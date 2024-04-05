Клопп осудил кричалки о трагедиях в матче с «МЮ»: «Два клуба из самых больших в мире – давайте покажем класс, будем бороться на поле. Полезно учить детей уважению и пониманию»

Юрген Клопп осудил кричалки болельщиков, посвященные трагическим событиям.

Ранее двух фанатов « » задержали после матча с « » за кричалки о трагедии на «Хиллсборо».

Позднее оба клуба запустили совместную образовательную программу о трагедиях в Мюнхене и на «Хиллсборо».

«Важно обращать на это внимание. Я не слышу этого, когда нахожусь на бровке. После игры я узнал, что произошло, и это, конечно, не очень хорошо. Я считаю, полезно учить наших детей уважению и пониманию этих вещей.

Два клуба из самых больших в мире, давайте просто покажем класс. Не надо петь то или это. Давайте бороться на футбольном поле. Если мы выиграем или проиграем, это прекрасно, но проявите немного уважения – это мое пожелание всем нам», – сказал главный тренер «Ливерпуля» .