Гвардиола о том, что он отчитывает игроков на поле: «Я делаю это ради своего эго. Когда Холанд забивает 3 гола, камеры должны быть направлены на меня»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Джек Грилиш Эрлинг Холанд Жереми Доку Футбол

Пеп Гвардиола отшутился после вопроса о критике в адрес игроков.

Напомним, после матча 30-го тура АПЛ «Манчестер Сити» – «Арсенал» (0:0) главный тренер «горожан» прямо на поле стал разбирать игру хавбека Джека Грилиша. Он также что-то выговаривал вингеру  Жереми Доку. За это Пеп подвергся критике со стороны экс-ведущего Sky Sports Ричарда Киза.

«Я делаю это ради камер и своего эго. Мне нужно попадать в объективы камер, чтобы спать с невероятным удовлетворением.

Я всегда стараюсь критиковать игроков и давать им понять, насколько они плохи. Особенно когда Эрлинг [Холанд] забивает три гола, камеры должны быть направлены на меня», – сказал Гвардиола

Материалы по теме

33 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну точно Гвардиола читает спортс. Иначе не представляю, как объяснить столь точный комментарий по поводу себя.
+72
-1
+71
Никогда в этом не сомневался!
+26
-1
+25
какой же Клопп гениальный
+11
-3
+8
Ответ AvluvRhoadesLeal
Почему он кстати не критикует норвежскую дубину за бесцельное пребывание на поле? Может боится его агента и руководство дало установку соответствующую?
Не шаришь - не пиши
Он Холанда порой разносит даже после хет-триков
+10
-2
+8
Роскошный ответ всем хейтерам и болтунам, мистер Гвардиола!🔥👏😅
+8
-3
+5
В каждой шутке есть доля шутки а все остальное правда.
+11
-10
+1
Ответ Roman
Не шаришь - не пиши Он Холанда порой разносит даже после хет-триков
Прямо на поле?
+2
-1
+1
Ответ Anton Gura
Ну точно Гвардиола читает спортс. Иначе не представляю, как объяснить столь точный комментарий по поводу себя.
он просто попросил корреспондента. это сразу понятно по словам. если посмотришь видео то это будет ещё очевидней. но у нас глупые люди и подписчики тут...
+3
-2
+1
Красавчик! 🤣 всех убрал
+1
0
+1
Класс чувак прикололся
+1
0
+1
Игроки должны быть рады: лучше Пеп на поле, чем Саламыч в душевой! )
+1
0
+1
Когда у человека есть самоирония это кайф
+3
-2
+1
тролль)))
+4
-3
+1
Ну точно шарлатан лысый
0
0
0
типа...а, не пойти ли вам...(и он прав)...
0
0
0
Уничтожил хейтеров. Хоть я и согласен, что критиковать игрока перед камерами, может быть, неправильно.
+1
-1
0
Да все и так это знают, шутник
+2
-2
0
😀😃😄😁👏
+1
-1
0
Не могу понять, что докопались журналюги до Пепа
0
0
0
Актерство конечно присутствует в этом всем, но в первую очередь Пепа просто распирают мысли и идеи, ему нетерпится их донести до игроков.
+3
-3
0
Лысый красавчик))
0
0
0
Хорош)
+1
-1
0
Ответ Anton Gura
Ну точно Гвардиола читает спортс. Иначе не представляю, как объяснить столь точный комментарий по поводу себя.
Ага, ведь люди настолько отличаются и имеют разное мнение на разных ресурсах. Да-да.
+1
-1
0
У меня был план и я его придерживался.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий