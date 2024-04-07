Первак о «Спартаке»: «Может, надо платить по 500 рублей, чтобы люди приходили на игры. В Питере же как-то сумели отрегулировать, что почти полный стадион на каждом матче»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Лукойл Арена Юрий Первак Футбол

Юрий Первак предложил «Спартаку» платить болельщикам за поход на стадион.

«Надо, чтобы было больше народа на стадионе. В Питере же как-то сумели отрегулировать, что почти полный стадион собирается на каждый матч. Хотелось бы, чтобы и в «Спартаке» было так же.

Работа по возврату болельщиков или, так сказать, по их усовершенствованию – она бывает разная. Тут уж кто на что учился и сколько заработал.

Может, сначала и надо платить людям по 500 рублей, чтобы они приходили на игры, а потом уже они сами будут платить по тысяче, чтобы попасть на стадион.

Когда привыкаешь к походу на матчи, то это становится нормой жизни. Можно и семьей там проводить достойно время», – сказал бывший генеральный директор «Спартака».

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30 комментариев
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Так может просто не мешать людям ходить на стадион, чего уж проще?
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А что такое?))) Вы ж так хотели, чтоб меньше народу ходило,чтоб спокойненько было. Теперь ищите способы их вернуть)) как говориться, обратно фарш в мясо прокрутишь)
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Отмените Fan ID
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Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Чтобы ходили на спартак пятихатки не хватит. Тут как минимум бесплатная водяра должна быть. Или коньячок.
Сумничал? Красавец.
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Давно пора.
И не только в Москве на Спартаке.
В регионах надо стоимость билетов для болельщиков лет до 20 не более 100 рублей, а для взрослых от 200-300. Простой билет не должен стоить больше стоимости бутылки водки( я не смеюсь).
+5
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+4
самый популярный клуб ахахахаха
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Давно пора. И не только в Москве на Спартаке. В регионах надо стоимость билетов для болельщиков лет до 20 не более 100 рублей, а для взрослых от 200-300. Простой билет не должен стоить больше стоимости бутылки водки( я не смеюсь).
Разумное предложение. Но РФС, РПЛ и клубам этого не надо)
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не знаю как фаны спартака, но я бы даже за косарь на такое не пошел…
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Давно пора. И не только в Москве на Спартаке. В регионах надо стоимость билетов для болельщиков лет до 20 не более 100 рублей, а для взрослых от 200-300. Простой билет не должен стоить больше стоимости бутылки водки( я не смеюсь).
Нет проблем. Только тогда и состав команды должен соответствовать билетам по 100 рублей. Вот сколько готовы платить, на такую сумму и играем. И я тоже не смеюсь. Это абсолютно нормальный подход к профессиональному спорту. А уж к такому коммерческому виду как футбол в особенности.
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в Красной Книге болельщики Спартака должны находиться где-то между таксонами «редкие» и «находящиеся под угрозой исчезновения», чивоуштам

посоны, давайте беречь наших кб друзей!

бгг
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Давно пора. И не только в Москве на Спартаке. В регионах надо стоимость билетов для болельщиков лет до 20 не более 100 рублей, а для взрослых от 200-300. Простой билет не должен стоить больше стоимости бутылки водки( я не смеюсь).
Логично про водку.
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Это игроки Спартака должны платить болельщикам , чтобы они могли с отвращением смотреть на игру команды и рыжего клоуна на бровке .
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Ответ Recreated
Логично про водку.
Учитывая, что Первая предлагает доплачивать зрителям за посещение игр, ваша фраза двояко звучит - такое ощущение, что предлагается зрителю при входе выдавать продуктовый набор: бутылку водки и набор для закуси)
Безусловно, это в кратчайшие сроки привело бы к полностью заполненным стадионам.
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Ответ Доктор Броманталь
А зрелище он получит купив бутылку и закуску ?
Конечно, по телевизору с соседом под бутылку и закуску.
И дети будут рады мороженому.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Конечно, по телевизору с соседом под бутылку и закуску. И дети будут рады мороженому.
На стадион ходят ради атмосферы.
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Ответ мутятя
Первак хоть на пальцах что ли подсчитал. В Питере 6 млн. Стадион на 60 тыс. Если полный, то это 1%. Полный не бывает. Это где то 0,6%. А если было две команды? Вот и весь сказ.
То есть ты серьёзно считаешь, что будь в Петербурге ещё один клуб, то болельщики Зенита перестали бы болеть за Зенит и стали ходить на другие матчи? Логика блондинки.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Конечно. Если на стоимость билета болельщик может купить бутылку+закуску+мороженое (детям) он не выберет покупку билета на футбол.
А зрелище он получит купив бутылку и закуску ?
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Ответ Recreated
Логично про водку.
Конечно.
Если на стоимость билета болельщик может купить бутылку+закуску+мороженое (детям) он не выберет покупку билета на футбол.
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Сегодня на Балтике прямо таки скажем маловато народу.
Всего 25тыс
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У Зенита средняя посещаемость 29 тысяч при вместимости стадиона в 63 тысячи, то есть даже меньше 50% заполняемости.

"Почти полный стадион на каждом матче", ога.
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выдавать по бутылке Первака...Мостовой точно не будет вылезать со стадиона...
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Объясните ему, что это показуха!
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