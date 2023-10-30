«Аякс» назначил Джона ван ’т Схипа временным главным тренером. Клуб идет последним в чемпионате Нидерландов

«Аякс» назвал имя нового тренера команды.

Клуб из Амстердама объявил о назначении Джона ван ’т Схипа временным главным тренером. Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года, по окончании этого сезона ван ’т Схип перейдет на должность технического менеджера.

Ван ’т Схип – воспитанник «Аякса», в качестве игрока он провел в этом клубе 11 сезонов. Ранее он работал главным тренером в «Твенте», «Мельбурн Харт», «Гвадалахаре», «Мельбурн Сити», «Зволле» и сборной Греции. Нидерландский специалист оставался без работы с 2021 года.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов «Аякс» занимает последнее, 18-е, место, набрав 5 очков после 8 туров. Опережающий его «Утрехт» провел на 2 игры больше», «Волендам» – на одну.

Фото: https://twitter.com/AFCAjax

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