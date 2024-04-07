Грилиш о Гвардиоле: «Только Месси мог делать что хочет в его команде. Пеп – лучший тренер в истории, я в долгу перед ним»
Джек Грилиш высказался о работе с Пепом Гвардиолой.
«Единственный игрок, который в команде Пепа мог делать то, что хотел, – это Месси, и это вполне справедливо.
Время от времени в этом сезоне у меня возникали внутренние проблемы. Иногда я сидел и думал: как можно превзойти превзойти прошлогодний результат? Будет ли когда-нибудь счастье, близкое к этому?
Я чувствую, что сейчас возвращаюсь к лучшим кондициям. Нужно испытывать этот голод [к победам]. Тренер был очень добр ко мне. Я в некотором долгу перед ним. Он всегда был рядом со мной.
Отличный человек с по-настоящему добрым сердцем, лучший тренер в истории. Я хочу отблагодарить его», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».
да,в лч и кубке,если сити выиграет все матчи,то трофей их,но в апл нужно,чтоб еще и 2 команды отступились,а сити обыграл всех...