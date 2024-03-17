Пике считает «Барсу» Гвардиолы лучше его «Сити»: «У нас был Месси и 7-8 воспитанников. Наша команда была особенной и запомнится как лучшая в истории клуба»

Жерар Пике сравнил «Барселону» и «Ман Сити» под руководством Пепа Гвардиолы.

Обе команды завоевали требл во главе с испанским тренером: «Барселона» в 2009 году, а «Манчестер Сити» – в прошлом сезоне.

Выбирая наиболее сильную из них команду, бывший защитник отдал предпочтение родной «Барселоне».

За три сезона каталонцы трижды стали чемпионами в Ла Лиге и завоевали два трофея Лиги чемпионов, а Лионель Месси забил 138 голов.

«Барселона», потому что у нас был Месси. Также немаловажно, что у нас было семь или восемь игроков из Ла Масии, это взрывает мозг. «Сити» невероятен, но у них нет такой истории, как у Ла Масии. Они пытаются развивать это направление с помощью таких талантов, как [Фил] Фоден, но семь или восемь игроков – это совсем другое.

Честно говоря, это было радостно [выигрывать титулы с «Барселоной»], но в истории всегда появляется другая команда. [В теннисе] после Борга и Макинроя были Сампрас и Агасси, затем Надаль и Федерер, затем Джокович.

Каждый раз говорят, что больше таких не будет, но они появляются, и в футболе то же самое. Правда, наша команда была необыкновенная, особенная. Та «Барселона» запомнится как лучшая в истории клуба», – сказал бывший защитник «Барселоны».