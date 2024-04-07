Егор Титов: «На Абаскаля льется столько дерьма, а игроки «Спартака» все отмалчиваются. Пора бы уже и им взять ответственность» 

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Егор Титов призвал игроков «Спартака» взять ответственность за результаты.

После 21 матча москвичи занимают в Мир РПЛ 7-е место. Сегодня красно-белые сыграют с «Динамо».

«У «Спартака» сейчас начинается пятиматчевая выездная серия: «Динамо», «Сочи», «Ростов», ЦСКА в чемпионате и «Зенит» — в Кубке. Календарь очень сложный, и сегодня уже делить матчи на более важные или менее «Спартаку» нет смысла. Теперь у него каждый матч — кубковый.

Если вы хотите выигрывать, так помогите своему тренеру, на которого сейчас льется столько дерьма. Пора бы уже и футболистам взять ответственность, а то они все только отмалчиваются. Никто у них, оказывается, не читает прессу! Ну, ребят, почитайте. Полезно будет.

Как нам говорил Олег Иванович [Романцев], поковыряйтесь в себе, попробуйте разобраться. Это надо сделать каждому футболисту», — сказал экс-капитан «Спартака».

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28 комментариев
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Хоть кто то это сказал.
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Не хватает у игроков Спартака характера взять на себя часть ответственности
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Будь на месте Абаскаля условный Черкесов, те же эксперты говорили - ну надо подождать, виноваты игроки, не нужна чехарда тренеров и тд
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У Спартака самые бесхребетные игроки в чемпе, сдаются при первых же сложностях и просто начинают сливать тренера, скидывая на него всю ответственность. И так каждый раз: новый тренер - моральный подъем - первые сложности - игроки сдаются - сливают тренера - новый тренер. Игрокам Спартака плевать на клуб, болельщиков и честь. Для них самое главное - контракт и чтобы русские играли. Все же читали как радовался Зобнин, что у Спартака больше русских играет и ему плевать, что они при этом Урал обыграть не могут, так и всей команде
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Ответ klimparty
Я уверен, что сами игроки думают, что абаскаль виноват. Показательна история с джикией была на этот счет. Истерика, палки в колесах. 80% состава считают себя мировыми звездами, а виноват в этом абаскаль. И он сам в этом чуть виноват со своими желтыми карточками, которые сломали игру. Мне нравится абаскаль, у него не получилось в Спартаке, но сколько было таких тренеров, которые на деле держали свой уровень, а спартак до сих пор чемпион первого тайма от Зенита
Может, подскажете, за что КОНКРЕТНО вам нравится Абаскаль и где у него хоть что-нибудь получилось?
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давление в Спаме это традиция, но отсутствие тренерского рисунка и контакта с командой это как бы тренера беда
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Я уверен, что сами игроки думают, что абаскаль виноват. Показательна история с джикией была на этот счет. Истерика, палки в колесах. 80% состава считают себя мировыми звездами, а виноват в этом абаскаль. И он сам в этом чуть виноват со своими желтыми карточками, которые сломали игру.

