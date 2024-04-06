«Арсенал» ни разу не уступал в счете в АПЛ в 2024-м – 11 матчей подряд. Лучшая серия была с февраля по май 2005 года – 12 игр

«Арсенал» ни разу не уступал в счете в АПЛ в этом году.

« » в гостях победил «Брайтон» (3:0) в 32-м туре Премьер-лиги.

«Канониры» сыграли 11 матчей в чемпионате Англии в 2024 году и ни в одном из них не уступали в счете.

Это лучшая подобная серия «Арсенала» с февраля-мая 2005 года – тогда было 12 матчей подряд.

Команда тренера Микеля Артеты в настоящий момент возглавляет турнирную таблицу с 71 очком, опережая «Ливерпуль» и «Сити» на 1 очко. У мерсисайдцев есть игра в запасе.