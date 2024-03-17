Пике считает «Барсу» Гвардиолы лучше его «Сити»: «У нас был Месси и 7-8 воспитанников. Наша команда была особенной и запомнится как лучшая в истории клуба»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси Жерар Пике Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Филип Фоден Футбол

Жерар Пике сравнил «Барселону» и «Ман Сити» под руководством Пепа Гвардиолы.

Обе команды завоевали требл во главе с испанским тренером: «Барселона» в 2009 году, а «Манчестер Сити» – в прошлом сезоне.

Выбирая наиболее сильную из них команду, бывший защитник отдал предпочтение родной «Барселоне».

За три сезона каталонцы трижды стали чемпионами в Ла Лиге и завоевали два трофея Лиги чемпионов, а Лионель Месси забил 138 голов.

«Барселона», потому что у нас был Месси. Также немаловажно, что у нас было семь или восемь игроков из Ла Масии, это взрывает мозг. «Сити» невероятен, но у них нет такой истории, как у Ла Масии. Они пытаются развивать это направление с помощью таких талантов, как [Фил] Фоден, но семь или восемь игроков – это совсем другое.

Честно говоря, это было радостно [выигрывать титулы с «Барселоной»], но в истории всегда появляется другая команда. [В теннисе] после Борга и Макинроя были Сампрас и Агасси, затем Надаль и Федерер, затем Джокович.

Каждый раз говорят, что больше таких не будет, но они появляются, и в футболе то же самое. Правда, наша команда была необыкновенная, особенная. Та «Барселона» запомнится как лучшая в истории клуба», – сказал бывший защитник «Барселоны».

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69 комментариев
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У той Барсы был пиковый Месси, который мог зарешать, у этого Сити есть Холланд, который, при всем к нему уважении не уровень того Месси ни разу. Я молчу об уровне Хави, Иньесы и других. Та Барса была сильнее.
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Та Барса играла в феноменальный футбол, по красоте, по результату, по эмоциям, которые дарила. Плюс был сильный Реал и конкуренция с ним бешеная по накалу эмоций. Победы Барсы Гвардиолы были особенными.
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Ответ razoblachitel
Какой вообще смысл сравнивать? Две разные команды.
У людей постоянно есть склонность что-то сравнивать. Роналду и Месси, тигр и лев, БМВ и Мерседес. Это нормально, а команды конечно разные, в этом их и прелесть. Этот Сити - киллер, та Барса была прелестна, это я как ярый мадридист говорю.
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Ну всё верно.Барса Гвардиолы была прекрасна. И если бы она была женщиной, то это была бы Моника Белуччи.
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Месси, Хави, Иньеста творили магию футбола.
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В истории клуба ? Ничего себе он поскромничал. В истории футбола
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Да - та Барселона была огонь !
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Про ту Барсу лучше всех сказал Алекс Фергюсон, когда его МЮ проиграл финал Лиги чемпионов 2011г. на Уэмбли:

