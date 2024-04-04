Гвардиола о 4:1 с «Виллой»: «Месяц назад лучше были они, сейчас – мы. «Ман Сити» упустил много моментов»

Теги Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Джек Грилиш Родри Филип Фоден Жереми Доку Рико Льюис Футбол

Пеп Гвардиола отметил преимущество «Манчестер Сити» над «Астон Виллой» (4:1).

«Мы провели очень хороший матч. Месяц назад на «Вилла Парк» они были лучше (матч, завершившийся со счетом 1:0 в пользу хозяев, состоялся 6 декабря – прим. Sports). Сегодня лучше были мы.

Мы упустили много моментов, но создали-то тоже много. Мы очень хорошо смотрелись в центральной зоне благодаря Фодену, Льюису и Родри. Фланговые игроки, Грилиш и Доку, тоже сыграли хорошо. В общем, хороший матч. Мы могли забить больше голов.

Мы выпускаем определенных футболистов не только для того, чтобы дать другим отдохнуть, но и для того, чтобы победить. Нам нужна свежесть, мы всего три дня назад играли против «Арсенала». Из-за графика отдых был необходим», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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5 комментариев
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6 декабря = месяц назад для Гвардиолы.

Кажется он реально живёт игрой. Одна игра - одни сутки. 30 игр назад = месяц назад
+11
-1
+10
Сегодняшний состав Сити выглядел свежее и быстрее по игре, чем на Арсенал
понятно, что уровень соперника разный, но всё-таки
Только Альварес уже давно совсем не радует
+3
0
+3
Ответ bevooch
6 декабря = месяц назад для Гвардиолы. Кажется он реально живёт игрой. Одна игра - одни сутки. 30 игр назад = месяц назад
😂😂ну он скорее имел ввиду “months ago”, просто перевели неправильно
+2
0
+2
Ответ Kapik Kapik
Эээ, ничего, что у Виллы было 1/3 нормального состава доступна примерно, не больше?
Ну не повезло Вилле, дальше то что?
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