Егор Титов: «Промес для «Спартака» – такие же полкоманды, как вратарь в хоккее. Им нужны один-два игрока класса Квинси»

Егор Титов считает, что «Спартаку» не хватает креатива в атаке.

«Мало созидают. Как правило, против «Спартака» все играют от обороны, особенно дома. Не открою секрет, что хромает комбинационный футбол. Интересных решений практически нет. Команде нужны один-два футболиста класса .

Я говорю про спортивную составляющую, а не те безобразия, которые его сейчас сопровождают. Оказывается, Промес для «Спартака» – такие же полкоманды, как вратарь в хоккее. Сейчас сравнили и увидели: креатива нет», – сказал бывший игрок красно-белых.

После 21 матча московская команда, набравшая 32 очка, занимает 7 место в турнирной таблице Мир .

Егор Титов: «Промес – полкоманды для «Спартака». Таких футболистов можно по пальцам пересчитать»

Александр Мостовой: «Похоже, история Промеса в «Спартаке» завершена, Зиньковскому придется взять роль лидера атаки на себя. Антону надо прибавлять и выходить на новый уровень»