"Барселона" - лучшая команда из всех, что я видел за тренерскую карьеру".
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Ответ Хызыр
Комментарий скрыт
здрасте а когда месси полтиник за сезон закатил?
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+7
Жаль, что так рано Пеп тогда ушел. Всего 4 года на посту главного в родном клубе был, с Сити уже дольше выходит
+6
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Ответ Alex Manola
Да помнить будем всех эвребе, бузакку, айтекинов и прочих. Никогда не забудем. Бускетса подглядывающего в матче с интером до сих пор помню, и дани мразиша в матче с реалом тоже помнят.
Чистый отмененный гол Кркича, выводивший Барсу в финал ЛЧ не забудь.
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Ответ razoblachitel
Независимый анализ можно использовать. Не сравнивая
Как анализ может быть независимым в принципе? Всё познается в сравнении. Даже вы здесь сравниваете способы оценки )
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Звездное поколение воспитанников придаёт игре клуба особый шарм.
Так было и в МЮ на рубеже веков, и в Аяксе середине 90-х.
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Ответ Эд
Бавария 12/13 и Бавария 19/20 может поспорить
Да не сделала бы она ниче. Барса забрала бы мяч и навтыкала ей по полной
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Та Барса играла в самый красивый футбол в мире и истории, какая грациозность, какие движения, комбинации! Сити с неповоротливым Холландом даже рядом с ней не стоит
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Ответ SaH4r.
Адекватный мадридист - редко такое увидишь
На троллиг или глупости отвечаю тем же, а когда можно серьёзно обсудить что-то, то почему нет? Не признавать величие той Барселоны может только не очень умный человек. Как и величие Реала, выигравшего 3 ЛЧ подряд, величие Роналду или Хави-футболиста. Ну на поверхности же всё)
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Ответ Майрамбек Абдыкадыров
Видели мы пикового Месси который отлетал от Челси не забив пенальти
Если бы он не имел плохих матчей, его б не с кем было сравнивать. Но, к счастью, он человек, и по совокупности карьеры конкурент у него всё же есть.
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Ответ thtscrz
Барса с Неймаром и Суаресем была сильнее, взяли лч с Энрике)
Если и сильнее то только в нападении) у Гвардиолы были в нападении в разное время Это’о, Анри, Ибрагимович, Вилья , Педро, Санчес и Месси.
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Ответ razoblachitel
Да, ты прав. Но я считаю, что нужно отходить от сравнения как способа интерпретации информации, так как этот способ уже давно устарел.
И какой способ пришел к нему на замену?
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Ответ Zenit2013
У той Барсы был пиковый Месси, который мог зарешать, у этого Сити есть Холланд, который, при всем к нему уважении не уровень того Месси ни разу. Я молчу об уровне Хави, Иньесы и других. Та Барса была сильнее.
Какой вообще смысл сравнивать? Две разные команды.
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Ответ Raya
Та Барса играла в феноменальный футбол, по красоте, по результату, по эмоциям, которые дарила. Плюс был сильный Реал и конкуренция с ним бешеная по накалу эмоций. Победы Барсы Гвардиолы были особенными.
Этот сильный реал регулярно получал полную сетку мячей от Барсы с те годы :)
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Ответ Juri Kurganov
Та команда была хороша. И на то время была явно сильнейшей в мире. Но футбол слишком поменялся за эти 15-17 лет. Это было очевидно уже начиная с 2012 года, когда центр Барсы проседал под более атлетичными полузащитниками. После ухода Пуйоля стало очевидно, что Пике- клоун, который не готов на роль главного в центре обороны. Хорошо, что какое-то время рядом был Маскерано
Пике не клоун. Жерар всегда был «ведомым» в паре ЦЗ. Это не хорошо и не плохо, просто такая роль. Начинать атаки пасом, снимать верх и ориентироваться на «ведущего» по отборам и позиции. Но когда его из-за возраста и опыта стали позиционировать как главного в обороне (после стольких лет рядом с Пуйолем и Маскерано), то тут и начались проблемы🤷‍♂️
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Ответ Joey Ramone
Ещё немного Моникой Ныруччи и Симулюччи.
и немного Эвребуччи
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Лучше той Барсы не было никого. Несколько клубов иногда играли близко по уровню
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Sports, у вас тут боты на сайте строчат и плюсуют в новостях ,пропагандируют всякое и высмеивают нашу страну, я уже 15 лет читаю разные комменты на вашем сайте и мне кажется могу отследить отличия местных настоящих комментариев даже если они негативные от заказных. Мне кажется, тут целые международные компании по пропаганде тусуются плюсов неоправданно очень много, например, в новости о Луневе. Хотя повторюсь, стиль настоящих комментаторов sports совсем другой! Просьба примите меры! Если конечно вы с ними не в доле! Спасибо!👍
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У каждого своё.Для меня лучшая Барса с Рональдиньо.Её лучшие игры это праздник футбола.
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Ответ as009595@icloud.com
Согласен, к тому же главными творцами побед были Хави и Иньеста, сборная Испания тогда с игроками Барсы выигрывала все, а с Аргентина с Месси ничего,
А какое отношение имеет игры за сборную с тем, что было в Барсе?.. Или абы ляпнуть?.. А-ха-ха-ха.. 😀
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Ответ Dark.Babysitter
Ну всё верно.Барса Гвардиолы была прекрасна. И если бы она была женщиной, то это была бы Моника Белуччи.
Сейчас что-то около Бузовой тогда получается
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Ответ Isshin88
У той Барсы были карманные судьи и Месси на гормонах и допинге. Конечно некорректно сравнивать ту команду с Ман Сити.
Я вижу и ты согласен с Пике.. Хе..
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Ответ Juri Kurganov
Проблемы начались тогда, когда Жерару , в силу его роли в команде и в центре обороны, стало необходимо играть весь эпизод от начала и до конца. А он зачастую бросал играть в самом начале эпизода и предпочитал роль бокового арбитра, а не ЦЗ
Ну да, я об этом, по сути, и сказал. Когда пришлось не просто включаться эпизодами и страховать, а работать «первым номером» всегда и везде, то начались приколы. Плюс ещё скорость с возрастом упала (хотя она изначально была не самой высокой), а Барса перестала доминировать с мячом. Тут как с Магуайром, которому нужен низкий блок (в сборной это работает), а его пихают в недототальный футбол с высоченной линией. Это не прямое сравнение ситуаций, просто пример неправильных требований и ожиданий🙌
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