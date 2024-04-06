Микель Артета: «Брайтон» был очень хорош и поставил перед «Арсеналом» много задач, но мы смогли их решить. Мы действовали зрело и умно»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Брайтон Футбол

Микель Артета доволен разгромом «Брайтона» (3:0) в АПЛ.

«Было очень сложно, он не проигрывал на своем поле с августа.

Против этой команды очень тяжело играть, она ставит много задач. Но наша команда действовала зрело и умно, показывая ту игру, которую должна была показать.

И в атаке, и в защите у нас были отличные индивидуальные выступления.

Мы упустили некоторые очень хорошие моменты, но команда выглядела слаженной и целеустремленной. Последний пас и удар могли бы быть лучше, но это не имело значения до тех пор, пока мы продолжали идти вперед.

Здорово [что мы 5 матчей не пропускаем на выезде], это большой плюс. Надо продолжать в том же духе.

«Брайтон» сегодня был очень хорош и поставил перед нами много задач, но мы смогли их решить», – заявил главный тренер «Арсенала».

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6 комментариев
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Знаете а ведь эта команда ещё не на пике, далеко не на пике как и сам Артета. Пару точечных приобретений и можно оочень помучать всю Европу
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+13
Браво, Доминатор 🫡💪
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+4
Арсенал по настоящему хорош. Классно играют. Но мне всегда игра напоминает Сити 3-4 лет назад. Когда в АПЛ Сити легко справлялся с запасом, но никак не мог показать уровень в еврокубках. Хотя очевидно что и с этим у Арсенала уже лучше получается. Интересные будут матчи с Баварией. По игре Арсенал явно превосходит, но смогут ли показать это?!
+1
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+1
Ответ Виталий Ан
Арсенал по настоящему хорош. Классно играют. Но мне всегда игра напоминает Сити 3-4 лет назад. Когда в АПЛ Сити легко справлялся с запасом, но никак не мог показать уровень в еврокубках. Хотя очевидно что и с этим у Арсенала уже лучше получается. Интересные будут матчи с Баварией. По игре Арсенал явно превосходит, но смогут ли показать это?!
Если ваши наблюдения правильные то пазл сложится когда они купят топа в центр нападение, летом предстоит большая работа в трансферном окне
+1
0
+1
Ответ Виталий Ан
Арсенал по настоящему хорош. Классно играют. Но мне всегда игра напоминает Сити 3-4 лет назад. Когда в АПЛ Сити легко справлялся с запасом, но никак не мог показать уровень в еврокубках. Хотя очевидно что и с этим у Арсенала уже лучше получается. Интересные будут матчи с Баварией. По игре Арсенал явно превосходит, но смогут ли показать это?!
Лет 3-4 назад Сити проигрывал из за тактического "новшества" Пепа в поздних стадиях ЛЧ. Потом он стал прагматиком, и наконец-то выиграли. Могли выиграть годом ранее, если бы не чудо-камбэк Реала.
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+1
Ответ Виталий Ан
Арсенал по настоящему хорош. Классно играют. Но мне всегда игра напоминает Сити 3-4 лет назад. Когда в АПЛ Сити легко справлялся с запасом, но никак не мог показать уровень в еврокубках. Хотя очевидно что и с этим у Арсенала уже лучше получается. Интересные будут матчи с Баварией. По игре Арсенал явно превосходит, но смогут ли показать это?!
В какой бы форме не была Бавария, она остается Баварией. Может быть Арсенал проиграет Баварии разгромно. Будем наблюдать.

Тот же Байер. Да, в Бундеслиге он крут. Но с Карабахом у него были проблемы. Поэтому истинный уровень нужно смотреть в еврокубках, когда соперник более непредсказуем.
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