Хавертц забил 9-й гол в этой АПЛ – его лучший результат в чемпионате Англии

Кай Хавертц побил личный рекорд по голам за сезон в АПЛ.

« » победил «Брайтон» в 32-м туре АПЛ (3:0)

Полузащитник «канониров» в этом матче забил 9-й гол в текущем сезоне АПЛ. Это его лучший результат в чемпионате Англии.

Также немец отдал 5 результативных передач в 30 играх – ранее у него не было больше 3 ассистов за сезон в английской лиге. Его статистика – здесь.