Гвардиола о 4:1 с «Виллой»: «Месяц назад лучше были они, сейчас – мы. «Ман Сити» упустил много моментов»

Пеп Гвардиола отметил преимущество «Манчестер Сити» над «Астон Виллой» (4:1).

«Мы провели очень хороший матч. Месяц назад на «Вилла Парк» они были лучше (матч, завершившийся со счетом 1:0 в пользу хозяев, состоялся 6 декабря – прим. Sports). Сегодня лучше были мы.

Мы упустили много моментов, но создали-то тоже много. Мы очень хорошо смотрелись в центральной зоне благодаря , и . Фланговые игроки, и Доку, тоже сыграли хорошо. В общем, хороший матч. Мы могли забить больше голов.

Мы выпускаем определенных футболистов не только для того, чтобы дать другим отдохнуть, но и для того, чтобы победить. Нам нужна свежесть, мы всего три дня назад играли против «Арсенала». Из-за графика отдых был необходим», – сказал главный тренер « ».