Орлов о дубле Педро «Спартаку»: «Даже Аршавин, лучший футболист России последних десятилетий, начинал не так ярко. Только Стрельцов забивал с 17 лет»

Геннадий Орлов оценил игру вингера «Зенита» Педро в матче против «Спартака».

18-летний бразилец сделал дубль в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России и принес своей команде победу (2:1).

«Насчет Педро вот на что хочу обратить внимание. Парню только в феврале исполнилось 18 лет.

Я советский футбол хорошо знал и сейчас стараюсь вспомнить, кто в таком юном возрасте так же выстреливал. Только Эдуард так заявил о себе в 17 лет в 1950-е годы. Он тоже вышел и сразу начал забивать.

В российском периоде у нас такого 18-летнего не было. Ни одного игрока. Даже Андрей , лучший футболист России последних десятилетий, начинал не так ярко», – сказал комментатор.