«Арсеналу» и «Баварии» интересен защитник «Барселоны» Файе. Каталонцы надеются на 30 млн евро (Daily Mail)

Теги Бавария Байер премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига Арсенал возможные трансферы Барселона Б деньги Микаил Файе Футбол

Топ-клубам интересен защитник «Барселоны Б».

Ранее сообщалось, что за Микаилом Файе следят «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Байер».

По данным Daily Mail, «Арсенал» тоже входит в число претендентов на 19-летнего футболиста, как и «Бавария».

Утверждается, что «Барселона» надеется выручить 25 млн фунтов (почти 30 млн евро).

Файе еще не играл за основную команду каталонцев. Со статистикой его выступлений за «Барсу Б» можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев
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Файе ещё даже за основу ни разу не вышел, откуда такие суммы?)))
Я понимаю, что он очень талантлив и у него есть все данные стать топ защитником, но даже у Кубарси нет такой цены, хотя он гораздо сильнее впечатляет!
Думаю,в следующем сезоне,у него будет много возможностей проявить себя!
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Ответ Экселлент
Файе ещё даже за основу ни разу не вышел, откуда такие суммы?))) Я понимаю, что он очень талантлив и у него есть все данные стать топ защитником, но даже у Кубарси нет такой цены, хотя он гораздо сильнее впечатляет! Думаю,в следующем сезоне,у него будет много возможностей проявить себя!
Но играет за сборную Сенегала и даже забил дебютный гол. Арсенал брал Мартинелли из второго дивизиона Бразилии, а тут игрок играет в одной из лучших академий мира, постоянно тренируется с первой командой Барселоны, является одним самых многообещающих игроков на своей позиции. Уверен, до конца сезона увидем его в играх первой команды.
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Ответ войд
Очередной "бриллиант" из ламасии?)
Этот бриллиант не из Ла Масии
Его как и Араухо купили
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Барселона = Надежда
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а он ЦЗ или краек?
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Зачем лучших из академии продавать...Чтоб набрать престарелых звезд...
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Сколько там у Барсы супер талантов каждый год выходит? И сколько стабильно играют после 1 хорошего сезона?
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Надо сваливать из банкротного средняка на повышение.
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Ответ Любезный Коссутий
а он ЦЗ или краек?
Цз
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Ответ Сергей Волошин
Зачем лучших из академии продавать...Чтоб набрать престарелых звезд...
в АПЛ, например, продавать воспитанников намного выгоднее, чем купленных игроков.
может и в Примере так же
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Ответ Bazilic
Этот бриллиант не из Ла Масии Его как и Араухо купили
Ну если не из ламасии значит есть шанс что станет хорошим игроком)
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