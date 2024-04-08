Поттер отказался возглавить «Аякс». Экс-тренер «Челси» интересен «МЮ»

Грэм Поттер отказался возглавить «Аякс».

По информации Sky Sports, экс-тренер « » и « » был приоритетным кандидатом « » на пост главного тренера. Однако после переговоров Поттер отклонил предложение амстердамцев.

Ранее сообщалось, что « » рассматривает в числе претендентов на замену Эрику тен Хагу.

Напомним, Джон ван ’т Схип, возглавляющий «Аякс» на данный момент, покинет пост главного тренера в конце сезона, перейдя на место технического директора клуба. Амстердамцы занимают 6-е место в чемпионате Нидерландов, набрав 45 очков в 29 турах.