Егор Титов: «На Абаскаля льется столько дерьма, а игроки «Спартака» все отмалчиваются. Пора бы уже и им взять ответственность»
Егор Титов призвал игроков «Спартака» взять ответственность за результаты.
После 21 матча москвичи занимают в Мир РПЛ 7-е место. Сегодня красно-белые сыграют с «Динамо».
«У «Спартака» сейчас начинается пятиматчевая выездная серия: «Динамо», «Сочи», «Ростов», ЦСКА в чемпионате и «Зенит» — в Кубке. Календарь очень сложный, и сегодня уже делить матчи на более важные или менее «Спартаку» нет смысла. Теперь у него каждый матч — кубковый.
Если вы хотите выигрывать, так помогите своему тренеру, на которого сейчас льется столько дерьма. Пора бы уже и футболистам взять ответственность, а то они все только отмалчиваются. Никто у них, оказывается, не читает прессу! Ну, ребят, почитайте. Полезно будет.
Как нам говорил Олег Иванович [Романцев], поковыряйтесь в себе, попробуйте разобраться. Это надо сделать каждому футболисту», — сказал экс-капитан «Спартака».
Мне нравится абаскаль, у него не получилось в Спартаке, но сколько было таких тренеров, которые на деле держали свой уровень, а спартак до сих пор чемпион первого тайма от Зенита
А футболисты всё также на конрактах и только откровенный шлак скидывают пачками - а ведь они все получают огромные деньги и никакого спроса.
Зобнин именно что радовался и гордился, что в Спартаке русские играют в отличие от Зенита, а потом в этом интервью - пук-среньк Урал не можем обыграть, надо как-то выбираться - это что наплевательство? Да волосы на одном месте должны уже рвать, чтобы побеждать, а не вот это вот "надо как-то"
Согласен полностью, никогда в таких ситуациях нет одного виноватого
И игрокам тоже не мешало бы чуть на себя посмотреть, абсолютно аморфные ребята, которым ну не то чтобы совсем плевать на результат, но уже и сильно напрягаться не хочется
В команде нет лидера, нет игроков, котрые переживают, ну и очень не хватает толкового жёсткого управленца, который держал бы этот балаган и разруливал такие ситуации