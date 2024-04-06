«Арсеналу» и «Баварии» интересен защитник «Барселоны» Файе. Каталонцы надеются на 30 млн евро (Daily Mail)
Топ-клубам интересен защитник «Барселоны Б».
Ранее сообщалось, что за Микаилом Файе следят «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Байер».
По данным Daily Mail, «Арсенал» тоже входит в число претендентов на 19-летнего футболиста, как и «Бавария».
Утверждается, что «Барселона» надеется выручить 25 млн фунтов (почти 30 млн евро).
Файе еще не играл за основную команду каталонцев. Со статистикой его выступлений за «Барсу Б» можно ознакомиться здесь.
Я понимаю, что он очень талантлив и у него есть все данные стать топ защитником, но даже у Кубарси нет такой цены, хотя он гораздо сильнее впечатляет!
Думаю,в следующем сезоне,у него будет много возможностей проявить себя!
Его как и Араухо купили
может и в Примере так же