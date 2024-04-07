Первак о «Спартаке»: «Может, надо платить по 500 рублей, чтобы люди приходили на игры. В Питере же как-то сумели отрегулировать, что почти полный стадион на каждом матче»

Юрий Первак предложил «Спартаку» платить болельщикам за поход на стадион.

«Надо, чтобы было больше народа на стадионе. В Питере же как-то сумели отрегулировать, что почти полный стадион собирается на каждый матч. Хотелось бы, чтобы и в « » было так же.

Работа по возврату болельщиков или, так сказать, по их усовершенствованию – она бывает разная. Тут уж кто на что учился и сколько заработал.

Может, сначала и надо платить людям по 500 рублей, чтобы они приходили на игры, а потом уже они сами будут платить по тысяче, чтобы попасть на стадион.

Когда привыкаешь к походу на матчи, то это становится нормой жизни. Можно и семьей там проводить достойно время», – сказал бывший генеральный директор «Спартака».