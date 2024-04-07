Грилиш о Гвардиоле: «Только Месси мог делать что хочет в его команде. Пеп – лучший тренер в истории, я в долгу перед ним»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси Пеп Гвардиола Джек Грилиш Футбол

Джек Грилиш высказался о работе с Пепом Гвардиолой.

«Единственный игрок, который в команде Пепа мог делать то, что хотел, – это Месси,  и это вполне справедливо.

Время от времени в этом сезоне у меня возникали внутренние проблемы. Иногда я сидел и думал: как можно превзойти превзойти прошлогодний результат? Будет ли когда-нибудь счастье, близкое к этому?

Я чувствую, что сейчас возвращаюсь к лучшим кондициям. Нужно испытывать этот голод [к победам]. Тренер был очень добр ко мне. Я в некотором долгу перед ним. Он всегда был рядом со мной.

Отличный человек с по-настоящему добрым сердцем, лучший тренер в истории. Я хочу отблагодарить его», – сказал полузащитник «Манчестер Сити». 

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16 комментариев
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Грилиш набирает форму, с Кристалл Пэлас все голы с его участие
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+6
Ман сити идет за вторым треблом подряд, Пеп лучший
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Ответ Barry
Грилиш сдал в этом сезоне. Продолжит в том же духе, тогда через пару лет окажется в условном Вест Хэме.
Астон вилла ждёт)
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Зря Пеп продал Палмера, очень зря, большая ошибка, и купил бесполезного Невеша за 55 миллионов
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Ответ hompos
Ман сити идет за вторым треблом подряд, Пеп лучший
не совсем так,перед ним в апл не одна,а две команды и зависит все не от сити,как в прошлом сезоне...
да,в лч и кубке,если сити выиграет все матчи,то трофей их,но в апл нужно,чтоб еще и 2 команды отступились,а сити обыграл всех...
+3
-3
0
Ответ Talgat Ergeshov
не совсем так,перед ним в апл не одна,а две команды и зависит все не от сити,как в прошлом сезоне... да,в лч и кубке,если сити выиграет все матчи,то трофей их,но в апл нужно,чтоб еще и 2 команды отступились,а сити обыграл всех...
Обойти всех в АПЛ отнюдь не недостижимо, так как календарь самый простой как раз у Сити, в ЛЧ всё намного больше зависит от везения
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Ответ hompos
Ман сити идет за вторым треблом подряд, Пеп лучший
Кстати Сити похоже и единственная команда которая всё ещё сохраняет шансы на требл))
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Ответ Roman
Грилиш набирает форму, с Кристалл Пэлас все голы с его участие
и что самое главное вовремя он это делает
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Ответ Альварес 10
Зря Пеп продал Палмера, очень зря, большая ошибка, и купил бесполезного Невеша за 55 миллионов
На одну ошибку 10 успехов
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Ответ Альварес 10
Зря Пеп продал Палмера, очень зря, большая ошибка, и купил бесполезного Невеша за 55 миллионов
Какого ещё Невеша? Может Нуньеса? Нуньес ещё своё слово скажет, Грилиш тоже не с первого сезона заиграл, да и все кроме Холанда. Потенциал у Нуньеса виден, порой неплохие игровые отрезки выдаёт, но пока не может себя толком найти в командном механизме.
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Ответ Альварес 10
Зря Пеп продал Палмера, очень зря, большая ошибка, и купил бесполезного Невеша за 55 миллионов
И сидел бы Колд Палмер на банке.
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