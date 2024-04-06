Юрген Клопп: «Другие топ-тренеры коллекционируют трофеи, я коллекционирую отношения. И то, и другое хорошо»

Юрген Клопп высказался о своей работе с людьми.

– В немецком языке есть слово fänger. У него не так много точных вариантов перевода, но, как мне кажется, оно используется в отношении человека, который оказывает положительное влияние, вдохновляет людей, заставляет их поверить, что они могут добиться успеха. Как вы считаете, это слово достаточно точно описывает вас и ваше наследие в этом клубе и городе?

– Оно означает «ловец людей», что-то в этом роде. Мне не очень часто говорили, что меня воспринимают так. Но [это слово] мне не нравится, потому что оно звучит так, как будто ты предпринимаешь активные действия, чтобы «ловить» людей, а я этого не делаю.

Я думаю, что, когда ты заходишь в комнату, где уже есть люди, настроение там должно стать лучше, а не хуже. Нужно поддерживать комнатную температуру [в отношениях между людьми], а если ты можешь как-то поднять настроение – то надо попытаться.

Я люблю людей. Они мне интересны, я хочу учиться, я хочу слушать, я хочу знакомиться с людьми, это все правда. Но это мой подход, и если на этом пути люди захотят следовать за мной, стать частью команды, штаба, им будут рады.

Это мое понимание жизни, и оно принесло мне много фантастических моментов, у меня много друзей, много людей, которыми я дорожу, о которых я думаю, и они, наверное, могут сказать то же самое обо мне.

Я это уже говорил, и это тоже правда: другие топ-тренеры коллекционируют трофеи, я коллекционирую отношения. Я думаю, что и то, и другое хорошо, – сказал главный тренер « ».