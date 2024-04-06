У «Арсенала» 10 побед с общим счетом 38:4 и ничья с «Ман Сити» в последних 11 матчах АПЛ

«Арсенал» выиграл 10 из 11 последних матчей в АПЛ.

Команда Микеля Артеты разгромила « » (3:0) в 31-м туре.

В последний раз «канониры» проигрывали в чемпионате в конце прошлого года – «Фулхэму» (1:2). В 2024-м у них 10 побед с общим счетом 38:4 и сухая ничья с «Манчестер Сити».

14 апреля « » примет «Астон Виллу».