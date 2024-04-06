Юрген Клопп: «Другие топ-тренеры коллекционируют трофеи, я коллекционирую отношения. И то, и другое хорошо»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп высказался о своей работе с людьми.

– В немецком языке есть слово fänger. У него не так много точных вариантов перевода, но, как мне кажется, оно используется в отношении человека, который оказывает положительное влияние, вдохновляет людей, заставляет их поверить, что они могут добиться успеха. Как вы считаете, это слово достаточно точно описывает вас и ваше наследие в этом клубе и городе?

– Оно означает «ловец людей», что-то в этом роде. Мне не очень часто говорили, что меня воспринимают так. Но [это слово] мне не нравится, потому что оно звучит так, как будто ты предпринимаешь активные действия, чтобы «ловить» людей, а я этого не делаю.

Я думаю, что, когда ты заходишь в комнату, где уже есть люди, настроение там должно стать лучше, а не хуже. Нужно поддерживать комнатную температуру [в отношениях между людьми], а если ты можешь как-то поднять настроение – то надо попытаться. 

Я люблю людей. Они мне интересны, я хочу учиться, я хочу слушать, я хочу знакомиться с людьми, это все правда. Но это мой подход, и если на этом пути люди захотят следовать за мной, стать частью команды, штаба, им будут рады. 

Это мое понимание жизни, и оно принесло мне много фантастических моментов, у меня много друзей, много людей, которыми я дорожу, о которых я думаю, и они, наверное, могут сказать то же самое обо мне. 

Я это уже говорил, и это тоже правда: другие топ-тренеры коллекционируют трофеи, я коллекционирую отношения. Я думаю, что и то, и другое хорошо, – сказал главный тренер «Ливерпуля». 

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14 комментариев
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Красиво охарактеризовал себя.
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Поэтому игроки его любят и готовы биться, поэтому думаю он больше любим публикой нежели пеп, который на камеру старается
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Клопп молодец: Я не ловец людей и трофеев, я коллекционер человеческих отношений.
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очень приятная энергетика исходит от Клоппа, повезло людям, которые знают его лично, видно,что игроки любят его,а про фанатов даже не говорю. АПЛ будет его сильно не хватать ❤️
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Юрген Клопп: «Другие топ-тренеры коллекционируют трофеи, я коллекционирую отношения.

- А в чём правда батя?

Правда в том сынок, что злой скрежет челюстью Юргена, знает почти весь футбольный мир. Этот скрежет.. Скрежет настоящего психа.

Так что сынок, этот псих меня не проведёт.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Клопп молодец: Я не ловец людей и трофеев, я коллекционер человеческих отношений.
Можно ещё раз повторить. А то поняли. Очень прошу
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Ответ abrusevshii chechen
Клопп коллекционируeт квадруплы
Именно визуальные, теоретически, те которые вот вот почти достанешь, а наяву реальность другая.
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Ответ abrusevshii chechen
Клопп коллекционируeт квадруплы
сити тоже коллекционирует все нарушений ФФП
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