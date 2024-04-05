Клопп перед матчем с «МЮ»: «Одна из лучших команд по игре дома. Хорошая новость – не будет дополнительных 30 минут, как в Кубке»
Юрген Клопп поделился мыслями перед выездным матчем против «Манчестер Юнайтед».
Специалист ответил на вопрос о матче в контексте прошлой встречи команд в Кубке Англии, когда манкунианцы одержали победу со счетом 4:3 в дополнительное время.
«Мы очень хорошо играли в том матче, но не смогли довести матч до завершения.
Хорошая новость – не будет дополнительных 30 минут. Тогда это сказалось не в нашу пользу, поскольку «Манчестер Юнайтед» перевернул игру.
Тем не менее это команда, которая является одной из лучших по игре на своем стадионе. Нужно сделать то, что мы делали с 15-й по 70-ю минуты в том матче.
Мы постараемся создать проблемы «Манчестер Юнайтед», но и они постараются сделать то же самое», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.