Гвардиола о том, что он отчитывает игроков на поле: «Я делаю это ради своего эго. Когда Холанд забивает 3 гола, камеры должны быть направлены на меня»

Пеп Гвардиола отшутился после вопроса о критике в адрес игроков.

Напомним, после матча 30-го тура « » – «Арсенал» (0:0) главный тренер «горожан» прямо на поле стал разбирать игру хавбека . Он также что-то выговаривал вингеру Жереми Доку. За это Пеп подвергся критике со стороны экс-ведущего Sky Sports Ричарда Киза.

«Я делаю это ради камер и своего эго. Мне нужно попадать в объективы камер, чтобы спать с невероятным удовлетворением.

Я всегда стараюсь критиковать игроков и давать им понять, насколько они плохи. Особенно когда Эрлинг [ ] забивает три гола, камеры должны быть направлены на меня», – сказал .