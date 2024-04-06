Хавертц забил 9-й гол в этой АПЛ – его лучший результат в чемпионате Англии

Теги премьер-лига Англия Арсенал Брайтон Кай Хавертц Футбол

Кай Хавертц побил личный рекорд по голам за сезон в АПЛ.

«Арсенал» победил «Брайтон» в 32-м туре АПЛ (3:0)

Полузащитник «канониров» Кай Хавертц в этом матче забил 9-й гол в текущем сезоне АПЛ. Это его лучший результат в чемпионате Англии.

Также немец отдал 5 результативных передач в 30 играх АПЛ – ранее у него не было больше 3 ассистов за сезон в английской лиге. Его статистика – здесь.

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18 комментариев
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Еще забил с передачи Жоржиньо! Привет, Боули!
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+33
Честно, Арсенал больше всех заслужил АПЛ. Единственный обыграл всех конкурентов, больше всех забил, меньше всех пропустил и в целом играет отлично.
Я понимаю, Клопп там, проводы, все дела, но объективно они выигрывают натужно, многие матчи забрали на фарте, как по мне заслужили меньше
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Неценко проиграл спор! Назло Неценко!
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Рад за него, вся футбольная общественность ополчилась на него в начале, большинство просто для компании и по приколу. А теперь он показывает что его рано похоронили, кто знает может в следующем сезоне вообще расцвет
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в него мало кто верил, в том числе и я. Особенно увидев летнее турне по Америке, умница конечно.
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Артета отлично применяет Хаверца на нескольких позициях. Топ-игрок. Хотя его трансфер воспринимался скептически большинством болельщиков
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Кстати, Хавертц в этом сезоне забивает командам на "B": Burnley, Brentford (дома и в гостях), Brighton (дома и в гостях) ... Ждем Bayern
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Ответ Grime Font
Лол, у него и в Челси были неплохие отрезки. Суть в том, что он нестабильный. Щас забил в нескольких играх подряд, а потом может за месяц еле-еле 1 ассист наковырять.
Я вот проверил, с сезона 16/17 когда ему было 17 лет, у него 4 сезона подряд было больше 10 голевых действий, из этих 4х сезонов в двух было больше 18 голевых действий. А в свою очередь из 3х сезонов в Челси у него 2 сезона голевых действий меньше 10, а в этом сезоне опять голевых действий больше 10 даже несмотря на то что он в начале сезона с трудом адаптировался, тем более большую часть сезона был в полузащите. Так в ком проблема? Из 5 сезонов вне Челси во всех больше 10 голевых действий, а в Челси только 1 сезон из 3.
+6
0
+6
Артета гений, пока все время попадает с трансферами. Думалось в начале сезона, что вот здесь не попал, но нет.
+4
0
+4
Такой Неценко слабый специалист по АПЛ...
+3
-1
+2
Ответ Алексей Фирстов
Честно, Арсенал больше всех заслужил АПЛ. Единственный обыграл всех конкурентов, больше всех забил, меньше всех пропустил и в целом играет отлично. Я понимаю, Клопп там, проводы, все дела, но объективно они выигрывают натужно, многие матчи забрали на фарте, как по мне заслужили меньше
На фарте???? На характере - да. А вот фарта Ливерпулю часто не хватало в этом сезоне , домашний матч с МЮ - хороший пример
+3
-2
+1
Ответ Алексей Фирстов
Честно, Арсенал больше всех заслужил АПЛ. Единственный обыграл всех конкурентов, больше всех забил, меньше всех пропустил и в целом играет отлично. Я понимаю, Клопп там, проводы, все дела, но объективно они выигрывают натужно, многие матчи забрали на фарте, как по мне заслужили меньше
Ливерпуль выигрывает матчи на фарте??? вы какую апл смотрите ?
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завтра болеем за мю
+1
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За 4 сезона в АПЛ !
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Ответ Karl Neron
На фарте???? На характере - да. А вот фарта Ливерпулю часто не хватало в этом сезоне , домашний матч с МЮ - хороший пример
В матче с ТТХ им вообще не фортануло с судейством
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Ответ И здесь и там
Артета гений, пока все время попадает с трансферами. Думалось в начале сезона, что вот здесь не попал, но нет.
Обожаю работу Артеты, но нет, не все время попадает, он в Арсенал не один год и даже не два. Если сказать — в большинстве случаев в последнее время попадает, то ок. Хотя Тимбер аут весь сезон по сути… Но думаю, что всё равно ок :)
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