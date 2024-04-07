Егор Титов: «Промес для «Спартака» – такие же полкоманды, как вратарь в хоккее. Им нужны один-два игрока класса Квинси»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия Квинси Промес Чемпионат.com Футбол

Егор Титов считает, что «Спартаку» не хватает креатива в атаке.

«Мало созидают. Как правило, против «Спартака» все играют от обороны, особенно дома. Не открою секрет, что хромает комбинационный футбол. Интересных решений практически нет. Команде нужны один-два футболиста класса Квинси Промеса.

Я говорю про спортивную составляющую, а не те безобразия, которые его сейчас сопровождают. Оказывается, Промес для «Спартака» – такие же полкоманды, как вратарь в хоккее. Сейчас сравнили и увидели: креатива нет», – сказал бывший игрок красно-белых.

После 21 матча московская команда, набравшая 32 очка, занимает 7 место в турнирной таблице Мир РПЛ.

Егор Титов: «Промес – полкоманды для «Спартака». Таких футболистов можно по пальцам пересчитать»

Александр Мостовой: «Похоже, история Промеса в «Спартаке» завершена, Зиньковскому придется взять роль лидера атаки на себя. Антону надо прибавлять и выходить на новый уровень»

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10 комментариев
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В районе 40-50 млн,если Лукойл не поскупердяйничает, два таких как Промес стоят.Этот состав не конкурент за золото
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Понадобятся зачем? Не вылелеть и такого состава (ну только если тренера, а не пародию на тренера назначить) хватит за глаза. Первое место не светит, а за что бороться? За посев в кубке что ли? 😂
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Титова Промес перевёл с бромантана на кокс?
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"Промес для «Спартака» – ...полкоманды"
Дых видно, что без свежих поступлений кокаина у игроков началась ломка и они едва ползают по полю. Так что клубу срочно нужна пара наркобаронов масштабов Квинси.
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2-3 по классу таких как Промес необходимы.
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