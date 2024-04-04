Орлов о дубле Педро «Спартаку»: «Даже Аршавин, лучший футболист России последних десятилетий, начинал не так ярко. Только Стрельцов забивал с 17 лет»

Теги Спартак Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Геннадий Орлов Эдуард Стрельцов Чемпионат.com Педро дос Сантос Футбол

Геннадий Орлов оценил игру вингера «Зенита» Педро в матче против «Спартака».

18-летний бразилец сделал дубль в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России и принес своей команде победу (2:1). 

«Насчет Педро вот на что хочу обратить внимание. Парню только в феврале исполнилось 18 лет.

Я советский футбол хорошо знал и сейчас стараюсь вспомнить, кто в таком юном возрасте так же выстреливал. Только Эдуард Стрельцов так заявил о себе в 17 лет в 1950-е годы. Он тоже вышел и сразу начал забивать.

В российском периоде у нас такого 18-летнего не было. Ни одного игрока. Даже Андрей Аршавин, лучший футболист России последних десятилетий, начинал не так ярко», – сказал комментатор. 

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49 комментариев
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Мне очень не нравится, когда делают такие громкие заявления и выводы по одному матчу, пусть и с принципиальным соперником.

Парень, безусловно, хорош, но разве не было до него таких же молодых да ранних, которые также резко «сдувались»?
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Ответ Филипп Юзбашев
Вроде же Жано забивал когда был младше?!
В 17 лет много кто забивал, даже Кокорин))
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Вроде же Жано забивал когда был младше?!
+10
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
у спартака тоже денег полно, но ведь играют на уровне Оренбурга!))
+8
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+5
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Педро купили дешевле чем Угальде в два раза, дешевле Бителло и чуть дороже Давиллы
Бабки есть не только у Зенита, а вот зачатки разума есть далеко не во всех командах
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Ответ Великий Алонсо
Да что ты говоришь? Смотри стоимость составов, у Зенита состав дороже Спартака в 2 раза. Все решают бабки, а не название команды, дух, характер и т.д
Трансферный баланс Зенита с сезона 13/14 минус 129 миллионов евро
Трансферный баланс Спартака с того же сезона минус 119 миллионов евро

На фоне этого твой аргумент про стоимости состава только подкрепляют факт того, что в Спартаке деньгами пользоваться не умеют, дай им такой же бюджет и они займут не пятое место, а третье, вау
+6
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Повторите деду, что это Педро, а не Петров
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Ответ Великий Алонсо
Уже путаешься в этих зенитовских бразилах. В чем восхищение то? То что у Зенита есть бабки на бразилов, а у других команд нет? Восхищаться командой, в которой результат делают игроки с другого континента? Без бразильцев Зенит играл бы на уровне Оренбурга.
Ман Сити без легионеров был бы на уровне Бернли, дальше что? Про деньги смешно. Спартак тоже не за мешок желудей покупает игроков
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При чем здесь Аршавин? Ведь Педро не из России. Его стоит сравнивать с лучшими бразильскими футболистами.
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Ответ Чебурашка от Гены
Футбол тогда по радио слушали, либо кинохроника в кино , ну и кто мог, ходил на стадион. И если не видели Стрельцова или ещё кого, не значит, что не знали. Так что Орлов может говорить о Стрельцове.
Да типы из одного городка вообще могут говорить все, что хотят, даже любой глупости будут земляки хлопать в ладошки. А мне неприятно, что какого-то бразильца какой-то тип сравнивает с великим Стрельцовым, которого он не видел.
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Главное не перехвалить малыша,хотя по ощущение там бед с головой нет.набожный, ответственный и партнеры рядом если что помогут не уйти в звездный трип.
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Ответ Александр Васильев
считаешь свою тупую шутку про газ смешной?(
Человек считает, что Месси купил ЧМ, а Газпром контролирует весь футбол с единственной целью - угнетение московских клубов, будь немного снисходительней)
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Пеле был таким же!!!Гарринча,Мюллер...да много их было,тут главное не зазвезится,не потерять игру,стиль...Не стать Кокошей..
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Ответ Парень со двора Шмурнова
Мне очень не нравится, когда делают такие громкие заявления и выводы по одному матчу, пусть и с принципиальным соперником. Парень, безусловно, хорош, но разве не было до него таких же молодых да ранних, которые также резко «сдувались»?
С чего это по одному? Он так играет в каждом матче, очень круток приобретение
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Ответ Evgeny Trifonov
Ман Сити без легионеров был бы на уровне Бернли, дальше что? Про деньги смешно. Спартак тоже не за мешок желудей покупает игроков
Комментарий удален пользователем
Ответ Чебурашка от Гены
Когда Стрельцову было 18 , Орлову было 10. Я в 11 самостоятельно ездил на футбол с другом постарше. Ну если 10 лет - под стол пешком... То во сколько ты стал подростком? 😊
Я образно, как мальчик из Харькова в то время, когда и ТВ не было мог видеть . а теперь вспоминать дебют Стрельцова, который играл в Москве. А подростком я на стадионе видел Стрельцова после тюрьмы и помню, как он пяткой пас Храбростину отдавал.
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Ответ Ковид 07.10.52
Да типы из одного городка вообще могут говорить все, что хотят, даже любой глупости будут земляки хлопать в ладошки. А мне неприятно, что какого-то бразильца какой-то тип сравнивает с великим Стрельцовым, которого он не видел.
Не. Ну тут Орлов конечно загоняет. Пареньку еще доказывать и доказывать свою состоятельность.
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Посмотрим как он закончит...
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Жо приехал в 18 лет и начал много забивать😏
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Десять российских игроков забивали свои первые голы в чемпионате России в возрасте до 18 лет. Самый молодой гол Ананидзе 17 лет 8 дней 2009г. Далее Салугин, Пиняев, Дзуцев, Романов,Радимов, Рычков, Кокорин,Штынь. Всем им не было 18-ти лет.
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Аршавин, Стрельцов, сколько пафоса... Ладно б Фамилия у этого Педро была Иванов.. 🙃
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А как же легендарный Скроботов?)
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Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
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