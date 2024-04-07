Егор Титов: «На Абаскаля льется столько дерьма, а игроки «Спартака» все отмалчиваются. Пора бы уже и им взять ответственность» 

Егор Титов призвал игроков «Спартака» взять ответственность за результаты.

После 21 матча москвичи занимают в Мир 7-е место. Сегодня красно-белые сыграют с «Динамо».

«У «Спартака» сейчас начинается пятиматчевая выездная серия: «Динамо», «Сочи», «Ростов», ЦСКА в чемпионате и «Зенит» — в Кубке. Календарь очень сложный, и сегодня уже делить матчи на более важные или менее « » нет смысла. Теперь у него каждый матч — кубковый.

Если вы хотите выигрывать, так помогите своему тренеру, на которого сейчас льется столько дерьма. Пора бы уже и футболистам взять ответственность, а то они все только отмалчиваются. Никто у них, оказывается, не читает прессу! Ну, ребят, почитайте. Полезно будет.

Как нам говорил Олег Иванович [Романцев], поковыряйтесь в себе, попробуйте разобраться. Это надо сделать каждому футболисту», — сказал экс-капитан «Спартака».