Грилиш о Гвардиоле: «Только Месси мог делать что хочет в его команде. Пеп – лучший тренер в истории, я в долгу перед ним»

Джек Грилиш высказался о работе с Пепом Гвардиолой.

«Единственный игрок, который в команде мог делать то, что хотел, – это , и это вполне справедливо.

Время от времени в этом сезоне у меня возникали внутренние проблемы. Иногда я сидел и думал: как можно превзойти превзойти прошлогодний результат? Будет ли когда-нибудь счастье, близкое к этому?

Я чувствую, что сейчас возвращаюсь к лучшим кондициям. Нужно испытывать этот голод [к победам]. Тренер был очень добр ко мне. Я в некотором долгу перед ним. Он всегда был рядом со мной.

Отличный человек с по-настоящему добрым сердцем, лучший тренер в истории. Я хочу отблагодарить его», – сказал полузащитник « ».