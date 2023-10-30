«Аякс» назначил Джона ван ’т Схипа временным главным тренером. Клуб идет последним в чемпионате Нидерландов

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Джон ван ’т Схип Футбол

«Аякс» назвал имя нового тренера команды.

Клуб из Амстердама объявил о назначении Джона ван ’т Схипа временным главным тренером. Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года, по окончании этого сезона ван ’т Схип перейдет на должность технического менеджера.

Ван ’т Схип – воспитанник «Аякса», в качестве игрока он провел в этом клубе 11 сезонов. Ранее он работал главным тренером в «Твенте», «Мельбурн Харт», «Гвадалахаре», «Мельбурн Сити», «Зволле» и сборной Греции. Нидерландский специалист оставался без работы с 2021 года. 

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов «Аякс» занимает последнее, 18-е, место, набрав 5 очков после 8 туров. Опережающий его «Утрехт» провел на 2 игры больше», «Волендам» – на одну.

Фото: https://twitter.com/AFCAjax

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16 комментариев

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Roman
Нидерландский специалист оставался без работы с 2021 года.
Три года чилил, а тут его поставили спасать Аякс?
+11
-1
+10
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bestvideox
Нужно вооссоеденять Аякс с Тен Шагом. У них друх без друга не очень получается.
+12
-3
+9
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bestvideox
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А кто такой Тен Шаг?
Это т9 на телефоне... И пусть земля ему будет пуховик.
+8
-2
+6
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tatatat
ван’т это отрицательный ван?
типа не из нашей семьи, подкинули
+3
0
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Олег Ван дер Флаасс
Ну фиг знает тоже, лучше ли будет с ним
+1
0
+1
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vincere
Ответ Roman
Нидерландский специалист оставался без работы с 2021 года. Три года чилил, а тут его поставили спасать Аякс?
Порядочный специалист в это шапито не сунется.
+1
0
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FEZ10
Аякс вылетал интересно когда нибудь 🤔
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Tydeus
Венгер и Аякс созданы друг для друга
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deadjoker
А нечего было увольнять овермарса.
+1
-1
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romanisti89
временный тренер с контрактом на полтора года, оригинально
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Лёха Жданчик
сульшера бы взяли он бы рассказал про ДНК😂
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Tydeus
Ответ FEZ10
Аякс вылетал интересно когда нибудь 🤔
Нет, конечно
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Алексей Зуев
Ответ FEZ10
Аякс вылетал интересно когда нибудь 🤔
Да ладно. Они вчера неплохо играли. Забивай Бробби хотя бы половину своих 100%-ных шансов и неизвестно как бы все повернулось.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ bestvideox
Нужно вооссоеденять Аякс с Тен Шагом. У них друх без друга не очень получается.
А кто такой Тен Шаг?
+3
-3
0
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