грэм Поттер Футбол

Грэм Поттер отказался возглавить «Аякс».

По информации Sky Sports, экс-тренер «Брайтона» и «Челси» был приоритетным кандидатом «Аякса» на пост главного тренера. Однако после переговоров Поттер отклонил предложение амстердамцев.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает Поттера в числе претендентов на замену Эрику тен Хагу.

Напомним, Джон ван ’т Схип, возглавляющий «Аякс» на данный момент, покинет пост главного тренера в конце сезона, перейдя на место технического директора клуба. Амстердамцы занимают 6-е место в чемпионате Нидерландов, набрав 45 очков в 29 турах.

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7 комментариев
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Да уж пожалуй пусть Тен Хаг остаётся при таком раскладе
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Не нужен он в мю, если он в челси провалился, то в мю давление х2 будет
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Челся ждёт Абаскаля
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мю 🤦🤦🤦
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А Поттер хороший тренер?
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Быть постоянно наплаву - хорошее качество Поттера.
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с этим персонажем в МЮ будет в подвале таблицы. похоже, что новый владелец помешан на англичанах.
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