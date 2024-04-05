Клопп перед матчем с «МЮ»: «Одна из лучших команд по игре дома. Хорошая новость – не будет дополнительных 30 минут, как в Кубке»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп поделился мыслями перед выездным матчем против «Манчестер Юнайтед».

Специалист ответил на вопрос о матче в контексте прошлой встречи команд в Кубке Англии, когда манкунианцы одержали победу со счетом 4:3 в дополнительное время.

«Мы очень хорошо играли в том матче, но не смогли довести матч до завершения.

Хорошая новость – не будет дополнительных 30 минут. Тогда это сказалось не в нашу пользу, поскольку «Манчестер Юнайтед» перевернул игру.

Тем не менее это команда, которая является одной из лучших по игре на своем стадионе. Нужно сделать то, что мы делали с 15-й по 70-ю минуты в том матче.

Мы постараемся создать проблемы «Манчестер Юнайтед», но и они постараются сделать то же самое», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

12 комментариев
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Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
10Хаг опять выиграет Клоппа. а потом сольет какому-нибудь подвалу - типикал МЮ нынешнего сезона
Выиграет Клоппа и принесёт его домой? Может всё-таки у Клоппа?)
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+5
8 побед, 1 ничья и 5 поражений дома в рамках только АПЛ, с разницей мячей 21-20: действительно, одна из лучших.
+5
-2
+3
10Хаг опять выиграет Клоппа. а потом сольет какому-нибудь подвалу - типикал МЮ нынешнего сезона
+6
-4
+2
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
ну да! у Клоппа ))
И не выиграет, а так все правильно)
+3
-1
+2
Ответ Nickolay Lyskov
8 побед, 1 ничья и 5 поражений дома в рамках только АПЛ, с разницей мячей 21-20: действительно, одна из лучших.
да, в прошлом сезоне такой херни не было ☹️ было только 1 домашнее поражение за сезон, насколько я помню
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Победы МЮ не видать, но за ничейку зацепиться могут, этого вполне может быть достаточно, чтобы Ливер не стал чемпионом. А уж если МЮ каким-то чудом зацепит победу, то это будет лучший "подарок" Клоппу перед уходом
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... это команда, которая является одной из лучших по игре на своем стадионе... и занимает аж 11-ое место!!!
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Ответ Zagashtok
Выиграет Клоппа и принесёт его домой? Может всё-таки у Клоппа?)
ну да! у Клоппа ))
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Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
10Хаг опять выиграет Клоппа. а потом сольет какому-нибудь подвалу - типикал МЮ нынешнего сезона
Ты на каком языке это все написал, тпикал , 10хаг
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Ответ Крок
Ты на каком языке это все написал, тпикал , 10хаг
на языке андалов и первых людей
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