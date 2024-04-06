Хавертц забил 9-й гол в этой АПЛ – его лучший результат в чемпионате Англии
Кай Хавертц побил личный рекорд по голам за сезон в АПЛ.
«Арсенал» победил «Брайтон» в 32-м туре АПЛ (3:0)
Полузащитник «канониров» Кай Хавертц в этом матче забил 9-й гол в текущем сезоне АПЛ. Это его лучший результат в чемпионате Англии.
Также немец отдал 5 результативных передач в 30 играх АПЛ – ранее у него не было больше 3 ассистов за сезон в английской лиге. Его статистика – здесь.
Я понимаю, Клопп там, проводы, все дела, но объективно они выигрывают натужно, многие матчи забрали на фарте, как по мне заслужили меньше