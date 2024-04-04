Орлов о дубле Педро «Спартаку»: «Даже Аршавин, лучший футболист России последних десятилетий, начинал не так ярко. Только Стрельцов забивал с 17 лет»
Геннадий Орлов оценил игру вингера «Зенита» Педро в матче против «Спартака».
18-летний бразилец сделал дубль в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России и принес своей команде победу (2:1).
«Насчет Педро вот на что хочу обратить внимание. Парню только в феврале исполнилось 18 лет.
Я советский футбол хорошо знал и сейчас стараюсь вспомнить, кто в таком юном возрасте так же выстреливал. Только Эдуард Стрельцов так заявил о себе в 17 лет в 1950-е годы. Он тоже вышел и сразу начал забивать.
В российском периоде у нас такого 18-летнего не было. Ни одного игрока. Даже Андрей Аршавин, лучший футболист России последних десятилетий, начинал не так ярко», – сказал комментатор.
Парень, безусловно, хорош, но разве не было до него таких же молодых да ранних, которые также резко «сдувались»?
Бабки есть не только у Зенита, а вот зачатки разума есть далеко не во всех командах
Трансферный баланс Спартака с того же сезона минус 119 миллионов евро
На фоне этого твой аргумент про стоимости состава только подкрепляют факт того, что в Спартаке деньгами пользоваться не умеют, дай им такой же бюджет и они займут не пятое место, а третье, вау