У «Арсенала» 10 побед с общим счетом 38:4 и ничья с «Ман Сити» в последних 11 матчах АПЛ

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Брайтон Футбол

«Арсенал» выиграл 10 из 11 последних матчей в АПЛ.

Команда Микеля Артеты разгромила «Брайтон» (3:0) в 31-м туре.

В последний раз «канониры» проигрывали в чемпионате в конце прошлого года – «Фулхэму» (1:2). В 2024-м у них 10 побед с общим счетом 38:4 и сухая ничья с «Манчестер Сити».

14 апреля «Арсенал» примет «Астон Виллу».

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42 комментария
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Ну это официально лучшая версия Арсенала за все почти 18 лет, которые я болею за клуб. Такого менталитета точно не было никогда. Горд за команду! COYG!
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-5
+70
Заслуживают выиграть АПЛ!
+51
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+43
Арсеналу повезло, что у них руководство дальновиднее местных "экспертов", а то бы выгнали Артету как здесь ещё совсем недавно хотели и ничего бы этого не было
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+40
Честно, Арсенал больше всех заслужил АПЛ. Единственный обыграл всех конкурентов, больше всех забил, меньше всех пропустил и в целом играет отлично.
Я понимаю, Клопп там, проводы, все дела, но объективно они выигрывают натужно, многие матчи забрали на фарте, как по мне заслужили меньше
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+24
Ответ Алексей Фирстов
Заслуживают выиграть АПЛ!
Там ещё две команды которые заслуживают выиграть АПЛ. Так что легко не будет.
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машина!
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Вот говорили же что у них будет спад уже в начале марта, а они до сих пор не проиграли в этом году в АПЛ
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Ответ Ozz99
Там ещё две команды которые заслуживают выиграть АПЛ. Так что легко не будет.
Получается, что в этом году в любом случае чемпион АПЛ будет заслуженным)
+10
0
+10
Они чертовски хороши!
+10
-1
+9
Лучший Арсенал со времён Венгера!
+11
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Ответ FilFil
Честно, Арсенал больше всех заслужил АПЛ. Единственный обыграл всех конкурентов, больше всех забил, меньше всех пропустил и в целом играет отлично. Я понимаю, Клопп там, проводы, все дела, но объективно они выигрывают натужно, многие матчи забрали на фарте, как по мне заслужили меньше
Так футбол не работает
+10
-2
+8
ИнашаАллах Арсенал станет чемпионом🤍❤
+11
-4
+7
Ответ arsenal_fanboy
Ну это официально лучшая версия Арсенала за все почти 18 лет, которые я болею за клуб. Такого менталитета точно не было никогда. Горд за команду! COYG!
Надо подкреплять титулами, тогда и можно говорить о лучшем Арсенале
+10
-3
+7
Не пропустить в гостях у Ман Сити и Брайтона, дорогого стоит
+6
0
+6
Ответ Isa Babaev
Надо подкреплять титулами, тогда и можно говорить о лучшем Арсенале
Да почему, может быть такое, что это сильнейший арсенал за 18 лет, но например ливерпуль еще сильнее. Это не только от арсенала зависит
+8
-2
+6
Потрясающая форма Арсенала! Должны разделаться с нулевой Баварией!
+6
0
+6
Ответ bat90
А у меня была тревожность, ведь Брайтон дома последний раз проиграл в сентябре 2023 года Вест Хэму.
Арсеналу в последнее время вообще плевать на различные серии соперников
+4
0
+4
Рад что без валидола сейчас смотрим😂👍🏼
+4
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Ответ Любезный Коссутий
удачи канонирам в концовке сезона, желаю выиграть все оставшиеся матчи, кроме матча с МЮ
Вы там давайте завтра не подведите!)
+4
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+3
Арсенал в этом году заслуживает АПЛ больше чем другие заслуживает похвалы
+2
0
+2
Глупо было надеяться что распиаренный физрук Де Дзерби сможет отобрать очки у доминатора.
+8
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Достойны чемпионства, но календарь дальше самый халявный у Сити.
+3
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Ответ Sergeant Squirting
Глупо было надеяться что распиаренный физрук Де Дзерби сможет отобрать очки у доминатора.
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Ответ Любезный Коссутий
в твиттере МЮ угорают, можно, говорят, эти парни выйдут завтра, вместо основной команды 🤣 короче, тяжело будет без защитников, практически, и если удастся ничейку урвать - хороший результат будет
На кураже могут и основу оппонентов хлопнуть😂
+1
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0
Ответ Naneva
Ахах, чекнул результат U18, неплохо получилось. Молодежка Порта походу в другие виды спорта играет
в твиттере МЮ угорают, можно, говорят, эти парни выйдут завтра, вместо основной команды 🤣

короче, тяжело будет без защитников, практически, и если удастся ничейку урвать - хороший результат будет
+1
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0
Ответ Алмаз Фахрутдинов
Не сглазить бы! Во времена Непобедимых в Европе провалились, ЛЧ – совсем другой турнир и Бавария, уверен, себя покажет во всей красе. Но Артета очень уверенно работает, молодец вообще
Иронично, что в сезоне непопедимых в ЛЧ проиграли другому английскому клубу
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Ответ Любезный Коссутий
ага, после сегодняшнего матча академий U18, порт приедет злой, а у МЮ защитников не осталось 🤦‍♂️
Ахах, чекнул результат U18, неплохо получилось. Молодежка Порта походу в другие виды спорта играет
+1
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Ответ Эльшод Насыров
Вы там давайте завтра не подведите!)
ага, после сегодняшнего матча академий U18, порт приедет злой, а у МЮ защитников не осталось 🤦‍♂️
+1
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0
Ответ FilFil
Честно, Арсенал больше всех заслужил АПЛ. Единственный обыграл всех конкурентов, больше всех забил, меньше всех пропустил и в целом играет отлично. Я понимаю, Клопп там, проводы, все дела, но объективно они выигрывают натужно, многие матчи забрали на фарте, как по мне заслужили меньше
им ещё 3 очка за Тоттенхем должны.
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Ответ razoblachitel
Получается, что в этом году в любом случае чемпион АПЛ будет заслуженным)
Очень трудно незаслуженно выиграть 38-матчевый турнир
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