«Арсенал» ни разу не уступал в счете в АПЛ в 2024-м – 11 матчей подряд. Лучшая серия была с февраля по май 2005 года – 12 игр

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» ни разу не уступал в счете в АПЛ в этом году.

«Арсенал» в гостях победил «Брайтон» (3:0) в 32-м туре Премьер-лиги.

«Канониры» сыграли 11 матчей в чемпионате Англии в 2024 году и ни в одном из них не уступали в счете.

Это лучшая подобная серия «Арсенала» с февраля-мая 2005 года – тогда было 12 матчей подряд.

Команда тренера Микеля Артеты в настоящий момент возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 71 очком, опережая «Ливерпуль» и «Сити» на 1 очко. У мерсисайдцев есть игра в запасе.

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2 комментария
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