Микель Артета: «Брайтон» был очень хорош и поставил перед «Арсеналом» много задач, но мы смогли их решить. Мы действовали зрело и умно»
Микель Артета доволен разгромом «Брайтона» (3:0) в АПЛ.
«Было очень сложно, он не проигрывал на своем поле с августа.
Против этой команды очень тяжело играть, она ставит много задач. Но наша команда действовала зрело и умно, показывая ту игру, которую должна была показать.
И в атаке, и в защите у нас были отличные индивидуальные выступления.
Мы упустили некоторые очень хорошие моменты, но команда выглядела слаженной и целеустремленной. Последний пас и удар могли бы быть лучше, но это не имело значения до тех пор, пока мы продолжали идти вперед.
Здорово [что мы 5 матчей не пропускаем на выезде], это большой плюс. Надо продолжать в том же духе.
«Брайтон» сегодня был очень хорош и поставил перед нами много задач, но мы смогли их решить», – заявил главный тренер «Арсенала».
Тот же Байер. Да, в Бундеслиге он крут. Но с Карабахом у него были проблемы. Поэтому истинный уровень нужно смотреть в еврокубках, когда соперник более непредсказуем.