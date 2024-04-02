Гвардиола о том, что он отчитывает игроков на поле: «Я делаю это ради своего эго. Когда Холанд забивает 3 гола, камеры должны быть направлены на меня»
Пеп Гвардиола отшутился после вопроса о критике в адрес игроков.
Напомним, после матча 30-го тура АПЛ «Манчестер Сити» – «Арсенал» (0:0) главный тренер «горожан» прямо на поле стал разбирать игру хавбека Джека Грилиша. Он также что-то выговаривал вингеру Жереми Доку. За это Пеп подвергся критике со стороны экс-ведущего Sky Sports Ричарда Киза.
«Я делаю это ради камер и своего эго. Мне нужно попадать в объективы камер, чтобы спать с невероятным удовлетворением.
Я всегда стараюсь критиковать игроков и давать им понять, насколько они плохи. Особенно когда Эрлинг [Холанд] забивает три гола, камеры должны быть направлены на меня», – сказал Гвардиола.
Он Холанда порой разносит даже после хет-триков