Первак о «Спартаке»: «Может, надо платить по 500 рублей, чтобы люди приходили на игры. В Питере же как-то сумели отрегулировать, что почти полный стадион на каждом матче»
Юрий Первак предложил «Спартаку» платить болельщикам за поход на стадион.
«Надо, чтобы было больше народа на стадионе. В Питере же как-то сумели отрегулировать, что почти полный стадион собирается на каждый матч. Хотелось бы, чтобы и в «Спартаке» было так же.
Работа по возврату болельщиков или, так сказать, по их усовершенствованию – она бывает разная. Тут уж кто на что учился и сколько заработал.
Может, сначала и надо платить людям по 500 рублей, чтобы они приходили на игры, а потом уже они сами будут платить по тысяче, чтобы попасть на стадион.
Когда привыкаешь к походу на матчи, то это становится нормой жизни. Можно и семьей там проводить достойно время», – сказал бывший генеральный директор «Спартака».
И не только в Москве на Спартаке.
В регионах надо стоимость билетов для болельщиков лет до 20 не более 100 рублей, а для взрослых от 200-300. Простой билет не должен стоить больше стоимости бутылки водки( я не смеюсь).
посоны, давайте беречь наших кб друзей!
бгг
Безусловно, это в кратчайшие сроки привело бы к полностью заполненным стадионам.
И дети будут рады мороженому.
Если на стоимость билета болельщик может купить бутылку+закуску+мороженое (детям) он не выберет покупку билета на футбол.
Всего 25тыс
"Почти полный стадион на каждом матче", ога.