Мне нравится абаскаль, у него не получилось в Спартаке, но сколько было таких тренеров, которые на деле держали свой уровень, а спартак до сих пор чемпион первого тайма от Зенита
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Чтобы и на них тоже полилось?
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Ответ eskerro
Я сам удивляюсь, я не припомню такого давления на тренера, как на Абаскаля. Он реально очень крепкий в психологическом плане, возможно помогает то, что он не знает русского и ему просто по барабану, что там говорят и тд.
Если вы такое говорите, видать последние 2 года Романцева мимо вас прошли. А как насчёт Эмери, Аленичева, Витории, Карреры, да того же Карпина и еще доброго десятка спартаковских тренеров при Федуне? Они прям на расслабоне тренировали и ни газет, ни интернета, ни телевидения видом не видали и слыхом не слыхали. Что касается "психологической крепости", рекомендую вам почитать "Основы клинической психиатрии" под редакцией Цыганкова и Овсянникова или "Шизофрению" под редакцией Снежевского и с точки зрения этих учебников оценить поведение обсуждаемой персоны. В особенности на фоне его аллегорий про волка и собаку, роли Всевышнего в выборе состава, посвящение игр усопшим родным и близким... Думаю, вы по другому взглянете на вещи.
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эти "игроки" даже напиться в ночном клубе не в состоянии...как говорилось на Улице - "не украсть, ни посторожить"...
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Ответ SGS55
И как он радовался??? И где он там "плевал"? Вот не пойму я таких болельщиков... На придумывают каких-то не очевидных " радостей", "плевков", поверят в то, что придумали,- и давай их "поливать", что игроков, что тренеров.... Развлекаетесь так, что ли? Мне видится, что команда физически готова очень плохо. Командные дей ствия не наиграны, в т.ч. и "стандарты", контакта тренера с командой - нет. Ну, и откуда возмётся "игра за тренера"? Он же сказал - я их тренирую, даю установку, а всё остальное они должны "сами". Вот как их натренировали - так они и играют,- каждый сам по себе, кто как сам разумеет...
каждый раз, когда начинаются проблемы в команде, начинается одно и то же: физики нет, тактики нет, играют не те футболисты, ничего не наиграно, тренере виноват. КАЖДЫЙ. Каррера, Ваноли, Руй, Эмери и т.д. Даже при Тедеско периодически так ныли.
А футболисты всё также на конрактах и только откровенный шлак скидывают пачками - а ведь они все получают огромные деньги и никакого спроса.
Зобнин именно что радовался и гордился, что в Спартаке русские играют в отличие от Зенита, а потом в этом интервью - пук-среньк Урал не можем обыграть, надо как-то выбираться - это что наплевательство? Да волосы на одном месте должны уже рвать, чтобы побеждать, а не вот это вот "надо как-то"
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Ответ PalPal
Твои фантазии не более того. В реальном мире Стас Черчесов, неоднократно, уходил из клубов и сборной, хайп в его адрес был мощнее и пожёстче чем сейчас.В сборной начали сливать в первый же год, Уткин не скрывал, что не хочет его видеть на ЧМ и гнал на него, как он умел.
Речь про Спартаковских ветеринаров. Это отдельная каста
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Ого. Неожиданно слышать такое от Егора)
Согласен полностью, никогда в таких ситуациях нет одного виноватого
И игрокам тоже не мешало бы чуть на себя посмотреть, абсолютно аморфные ребята, которым ну не то чтобы совсем плевать на результат, но уже и сильно напрягаться не хочется
В команде нет лидера, нет игроков, котрые переживают, ну и очень не хватает толкового жёсткого управленца, который держал бы этот балаган и разруливал такие ситуации
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Абаскаль выгодная фигура для руководства: пускай его поливают, лишь бы ситуацию с Промесом не трогали. И то, что по сути никакого усиления состава с весны нет. Лишь не встроенный в игру Угальде, но тут опять Абаскаль виноватый...
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Все оставшиеся игры будут проиграны. Игроки СМ за два года давно всё поняли, просто ждут, когда этот ржавый испанский чёрт свалит в свою испанию
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А где Жора капитан?
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Игроки Спартак, судя по их высказываниям, ещё за чемпионство борются.
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Спартаковский дух он такой
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Зато там русские игроки в тонусе. (с, Зобнин)
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Я сам удивляюсь, я не припомню такого давления на тренера, как на Абаскаля. Он реально очень крепкий в психологическом плане, возможно помогает то, что он не знает русского и ему просто по барабану, что там говорят и тд.
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Я вот тоже не пойму. Абаскаль конечно не супер тренер. Но в чем он виноват если перед началом второй части сезона клуб лишился основного игрока. С Промесом были бы другие результаты, без относительно к личности Промеса. Чисто технический расклад. А уж, кто Абаскалю позволил строить команду на уголовник- это совсем другая история.
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Как никогда здравый посыл! В кубке с зенитом выходят основные на замену резервистов, и никакого усиления игры!!!
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Они что то бы и высказали по поводу сложившейся ситуевины, казалось бы да,- ан нет….. мы же видим, что после 50 минуты матча команда встаёт, физика слабая и в этом они виноваты с тренером поровну, потому и молчат. Вот как то так…..
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