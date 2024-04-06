«Арсеналу» и «Баварии» интересен защитник «Барселоны» Файе. Каталонцы надеются на 30 млн евро (Daily Mail)

Топ-клубам интересен защитник «Барселоны Б».

Ранее сообщалось, что за следят «Манчестер Юнайтед», «Интер» и « ».

По данным Daily Mail, « » тоже входит в число претендентов на 19-летнего футболиста, как и « ».

Утверждается, что « » надеется выручить 25 млн фунтов (почти 30 млн евро).

Файе еще не играл за основную команду каталонцев. Со статистикой его выступлений за «Барсу Б» можно ознакомиться здесь.